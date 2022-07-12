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Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Наказать Россию – вопрос глобальной безопасности.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Российский террор давно пересек тот предел, за которым многим в цивилизованном мире стало очевидно, что этот вопрос глобальной безопасности — наказать Россию, государство-террориста, за все сделанное им против Украины и международного правопорядка", — говорится в сообщении.

Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский 01
Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский 02
Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский 03
Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский 04
Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский 05
Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский 06
Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский 07
Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский 08
Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский 09
Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трансформация Украины для членства в ЕС продолжается, несмотря на войну, - Зеленский

Зеленский Владимир (20348) россия (95515) терроризм (18691)


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Топ комментарии
+19
Ботоксное полезло, увидев слабую власть
А может и хуже
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12.07.2022 12:16
+15
"хоть поржем". Мде.
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12.07.2022 12:11
+14
Насправді ви праві, все вирішилося на виборах в 2019р. "Ви зробили це разом."
Якім потрібно було бути дауном? щоб голосувати за ПУСТОТУ!!!
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12.07.2022 12:47
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Покарати росію в одинь день слабо, а от дерьмака зняти елементарно.
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12.07.2022 12:06 Ответить
Дерьмака у тюрму
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12.07.2022 12:08 Ответить
лечись, в бомбежках наших городов виновато ботоксное
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12.07.2022 12:14 Ответить
Ботоксное полезло, увидев слабую власть
А может и хуже
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12.07.2022 12:16 Ответить
а оказалась самой сильной, что 2-я недоармия обломалась захватить всю Украину
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12.07.2022 12:23 Ответить
Захватити не захватила, а знищити - знищує! Знiми зеленi окуляри!!!!
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12.07.2022 12:33 Ответить
Благодаря сопротивлению армии и народа
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12.07.2022 12:36 Ответить
Самой сильної оказалась не власть. А народ України, який стояв і стоїть на смерть, захищаючи свою землю і рідних.
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12.07.2022 12:59 Ответить
Я не фанат Зе, але не треба вішати на нього всі проблеми, включаючи вбивство Кеннеді. Цей монстр на північному сході почав зростати ще за часів Єльцина, а остаточно оформився з приходом ввп. Далі йшло про зростаючій: Придністров'я, Чечня, Абхазія з Південною Осетією, Крим і Донбас, тепер - вся Україна... На жаль, поки крапку ставити зарано. Якщо монстра не зупинити, перелік продовжиться.
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12.07.2022 12:16 Ответить
Насправді ви праві, все вирішилося на виборах в 2019р. "Ви зробили це разом."
Якім потрібно було бути дауном? щоб голосувати за ПУСТОТУ!!!
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12.07.2022 12:47 Ответить
Да нет, клоун во многом виноват, и не надо его выгораживать!
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12.07.2022 22:34 Ответить
"хоть поржем". Мде.
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12.07.2022 12:11 Ответить
******* по оркостану, а зайшовши на їхню територію будувати концентраційні табори .... відбудувати модель гулагу .... щоб там і здихали навіть не виходячи за паркан табору

Ці ****** всі повинні придбати квитки на концерт кобзона
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12.07.2022 12:15 Ответить
О каких билетах может идти речь, туда вход, совершенно бесплатно.
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12.07.2022 22:38 Ответить
Говорим одне, а робимо інше, діаметрально протилежне! Впізнаю стиль zeзидента!
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12.07.2022 12:16 Ответить
Закінчив війну ?
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12.07.2022 12:17 Ответить
Наконец-то Зеля начал яйца показывать
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12.07.2022 12:33 Ответить
Нехай зробить головне - звільнить зрадників Єрмака і Татарова. Це для початку.
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12.07.2022 13:02 Ответить
Вместе с тем, чем имитировал игру на картонном рояле. Причём, не просто показывает, а водит по губам " мудрому нариду"! И вполне себе успешно!)
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12.07.2022 13:51 Ответить
Ще в 2019 р. всiм притомним було ясно, що з приходим до вдали Зелi - бути бiдi!!!!
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12.07.2022 12:34 Ответить
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12.07.2022 12:39 Ответить
Кончене нице чмо,самозакохане та дегенеративне,невіглас який просрав або свідомо саботував підготовку до вторгнення *****,тепер розповідає всьому світу свої фантазії,та думає що Земля обертається навколо нього,зникни потвора.
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12.07.2022 12:41 Ответить
Узнаю кацапский стиль! Если не можешь аргументированно ответить - обсирай оппонента! Сгинь, безграмотное пригожинско-подляковское zeдерьмо!
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12.07.2022 13:56 Ответить
Що підарас фантомні болі по сесересеру,худоба брехлива стули пельку
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12.07.2022 13:26 Ответить
Розкажи нам що можуть не " порохоботи"?
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12.07.2022 13:10 Ответить
ермак, портнов, татаров. Розберись з цим лайном насамперед. а потім можешь будувати "стратегчні магістралі"
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12.07.2022 21:26 Ответить
Трєпло ЙО**НЕ - ЦЕ ІЗ ЗА ТЕБЕ КАЦАПИ НАПАЛИ НА УКРАЇНУ, БО ЗНАЛИ ВІД СВОЇХ
РОЗВІДОК ЩО ТИ ЗСУ ЗА ДВА РУКИ НІ ОДНОГО СНАРЯДА НЕ ПРИДБАВ , НЕ КАЖУЧИ
ВЖЕ ПРО РАКЕТИ.
Зараз воно умнічає, відтирає себе від своєї ж провини, тіпу це все кацапи, а він геній
асфальту тут не при чому
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13.07.2022 00:17 Ответить
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13.07.2022 00:19 Ответить
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13.07.2022 00:20 Ответить
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13.07.2022 00:23 Ответить
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13.07.2022 00:25 Ответить
 
 