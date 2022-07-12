Связь и интернет в Донецкой области будут. В область передали новую систему Tesla Powerwall 2, - Федоров. ФОТО
Донецкая область получила новые системы Tesla Powerwall 2 для обеспечения связи и интернета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Донецкая область— одно из самых горячих мест на карте Украины. Из-за постоянных вражеских обстрелов во многих населенных пунктах интернет и связь почти отсутствуют. Врачи, пожарные и спасатели работают в сверхчеловеческих условиях. А местные — не могут пообщаться с родными. Теперь благодаря аккумуляторам Tesla Powerwall 2, которые работают на солнечной энергии, эти люди всегда будут на связи", – говорится в сообщении.
Федоров отметил, что на очереди – Николаевщина.
Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключении электричества.
"Новейшие технологии помогут нам победить в этой войне. Спасибо Илону Маску и европейским министрам цифровой трансформации за технологическую помощь Украине", - подчеркнул он.
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Или это в целях легкой сдачи позиций наших войск?
По его словам, гуманитарной катастрофы на Донбассе не избежать. Он обвинил в ней войска РФ, которые уничтожили гражданскую инфраструктуру и не собираются ее ремонтировать или восстанавливать.
Чиновник уточнил:
"Гуманитарная катастрофа там будет 100% даже не 90. Когда они атаковали города, они их месяцами расстреливали. Всем, что только у них есть на вооружении. Они за это время разбили всю инфраструктуру".
Гайдай отметил, что магистральные газовые трубы дотла выгорели, а всю систему водоснабжения, располагавшеюся в Белогоровке, войска РФ взорвали, в результате чего миллион абонентов остались без воды.
В то же время, все трубы водоснабжения и канализации полностью разбиты. Чиновник добавил:
"Это не восстановишь за неделю или месяц. Я даю гарантию, что они не справятся с этим до зимы. Что будет с городами, отоплением - это вообще катастрофа. Вся система будет сломана, ее разорвет".
Также он добавил, что оккупанты воруют из больниц современное медицинское оборудование и вывозят из Украины.