Задержан бывший нардеп, требовавший $10 тыс. взятки за влияние на судей, - Офис генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева задержан бывший народный депутат Украины по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, народный депутат Верховной Рады Украины ІІІ созыва потребовал от представителя предприятия 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды. За эти средства он обещал повлиять на принятие положительного решения по гражданскому делу судьями одного из районных судов Киева и апелляционной инстанции.
"В ходе контроля за совершением преступления его задержали правоохранители при получении части неправомерной выгоды - 92 500 грн. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование осуществляется следователями Голосеевского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении сотрудников управления стратегических расследований в Киеве ДСР Нацполиции Украины.
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Але нардепи в нас завжди були нарваними, всі 30 років Незалежності. У всіх скликаннях, у всіх партіях та фракціях. Нічого не змінюється...
Татарова ?
Вы ж сами только шо закон приняли шо можно " дарить' без ограничений.
"Підозрюваний у вбивстві під час резонансної ДТП бізнесмен Олександр Ярославський повернувся в Україну дав згоду прийти на допит у прокуратуру. У пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежа Ярославського на початку лютого 2022 року, яке вбило людину. Підозрюваний суспільством у вбивстві бізнесмен пообіцяв приїхати в ОГП на допит як свідок. Як свідчать документи, які є в розпорядженні УП, у справі про це ДТП змінено групу прокурорів"