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Рада готова внедрять все изменения для борьбы с коррупцией, - Стефанчук. ФОТОрепортаж
Глава ВР Руслан Стефанчук встретился с послом США Бриджит Бринк
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам Стефанчука, сегодня для Штатов важно видеть реформы.
"Не секрет, что для США борьба с коррупцией - это приоритет. Рядом с ней - судебная реформа и соответствие нашего законодательства международному праву", - отметил спикер ВР.
"Парламент готов внедрять все изменения. Более того, сейчас все осознают, что перечень реформ от ЕС и США - это не просто наше домашняя задача. Это внутренняя необходимость менять наше общество и отношения внутри государства", - говорится в сообщении.
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Місцеві жителі, опитані авторами програми, не приховують свого розчарування щодо Верещук.
"Навіть не хочу згадувати. Вона пів Рави продала", "Доброго про Верещук не пам'ятаємо", "Я б киянам не радила цього робити. Нехай вони прийдуть до тями і добре подумають", - розповіли "Секретним матеріалам" місцеві жителі Рави-Руської.
А шо ж так?
Що з призначенням керівника САП???
На казенних харчах.
Впроваджуйте.
методичке
Где написано..
А Вось Пронесет...
Шоб Вас аж Так ,,Пронесло"
Щоб і Духу вашого не було!!!
А, поки що, три роки дешевого шоу, імітації.
А навіщо це одоробло начепило на себе військову форму?
Вона йому пасує так само, як корові сідло!
Ні прем'єр, ні спікер ні будь хто з міністрів зеленої влади нічого не вирішували, не вирішують і навіть не мають бажання... просто пішаки на дошці глави офісу
кого турбують заяви пішаків?
Как хитро говорит, реформы нужны ЕС и США, в Украине все нормально и без них.
Лживые, лукавые т*ари, чешут чтобы сохранить власть.
А когда это боневтик Законы выполнял???? Он и на Конституцию ложил...