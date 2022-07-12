Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Наказать Россию – вопрос глобальной безопасности.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Российский террор давно пересек тот предел, за которым многим в цивилизованном мире стало очевидно, что этот вопрос глобальной безопасности — наказать Россию, государство-террориста, за все сделанное им против Украины и международного правопорядка", — говорится в сообщении.





















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