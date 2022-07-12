Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Наказать Россию – вопрос глобальной безопасности.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Российский террор давно пересек тот предел, за которым многим в цивилизованном мире стало очевидно, что этот вопрос глобальной безопасности — наказать Россию, государство-террориста, за все сделанное им против Украины и международного правопорядка", — говорится в сообщении.
Топ комментарии
+19 Дмитрий #517608
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+15 Uzer Uzer
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+14 Kislyi Lol
показать весь комментарий12.07.2022 12:47
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А может и хуже
Якім потрібно було бути дауном? щоб голосувати за ПУСТОТУ!!!
Ці ****** всі повинні придбати квитки на концерт кобзона
РОЗВІДОК ЩО ТИ ЗСУ ЗА ДВА РУКИ НІ ОДНОГО СНАРЯДА НЕ ПРИДБАВ , НЕ КАЖУЧИ
ВЖЕ ПРО РАКЕТИ.
Зараз воно умнічає, відтирає себе від своєї ж провини, тіпу це все кацапи, а він геній
асфальту тут не при чому