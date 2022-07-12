Задержан бывший нардеп, требовавший $10 тыс. взятки за влияние на судей, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева задержан бывший народный депутат Украины по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, народный депутат Верховной Рады Украины ІІІ созыва потребовал от представителя предприятия 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды. За эти средства он обещал повлиять на принятие положительного решения по гражданскому делу судьями одного из районных судов Киева и апелляционной инстанции.

"В ходе контроля за совершением преступления его задержали правоохранители при получении части неправомерной выгоды - 92 500 грн. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется следователями Голосеевского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении сотрудников управления стратегических расследований в Киеве ДСР Нацполиции Украины.

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