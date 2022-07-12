СБУ передала в АРМА новую партию арестованного имущества более чем на 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины передала в АРМА арестованное имущество более чем на 100 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Управления СБ Украины в Одесской области.

В общем, в государственное управление перейдут:

▪️ более 800 кг серебра в виде банковских слитков

▪️ 6 га земельных участков и 3 квартиры в Киеве общей площадью почти 400 кв. м

▪️ сотни тысяч наличных в долларах США, гривнах и евро.

Это имущество СБУ изъяла еще в прошлом году в ходе многоэтапной спецоперации в Киеве и Харькове. Тогда украинская спецслужба нейтрализовала группировку, которая переправляла деньги с РФ на территорию Украины через подсанкционные платежные системы.

По оперативным данным, такие схемы использовала враждебная агентура, получавшая средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против нашего государства.

Все имущество передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Эти активы будут работать на украинский бюджет и часть средств будет направлена ​​на нужды украинской армии", – говорится в сообщении.

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