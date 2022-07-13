Удар по складу войск РФ в Новой Каховке: появилось спутниковое фото гигантской воронки. ФОТО

Появилась спутниковая фотография местности в Новой Каховке, где раньше находился склад боеприпасов российских оккупантов, впоследствии уничтоженный ударом Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает CNN и публикует фото Planet Labs, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

На спутниковом снимке видна огромная воронка после удара ВСУ по российскому составу боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области.

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По данным Planet Labs, спутниковый снимок был сделан 12 июня.