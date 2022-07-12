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СБУ передала в АРМА новую партию арестованного имущества более чем на 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины передала в АРМА арестованное имущество более чем на 100 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Управления СБ Украины в Одесской области.

В общем, в государственное управление перейдут:

▪️ более 800 кг серебра в виде банковских слитков
▪️ 6 га земельных участков и 3 квартиры в Киеве общей площадью почти 400 кв. м
▪️ сотни тысяч наличных в долларах США, гривнах и евро.

Это имущество СБУ изъяла еще в прошлом году в ходе многоэтапной спецоперации в Киеве и Харькове. Тогда украинская спецслужба нейтрализовала группировку, которая переправляла деньги с РФ на территорию Украины через подсанкционные платежные системы.

По оперативным данным, такие схемы использовала враждебная агентура, получавшая средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против нашего государства.

Все имущество передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Эти активы будут работать на украинский бюджет и часть средств будет направлена ​​на нужды украинской армии", – говорится в сообщении.

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СБУ передала в АРМА новую партию арестованного имущества более чем на 100 млн грн 01

СБУ передала в АРМА новую партию арестованного имущества более чем на 100 млн грн 02

СБУ передала в АРМА новую партию арестованного имущества более чем на 100 млн грн 03

СБУ передала в АРМА новую партию арестованного имущества более чем на 100 млн грн 04

арест (10455) имущество (348) СБУ (19893) АРМА (102)


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жалюгидні копійки мабуть те що не змоглипо кишеням поразпихувати
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12.07.2022 12:11 Ответить
набу -- бабу сап -- храп назека -- арма і тд - для чого іх стільки як вони тільки між собою виясняют отношенія з окладом в 200000 т.
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12.07.2022 12:39 Ответить
АРМА , всупереч задекларованим цілям її створення виявилась корупційною структурою для "віджиму" бізнесу , майна активів. навіть прості слідчі ї прихітрялись продавати через неї чуже майно. Цікаво чи змінилось там щось після початку повномасштабної війни?
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12.07.2022 13:06 Ответить
З грудня 2016 по 2019 керував АРМА молодий та спадковий юрист Янчук, який намагався оскаржити через Київський адмінсуд ( де за версією слідства працює організоване злочинне угрупування)) своє відсторонення та звільнення . Потім був по серпень 2021 Сигидин, який зараз під домашнім арештом по ч.5 ст.191 КК с за привласнення 400 тисяч у.о. Зараз т.в.о. такий собі харківський адвокат Жоравович , який працював і у Харківській міськраді та вже керував підрозділами АРМА у Харкові та у Дніпрі...і у якого дружина - суддя Харківського господарського суду)
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12.07.2022 13:21 Ответить
https://rubryka.com/2022/07/13/roztrata-ponad-400-miljoniv-nabu-povidomylo-pro-pidozru-eksgolovi-arma/ от вчора НАБУ вже і Янчуку повідомили про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн гривень....
це просто якесь збіговісько корупціонерів, їм не можна нічого передавати!
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13.07.2022 12:39 Ответить
 
 