"Свобода и независимость Украины – это свобода и независимость Польши": Зеленский встретился с министром обороны Блащаком. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Министерство обороны Польши поддерживает украинскую армию, прочность Вооруженных Сил Украины. Это подтверждение того, что мы вместе в нынешней сложной ситуации – в этой трагедии, которая происходит сейчас в Украине из-за российской агрессии", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, в мирное время отношения между Украиной и Польшей будут развиваться и страны будут еще больше сближаться.
Со своей стороны Блащак поблагодарил Зеленского и весь украинский народ за стойкость в противостоянии агрессору.
"Спасибо, господин Президент, за вашу позицию, потому что свобода и независимость Украины - это свобода и независимость Польши. Спасибо, что бережете нас", - сказал он.
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Только вопрос: почему совки это засекретили, а пи..рашка не использвала это ещё в 2014?
Нужно пормально сесть и поговорить "на аргументы и факты", а не кричать об этом тем более в такое время.
Яке ще перебільшення, пане ?
А як же єрмак відпустив Зеленського без себе?
Мабуть, підготував запасного резидента?