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Новости Фото Война
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Порошенко в разрушенном храме обратился к Кириллу Гундяеву: "Вы преступники и будете отвечать перед людьми и Богом". ФОТОрепортаж

Петр Порошенко во время поездки на южный фронт побывал наголову разрушенном россиянами поселке. Пятый Президент возле расстрелянной церкви эмоционально обратился к главе русской церкви Кириллу Гундяеву.

"Хочу передать это видео гундяеву - преступнику. Это по вашему благословению в Украине это делают с храмами, с церквями, с Божьим домом, где люди молились Господу", - сказал Порошенко, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"В этом поселке не осталось ни одного человека, потому что все гражданские объекты разрушены теми преступниками, которых вы благословите на убийство украинцев. И именно поэтому я твердо убежден - вашей клике должны быть во всем мире введены санкции. И вы должны нести ответственность - перед тем, как вы понесете ее перед Богом, чтобы и на земле вас ждал суд", – подчеркнул Порошенко.

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Петр Порошенко также передал защитникам на передовой военное снаряжение – в частности средства связи, Старлинки, дизельные генераторы, летнюю форму. "Мы не раскрываем, где это, но делаем все для того, чтобы лучше оснастить тех, кто в ближайшее время должен согласно приказам перейти в контрнаступление", – говорит Порошенко.

"Мы обсудили, что надо вооружить наших военных дронами. Нам нужно найти и привезти средства радиоэлектронной борьбы, в том числе и против российских БПЛА "Орлан", и дроны для лучшей координации с артиллерией, и контрбатарейные средства. Все для того, чтобы "боги войны" – артиллерия, чтобы новейшие системы дронов в четкой координации имели достаточное количество боеприпасов, достаточную информацию, куда стрелять и уничтожали врага", – объясняет Петр Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко 26 апреля призвал мировых лидеров и украинские власти ввести санкции против российской православной церкви и ее руководителя гундяева (кириллы) за участие в военных преступлениях и геноциде украинцев.

"В ходе российско-украинской войны русская православная церковь проявила себя как организация, непосредственно участвующая в военных преступлениях и геноциде украинцев, вместе с путинскими политиками и военными преступниками. Предстоятель рпц кирил неоднократно публично поддерживал преступления России против нашего государства, публично "благословляя" агрессоров. Мы призываем мир применить санкции против рпц как организации – пособия терроризма и соучастника геноцида, а также против ее предстоятеля и других представителей руководства, есть все основания наложить арест на имущество и счета рпц и ее руководства, находящиеся за пределами РФ, и предусмотреть механизм направления их для покрытия расходов на восстановление Украины. И это должно быть сделано немедленно", – убежден Порошенко.

Порошенко в разрушенном храме обратился к Кириллу Гундяеву: Вы преступники и будете отвечать перед людьми и Богом 01
Порошенко в разрушенном храме обратился к Кириллу Гундяеву: Вы преступники и будете отвечать перед людьми и Богом 02
Порошенко в разрушенном храме обратился к Кириллу Гундяеву: Вы преступники и будете отвечать перед людьми и Богом 03
Порошенко в разрушенном храме обратился к Кириллу Гундяеву: Вы преступники и будете отвечать перед людьми и Богом 04
Порошенко в разрушенном храме обратился к Кириллу Гундяеву: Вы преступники и будете отвечать перед людьми и Богом 05
Порошенко в разрушенном храме обратился к Кириллу Гундяеву: Вы преступники и будете отвечать перед людьми и Богом 06
Порошенко в разрушенном храме обратился к Кириллу Гундяеву: Вы преступники и будете отвечать перед людьми и Богом 07

Кирилл (1083) Порошенко Петр (19600)


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Топ комментарии
+64
Марно до них говорити.
Русня має здохнути.
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12.07.2022 18:30
+61
Щира подяка , Петру Олексійовичу і його команді , за безперервну допомогу нашій армії , так як тільки разом переможемо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.07.2022 18:34
+52
Дивлячись на Порошенко, хочу запитати приколістів Так де ваш з велосипедом? Обговорює, як зерно вивезти чи як Україну захистити? Від єрмаків,татарових,арахамій
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12.07.2022 18:41
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Марно до них говорити.
Русня має здохнути.
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12.07.2022 18:30 Ответить
так, спочатку хай здохнуть, в потім вже до них можно говорити
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12.07.2022 19:59 Ответить
Гундяй не будет Он сатанист. Его место сразу в аду
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12.07.2022 18:33 Ответить
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12.07.2022 18:34 Ответить
..а гундяєв іншому богу служить і всі хто ще ходить до московської секти розділяють цю відповідальність!
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12.07.2022 18:34 Ответить
Щира подяка , Петру Олексійовичу і його команді , за безперервну допомогу нашій армії , так як тільки разом переможемо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.07.2022 18:34 Ответить
Влада бореться з конкурентами сіючи побрехеньки серед наріду, сам чув: за свідченням "очевидців" Порошенко везе щось на фронт для піару, а потім забирає все та везе в інше місце для подальшого піару, а син його взагалі жонатий на племінниці *****, Луценко вирив окоп у себе на дачі та знімає відосики про перебування на фронті. І взагалі за Україну бореться тільки 95-й квартал не жаліючи власних тіл наносить патріотичні тату.
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12.07.2022 21:56 Ответить
Дивлячись на Порошенко, хочу запитати приколістів Так де ваш з велосипедом? Обговорює, як зерно вивезти чи як Україну захистити? Від єрмаків,татарових,арахамій
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12.07.2022 18:41 Ответить
А в мене ще одне питаннячко - "А де персональна охорона, як у боневтика? Це ж неподобство! Коли оте приїжджає на "передок", як кажуть його прибічники, то навколо нього десятки (а може й більше) охоронців, а тут ні одного. Гей зелень, чого мовчите?
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12.07.2022 19:18 Ответить
Ду аю что твой рот черный
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12.07.2022 19:36 Ответить
Юра, хоть поржал, вместе с Марупольцами? Чмошник.
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12.07.2022 21:42 Ответить
Говорить по телефону Путін з Гундяєвим:
- Кирюха! А если Бог с Раем и Ад действительно существуют?
- Не приведи Господь!
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12.07.2022 18:41 Ответить
Ну і?
Намагаєтесь тему змінити, чи не можете змиритися з тим, що бабломойський вас наГібав і ви проголосували "за кого угодно", як пуйло веліло?
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12.07.2022 18:48 Ответить
влітку 2004-го?
Гундяєв підривав?
Чи це з якої методички?
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12.07.2022 18:49 Ответить
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12.07.2022 22:49 Ответить
одяг паламаря, хто хоч має право. Позаду йдуть дійсно диякони. Хто хоче - побачить різницю.
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12.07.2022 23:29 Ответить
" Опровергает информацию СМИ о том, что Порошенко якобы был в рясе диакона.

- Стихарь для прихожан, и стихарь, который одевают диаконы, похожи. Но это не признак принадлежности к духовенству, - говорит архимандрит Иона."

https://gazeta.ua/ru/articles/politics-newspaper/_petr-poroshenko-hodil-vokrug-hrama-v-stihare/296559
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12.07.2022 23:46 Ответить
Томос - куди важливіший документ, ніж оті метання в молодості в пошуках сенсу, навіть в нетрях рпц.

До речі: знайди і постав фотку, як Андрій Сахаров винайшов водневу бомбу; чи як йому Берія дякує. Також ще та історія з біографії правозахисника, Нобелівського лауреата.
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12.07.2022 23:36 Ответить
Ну і?
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12.07.2022 23:44 Ответить
Ау, зебил, вспомни Бучу и Херсон. Для начала. Хочешь, целый список составлю. А теперь с...би подальше.
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12.07.2022 18:54 Ответить
Почем за высер, Старк? А Про не про тебя, палишся на не месте, ******* рашистский.
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12.07.2022 19:01 Ответить
гундяев неначасi.....
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12.07.2022 18:44 Ответить
У гундяева один бог- бабосы.
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12.07.2022 18:44 Ответить
Скоро в ЗЕ-новинах: Порошенко особисто зруйнував храм, а потім ще довго глумився і піарився на руїнах(щоби посварити нас з расіїєю)
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12.07.2022 18:51 Ответить
Не Вірю !
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12.07.2022 18:53 Ответить
Не верь. Но село от твоего неверия целее не станет.
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12.07.2022 18:55 Ответить
Так он же не Дерьмак, конечно ты не веришь. Это из-под Дерьмака ты схаваешь все, шо угодно.
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12.07.2022 19:17 Ответить
Жалкие вы,зесрань,какие)Порошенко Украине церковь выбил,а вы ,со своей зелупой,выпилитесь из жизни нашей страны ,при чем довольно скоро -слава США и спасибо за помощь)
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12.07.2022 21:35 Ответить
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12.07.2022 21:45 Ответить
Ну так. Этж не зебуин.
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12.07.2022 21:43 Ответить
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12.07.2022 18:54 Ответить
Ці нелюди і не люди будуть відповідати, навіть, і перед чортами в пеклі!
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12.07.2022 19:04 Ответить
Короче, сенс цієї новини в тому, що Порошенко просуває у свідомості цивілізаційної демократії (в країнах ЄС і НАТО) месагу про необхідність накладення санкцій на Гундяєва. Як відомо, окремі уряди з ЄС намагаються саме цей пункт заблокувати в сьомому пакеті санкцій.
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12.07.2022 19:05 Ответить
Яких в хуа методичок? Все видно без методичок. Це тобі не Кубік Рубіка складати.
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12.07.2022 20:04 Ответить
Щось знов погладшав пан президент
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12.07.2022 19:42 Ответить
Зате Шмаркля з борідкою на юсусика схожий,настоящий преZент,так по вашому?
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12.07.2022 19:57 Ответить
Той не хоче призначати антикорупційного прокурора, а цей не хотів створювати антикорупційний суд, так що ці два чорти для мене однакові.
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12.07.2022 20:17 Ответить
Так не хотив, що створив, как и др. антикоррупционные органы, которые зебил успешно угробил!
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12.07.2022 20:26 Ответить
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12.07.2022 20:28 Ответить
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12.07.2022 21:03 Ответить
ну, не настільки він зовсім безгрішний. Ідеальних людей не буває.
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12.07.2022 23:32 Ответить
Извини, но у зебуина только щетина.
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12.07.2022 21:46 Ответить
лично меня опечалило только звэртання на "вы" к чертилле кремлядской...гундяйкин нерусь,злов'янын штопаный и тварь гебнявая.
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12.07.2022 20:00 Ответить
Щира повага шановному пану Президенту!
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12.07.2022 20:07 Ответить
Як пеця взагалі хоть щось може говорити про Бога?
Євро-п...и скажіть чи були в КОЖНОМУ місті десятками гральні притони? 5 років або 60 місяців!!! невже ваші богобоязнені сатанисти, сектанти та інший непотріб не бачили? Не бачили вивіски в ЦЕНТРІ кожного міста? а тепер ви там щось мукаєте про віру? ідіть і моліться своім золотим ідолам
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12.07.2022 20:30 Ответить
як це стосується повноважень Президента при діючих самодостатніх інституціях країни, як то Верховна Рада, Уряд, Міністерства в ньому (зокрема, МВС), прокуратурі, судовій системі?
Аби ляпнути?

Хіба що ти все міряєш по ***** і *******. Тоді - так.
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12.07.2022 20:45 Ответить
Не хочу обижать Зеленского,но Пороху респект!!
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12.07.2022 21:40 Ответить
Коли Зе вижене ФСБшне лайно з Лаври?
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12.07.2022 21:44 Ответить
Зебики пана Портнова - фас
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12.07.2022 21:47 Ответить
Ви що?? Тут таке питати не можна!!! Якщо про Петра Олексійовича не маєте добрих слів, то краще мовчить...
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12.07.2022 22:12 Ответить
Запам'ятай зайвехромосом, барига це не злодій, як крадій!!! Мені соромно за козЕл (команда зЕленського)...
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12.07.2022 22:22 Ответить
Петро Порошенко, для чого Ви звертаєтесь до чортиняки в рясі? ******, як і всі попередники, служать Сатані більше ніж 500 років!!! А зараз, вже і ***** - антихрист з'явився, після антихристів ******* та сраліна. У нього гроши, вирішують все!
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12.07.2022 22:04 Ответить
Гундяев служит момоне,а не Богу,вот и весь секрет.
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12.07.2022 22:15 Ответить
Маммон (богатство), как раз и есть одно из имён демона...
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12.07.2022 22:32 Ответить
Пане Боневтік Термос Асфальтович, коли буде заборонена ворожа секта ФСБ в Україні, яка має назву УПЦ?
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12.07.2022 22:53 Ответить
Пороху пора на Президенство
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13.07.2022 00:44 Ответить
Та зря столько слов по гундяю, тварь обычная. Распнуть вверх ногами!
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13.07.2022 07:45 Ответить
 
 