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"Свобода и независимость Украины – это свобода и независимость Польши": Зеленский встретился с министром обороны Блащаком. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Министерство обороны Польши поддерживает украинскую армию, прочность Вооруженных Сил Украины. Это подтверждение того, что мы вместе в нынешней сложной ситуации – в этой трагедии, которая происходит сейчас в Украине из-за российской агрессии", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, в мирное время отношения между Украиной и Польшей будут развиваться и страны будут еще больше сближаться.

Со своей стороны Блащак поблагодарил Зеленского и весь украинский народ за стойкость в противостоянии агрессору.

"Спасибо, господин Президент, за вашу позицию, потому что свобода и независимость Украины - это свобода и независимость Польши. Спасибо, что бережете нас", - сказал он.

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Свобода и независимость Украины – это свобода и независимость Польши: Зеленский встретился с министром обороны Блащаком 01
Свобода и независимость Украины – это свобода и независимость Польши: Зеленский встретился с министром обороны Блащаком 02
Свобода и независимость Украины – это свобода и независимость Польши: Зеленский встретился с министром обороны Блащаком 03

Зеленский Владимир (20348) Польша (8409) Блащак Мариуш (79)


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Топ комментарии
+18
Моравецкому привет за УПА не забыл передать?
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12.07.2022 17:34
+9
так колись масцку разом палили.....
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12.07.2022 17:33
+8
Моравецький почав дох#я пи#діти. Що на це скаже боневтік? Нічого. Втре соплі як завжди.
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12.07.2022 17:34
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так колись масцку разом палили.....
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12.07.2022 17:33 Ответить
Можно и повторить, кстати.
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12.07.2022 18:23 Ответить
Моравецький почав дох#я пи#діти. Що на це скаже боневтік? Нічого. Втре соплі як завжди.
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12.07.2022 17:34 Ответить
Чтобы было понятно: Польши не существовало 2 столетия. Потом появились бгоневичок и гн...да картавая, которые попёрлись на запад нести "счастье". Были там тоже и украинцы и поляки. В 1920 году они достали в морду под Варшавой и начали отступать. Польша договорилась с Петлюрой что Украина центральная-его. Помогала тоже как могла. Себе забрала земли, где проживало множество этнических поляков,тем самым оставляя многих своих Украине. У Петлюры ничего не вышло и дальше мы помним. После прихода к власти гитлера активизировалось украинское подполье: покушения итд на землях Украины западной. После нападения фрицов на ссср мы знаем что там происходило. Только почему-то от 1943 года соседи напали на соседей, и даже были приказы например мужу убить жену-польку. Неофициально убито ок. 200 тыс. поляков и др национальностей от мала до велика в страшный способ. Также были и ответки от поляков но не такие и не столько...
Только вопрос: почему совки это засекретили, а пи..рашка не использвала это ещё в 2014?
Нужно пормально сесть и поговорить "на аргументы и факты", а не кричать об этом тем более в такое время.
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12.07.2022 18:36 Ответить
Моравецкому привет за УПА не забыл передать?
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12.07.2022 17:34 Ответить
Зеленський нагородив орденами Ярослава Мудрого польських політиків Ярослава Качинсього і Моравецького Джерело:
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12.07.2022 17:37 Ответить
Не удивлюсь, если он и Куйла наградил...
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12.07.2022 17:40 Ответить
Так що поляки співайте - батько наш Бандера...Україна мати..
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12.07.2022 17:34 Ответить
Może bez przesady?
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12.07.2022 17:51 Ответить

Яке ще перебільшення, пане ?
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12.07.2022 17:56 Ответить
А чого це бородатий довпойоп натягнув на себе камуфляжні штани іноземної держави? Піксель - викликає огиду?!
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12.07.2022 17:51 Ответить
Якщо воно косоворотку від вишиванки відрізнить не може, то де вже йому розбиратися в камуфляжах!
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12.07.2022 18:13 Ответить
ех..а раніше так гарненько вистрибував перед хлопцями на передку без броніка, шолома і в білій сорочечці...а наразі типу з окопу не вилазить..
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12.07.2022 18:28 Ответить

А як же єрмак відпустив Зеленського без себе?
Мабуть, підготував запасного резидента?
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12.07.2022 17:53 Ответить
Щось не зрозумів, а де єрмак
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12.07.2022 17:53 Ответить
Спрятали ,надеются,что сама собой рассосется проблема,это же хорошо откатанный прием от зеленых.
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12.07.2022 17:57 Ответить
Может, уже за Портновым побежал, хз
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12.07.2022 18:24 Ответить
Полякам благодарность.
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12.07.2022 17:54 Ответить
особенно моравецкому
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12.07.2022 18:45 Ответить
Слава Україні!
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12.07.2022 19:11 Ответить
А у пр'емєра паштет у довбешці...
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12.07.2022 22:48 Ответить
 
 