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На бывших позициях оккупантов в Киевской области обнаружено тело убитого мирного жителя, - Нацполиция. ФОТО

На позициях российских оккупантов у Блиставицы в Киевской области полицейские обнаружили тело убитого гражданина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

На бывших позициях оккупантов в Киевской области обнаружено тело убитого мирного жителя, - Нацполиция 01

Захоронение находилось в лесу именно неподалеку от блиндажей и окопов российских военных. Это уже седьмой погибший от рук оккупантов мирный житель, тело которого нашли в этом населенном пункте.

На бывших позициях оккупантов в Киевской области обнаружено тело убитого мирного жителя, - Нацполиция 02
На бывших позициях оккупантов в Киевской области обнаружено тело убитого мирного жителя, - Нацполиция 03

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Полицейские осмотрели тело и направили на судебно-медицинскую экспертизу.

На бывших позициях оккупантов в Киевской области обнаружено тело убитого мирного жителя, - Нацполиция 04
На бывших позициях оккупантов в Киевской области обнаружено тело убитого мирного жителя, - Нацполиция 05

"В районах, которые были в оккупации, полицейские продолжают обнаруживать тела расстрелянных и замученных российскими солдатами гражданских граждан. По состоянию на 12 июля в Киевской области уже обнаружили 1342 тела убитых оккупантами мирных жителей", - сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Киевская область (4132) Нацполиция (16459) жертвы (2072) военные преступления (1435)


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12.07.2022 19:08 Ответить
 
 