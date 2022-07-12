Связь и интернет в Донецкой области будут. В область передали новую систему Tesla Powerwall 2, - Федоров. ФОТО

Донецкая область получила новые системы Tesla Powerwall 2 для обеспечения связи и интернета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Донецкая область— одно из самых горячих мест на карте Украины. Из-за постоянных вражеских обстрелов во многих населенных пунктах интернет и связь почти отсутствуют. Врачи, пожарные и спасатели работают в сверхчеловеческих условиях. А местные — не могут пообщаться с родными. Теперь благодаря аккумуляторам Tesla Powerwall 2, которые работают на солнечной энергии, эти люди всегда будут на связи", – говорится в сообщении.

Федоров отметил, что на очереди – Николаевщина.

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Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключении электричества.

"Новейшие технологии помогут нам победить в этой войне. Спасибо Илону Маску и европейским министрам цифровой трансформации за технологическую помощь Украине", - подчеркнул он.





