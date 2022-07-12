Из-под завалов жилого дома в Часовом Яру достали тела уже 45 погибших, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели обнаружили уже 45 тел погибших при разборе завалов разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в г. Часов Яр (Донецкая область).

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 19:30 обнаружены тела еще 4 погибших (в общей сложности обнаружены тела 45 погибших, из них 1 ребенок), спасены из-под завалов 9 человек", - говорится в сообщении.





Работы продолжаются.