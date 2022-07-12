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Из-под завалов жилого дома в Часовом Яру достали тела уже 45 погибших, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели обнаружили уже 45 тел погибших при разборе завалов разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в г. Часов Яр (Донецкая область).

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Из-под завалов жилого дома в Часовом Яру достали тела уже 45 погибших, - ГСЧС 01

"По состоянию на 19:30 обнаружены тела еще 4 погибших (в общей сложности обнаружены тела 45 погибших, из них 1 ребенок), спасены из-под завалов 9 человек", - говорится в сообщении.

Из-под завалов жилого дома в Часовом Яру достали тела уже 45 погибших, - ГСЧС 02
Из-под завалов жилого дома в Часовом Яру достали тела уже 45 погибших, - ГСЧС 03

Работы продолжаются.

Из-под завалов жилого дома в Часовом Яру достали тела уже 45 погибших, - ГСЧС 04

Из-под завалов жилого дома в Часовом Яру достали тела уже 45 погибших, - ГСЧС 05

обстрел (27129) жертвы (2072) Донецкая область (9642) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+24
Кацапские скоты
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12.07.2022 20:58
+13
45 невинних людей. Горіть в пеклі москалі
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12.07.2022 21:29
+7
Модератор, можна цього ванька деактивувати?
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12.07.2022 21:14
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Кацапские скоты
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12.07.2022 20:58 Ответить
Что знают?
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12.07.2022 21:08 Ответить
Ну так не спамь тогда.
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12.07.2022 21:10 Ответить
нельзя всовывать в дырку которая в тебя извергнула, та как там побывало 3 юрты оленеводов и это опасно для здоровья
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12.07.2022 21:39 Ответить
Кацапский пі дар натякає що то були військові. З такими не треба говорити: Керування спамом - Спам тай все.
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12.07.2022 21:13 Ответить
Ребенок вообще в спецназе служил. С рождения.
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12.07.2022 21:27 Ответить
незаважай, нехай сам з собою говорить
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12.07.2022 21:46 Ответить
Модератор, можна цього ванька деактивувати?
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12.07.2022 21:14 Ответить
тут кацапчики надовго не приживаються, не старайся)
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12.07.2022 21:47 Ответить
А ти ссикун і не можеш написати! Ну-ну!
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12.07.2022 21:33 Ответить
Кондомы порванные и не штопаные.
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12.07.2022 21:09 Ответить
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12.07.2022 21:29 Ответить
45 невинних людей. Горіть в пеклі москалі
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12.07.2022 21:29 Ответить
довбойоби ж за зєлупу топили
ну то й отримали
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13.07.2022 00:41 Ответить
 
 