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Связь и интернет в Донецкой области будут. В область передали новую систему Tesla Powerwall 2, - Федоров. ФОТО

Донецкая область получила новые системы Tesla Powerwall 2 для обеспечения связи и интернета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Связь и интернет в Донецкой области будут. В область передали новую систему Tesla Powerwall 2, - Федоров 01

"Донецкая область— одно из самых горячих мест на карте Украины. Из-за постоянных вражеских обстрелов во многих населенных пунктах интернет и связь почти отсутствуют. Врачи, пожарные и спасатели работают в сверхчеловеческих условиях. А местные — не могут пообщаться с родными. Теперь благодаря аккумуляторам Tesla Powerwall 2, которые работают на солнечной энергии, эти люди всегда будут на связи", – говорится в сообщении.

Федоров отметил, что на очереди – Николаевщина.

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Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключении электричества.

Связь и интернет в Донецкой области будут. В область передали новую систему Tesla Powerwall 2, - Федоров 02

"Новейшие технологии помогут нам победить в этой войне. Спасибо Илону Маску и европейским министрам цифровой трансформации за технологическую помощь Украине", - подчеркнул он.



Связь и интернет в Донецкой области будут. В область передали новую систему Tesla Powerwall 2, - Федоров 03

интернет (1706) Донецкая область (9642) Tesla (15) Маск Илон (226) Федоров Михаил (506)


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Топ комментарии
+14
Правильно, давайте місцевій ваті мождивість передавати дані про знаходження наших військ парашенцям. Вони вам за це подякують.
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12.07.2022 15:36
+6
Ті, хто залишились, ХОЧУТЬ жити в параші. Їм ПОДОБАЄТЬСЯ те "культурне середовище". Вони у більшості своїй мають якесь парашеньске коріння. Ну таук навіщо НАМ перейматися ЇХНІМИ проблемами??? Хочуть залишатися - нехай залишаються. Менше різної наволочі буде в тилу.
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12.07.2022 16:00
+3
для оккупантов и пособников?
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12.07.2022 16:37
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А з сссрашкі навіть Lego йде, будуть свій обриганий совковий металевий канструхтар сабірать, як в старіє добріє врємєна... і развівать смєкалочку!
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12.07.2022 15:34 Ответить
Вас рашисты ничему не научили держать язык за зубами?
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12.07.2022 15:35 Ответить
Правильно, давайте місцевій ваті мождивість передавати дані про знаходження наших військ парашенцям. Вони вам за це подякують.
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12.07.2022 15:36 Ответить
Starling Илана Маска теж...привезуть?богатый Ze став... що Буратино..
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12.07.2022 15:36 Ответить
Когда прилет будет по этой системе?Дело времени,отсчет пошел.
Или это в целях легкой сдачи позиций наших войск?
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12.07.2022 15:45 Ответить
Нацисты-рашисты довольно инфантильно решили, что будут бомбить только они, а их никто бомбить не будет 🧟‍♂️
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12.07.2022 15:46 Ответить
Жители Донбасса, которым не удалось выехать на подконтрольную Украине территорию из-за разрушения гражданской инфраструктуры скоро окажутся в очень сложных гуманитарных условиях. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, гуманитарной катастрофы на Донбассе не избежать. Он обвинил в ней войска РФ, которые уничтожили гражданскую инфраструктуру и не собираются ее ремонтировать или восстанавливать.

Чиновник уточнил:

"Гуманитарная катастрофа там будет 100% даже не 90. Когда они атаковали города, они их месяцами расстреливали. Всем, что только у них есть на вооружении. Они за это время разбили всю инфраструктуру".

Гайдай отметил, что магистральные газовые трубы дотла выгорели, а всю систему водоснабжения, располагавшеюся в Белогоровке, войска РФ взорвали, в результате чего миллион абонентов остались без воды.

В то же время, все трубы водоснабжения и канализации полностью разбиты. Чиновник добавил:

"Это не восстановишь за неделю или месяц. Я даю гарантию, что они не справятся с этим до зимы. Что будет с городами, отоплением - это вообще катастрофа. Вся система будет сломана, ее разорвет".

Также он добавил, что оккупанты воруют из больниц современное медицинское оборудование и вывозят из Украины.
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12.07.2022 15:49 Ответить
Ті, хто залишились, ХОЧУТЬ жити в параші. Їм ПОДОБАЄТЬСЯ те "культурне середовище". Вони у більшості своїй мають якесь парашеньске коріння. Ну таук навіщо НАМ перейматися ЇХНІМИ проблемами??? Хочуть залишатися - нехай залишаються. Менше різної наволочі буде в тилу.
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12.07.2022 16:00 Ответить
для оккупантов и пособников?
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12.07.2022 16:37 Ответить
как втаник войдет в инет если он живет в днр в загронице.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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12.07.2022 20:12 Ответить
в прифронтовій зоні інтернет повинен бути обмежений доменом ua з блокуванням ворожих сайтів
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13.07.2022 08:33 Ответить
 
 