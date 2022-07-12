Порошенко в разрушенном храме обратился к Кириллу Гундяеву: "Вы преступники и будете отвечать перед людьми и Богом". ФОТОрепортаж

Петр Порошенко во время поездки на южный фронт побывал наголову разрушенном россиянами поселке. Пятый Президент возле расстрелянной церкви эмоционально обратился к главе русской церкви Кириллу Гундяеву.

"Хочу передать это видео гундяеву - преступнику. Это по вашему благословению в Украине это делают с храмами, с церквями, с Божьим домом, где люди молились Господу", - сказал Порошенко, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"В этом поселке не осталось ни одного человека, потому что все гражданские объекты разрушены теми преступниками, которых вы благословите на убийство украинцев. И именно поэтому я твердо убежден - вашей клике должны быть во всем мире введены санкции. И вы должны нести ответственность - перед тем, как вы понесете ее перед Богом, чтобы и на земле вас ждал суд", – подчеркнул Порошенко.

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Петр Порошенко также передал защитникам на передовой военное снаряжение – в частности средства связи, Старлинки, дизельные генераторы, летнюю форму. "Мы не раскрываем, где это, но делаем все для того, чтобы лучше оснастить тех, кто в ближайшее время должен согласно приказам перейти в контрнаступление", – говорит Порошенко.

"Мы обсудили, что надо вооружить наших военных дронами. Нам нужно найти и привезти средства радиоэлектронной борьбы, в том числе и против российских БПЛА "Орлан", и дроны для лучшей координации с артиллерией, и контрбатарейные средства. Все для того, чтобы "боги войны" – артиллерия, чтобы новейшие системы дронов в четкой координации имели достаточное количество боеприпасов, достаточную информацию, куда стрелять и уничтожали врага", – объясняет Петр Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко 26 апреля призвал мировых лидеров и украинские власти ввести санкции против российской православной церкви и ее руководителя гундяева (кириллы) за участие в военных преступлениях и геноциде украинцев.

"В ходе российско-украинской войны русская православная церковь проявила себя как организация, непосредственно участвующая в военных преступлениях и геноциде украинцев, вместе с путинскими политиками и военными преступниками. Предстоятель рпц кирил неоднократно публично поддерживал преступления России против нашего государства, публично "благословляя" агрессоров. Мы призываем мир применить санкции против рпц как организации – пособия терроризма и соучастника геноцида, а также против ее предстоятеля и других представителей руководства, есть все основания наложить арест на имущество и счета рпц и ее руководства, находящиеся за пределами РФ, и предусмотреть механизм направления их для покрытия расходов на восстановление Украины. И это должно быть сделано немедленно", – убежден Порошенко.













