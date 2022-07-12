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Задержан бывший нардеп, требовавший $10 тыс. взятки за влияние на судей, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева задержан бывший народный депутат Украины по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, народный депутат Верховной Рады Украины ІІІ созыва потребовал от представителя предприятия 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды. За эти средства он обещал повлиять на принятие положительного решения по гражданскому делу судьями одного из районных судов Киева и апелляционной инстанции.

"В ходе контроля за совершением преступления его задержали правоохранители при получении части неправомерной выгоды - 92 500 грн. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется следователями Голосеевского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении сотрудников управления стратегических расследований в Киеве ДСР Нацполиции Украины.

Читайте: В Херсонской области сообщено о подозрении двум местным депутатам-коллаборантам, - Офис генпрокурора

Задержан бывший нардеп, требовавший $10 тыс. взятки за влияние на судей, - Офис генпрокурора 01
Задержан бывший нардеп, требовавший $10 тыс. взятки за влияние на судей, - Офис генпрокурора 02
Задержан бывший нардеп, требовавший $10 тыс. взятки за влияние на судей, - Офис генпрокурора 03

взятка (6158) депутат (3315) задержание (6675) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+28
Єрмака коли затримаєте ?
Татарова ?
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12.07.2022 16:24
+16
хоть 1000 таких наловіть і відосік покажіть вони не стоять одного Портнова якого ви не арештували а ще і випустили тварі це коли постійно показово ловлять і забороняють іншим людям чоловікам виїзжати?
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12.07.2022 16:31
+13
Зараз "впливати на суд" має право тільки Банкова!... з дозволу Портнова.
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12.07.2022 16:48
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Правила форума Совет форумчан
ІІІ скликання - це 1998-2002. Зелені тоді ще в дітсадок ходили.
Але нардепи в нас завжди були нарваними, всі 30 років Незалежності. У всіх скликаннях, у всіх партіях та фракціях. Нічого не змінюється...
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12.07.2022 16:42 Ответить
Єрмака коли затримаєте ?
Татарова ?
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12.07.2022 16:24 Ответить
І Бенедіктову
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12.07.2022 22:53 Ответить
"Верховної Ради України ІІІ скликання", но судя по пикселям - еще вроде не старик. Может все-таки из современной зеленой погани?
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12.07.2022 16:25 Ответить
А пику навіщо заплямували? Покажіть нам"героя".
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12.07.2022 16:30 Ответить
Подивись на дєрьмака, там всі такі. Загальне фото
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12.07.2022 16:53 Ответить
Якщо покажуть пику, то виявиться квартальна постановка бурхливої антикорупційної діяльності.Такої "муйні" народу на вуха вішають багато.але ось вироків із фаміліями ,тим кому їх виписала "доблесна " генпрокуратцра з гулькін хрин.
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12.07.2022 16:58 Ответить
хоть 1000 таких наловіть і відосік покажіть вони не стоять одного Портнова якого ви не арештували а ще і випустили тварі це коли постійно показово ловлять і забороняють іншим людям чоловікам виїзжати?
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12.07.2022 16:31 Ответить
та ничого йому небуде при зелених падлюк
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12.07.2022 16:34 Ответить
зелені такі як решта -- в сімі не без урода
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12.07.2022 16:35 Ответить
Татаров з дермаком порішають.
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12.07.2022 16:36 Ответить
Так он собирался передать эти деньги на нужды всу!
Вы ж сами только шо закон приняли шо можно " дарить' без ограничений.
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12.07.2022 16:39 Ответить
Зараз "впливати на суд" має право тільки Банкова!... з дозволу Портнова.
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12.07.2022 16:48 Ответить
)))))) На відміну вуд боневтіка з Банкової, портнов таки втік....)))))
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12.07.2022 17:08 Ответить
Дійсно, чому забороняють виїзджати особам чоловічої статі призивного віку, коли портнов спокійно поїхав і прикордонна служба послала нарід накуй і не стала пояснювати чому його випустила. То виходить одним можна, а іншим ні? Чому всі "квартальці" спокійно виїхали в Польщу? Як це називається Боневтіке "праворубе"?
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12.07.2022 17:47 Ответить
А почему продажных судей не называют?
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12.07.2022 17:31 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/12/7357737/ Ярославський - також колишній нардеп, але його, попри втечу - не затримували, а відпустили :
"Підозрюваний у вбивстві під час резонансної ДТП бізнесмен Олександр Ярославський повернувся в Україну дав згоду прийти на допит у прокуратуру. У пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежа Ярославського на початку лютого 2022 року, яке вбило людину. Підозрюваний суспільством у вбивстві бізнесмен пообіцяв приїхати в ОГП на допит як свідок. Як свідчать документи, які є в розпорядженні УП, у справі про це ДТП змінено групу прокурорів"
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12.07.2022 18:39 Ответить
Мабуть втік... тому і пику не показують... та і підозра як завжди заочно?
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12.07.2022 19:07 Ответить
Имя, сьеста-а, имя ?!
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12.07.2022 19:16 Ответить
 
 