"Свобода и независимость Украины – это свобода и независимость Польши": Зеленский встретился с министром обороны Блащаком. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Министерство обороны Польши поддерживает украинскую армию, прочность Вооруженных Сил Украины. Это подтверждение того, что мы вместе в нынешней сложной ситуации – в этой трагедии, которая происходит сейчас в Украине из-за российской агрессии", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, в мирное время отношения между Украиной и Польшей будут развиваться и страны будут еще больше сближаться.

Со своей стороны Блащак поблагодарил Зеленского и весь украинский народ за стойкость в противостоянии агрессору.

"Спасибо, господин Президент, за вашу позицию, потому что свобода и независимость Украины - это свобода и независимость Польши. Спасибо, что бережете нас", - сказал он.

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