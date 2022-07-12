На бывших позициях оккупантов в Киевской области обнаружено тело убитого мирного жителя, - Нацполиция. ФОТО
На позициях российских оккупантов у Блиставицы в Киевской области полицейские обнаружили тело убитого гражданина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Захоронение находилось в лесу именно неподалеку от блиндажей и окопов российских военных. Это уже седьмой погибший от рук оккупантов мирный житель, тело которого нашли в этом населенном пункте.
Полицейские осмотрели тело и направили на судебно-медицинскую экспертизу.
"В районах, которые были в оккупации, полицейские продолжают обнаруживать тела расстрелянных и замученных российскими солдатами гражданских граждан. По состоянию на 12 июля в Киевской области уже обнаружили 1342 тела убитых оккупантами мирных жителей", - сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
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