Удар по складу войск РФ в Новой Каховке: появилось спутниковое фото гигантской воронки. ФОТО
Появилась спутниковая фотография местности в Новой Каховке, где раньше находился склад боеприпасов российских оккупантов, впоследствии уничтоженный ударом Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает CNN и публикует фото Planet Labs, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
На спутниковом снимке видна огромная воронка после удара ВСУ по российскому составу боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области.
По данным Planet Labs, спутниковый снимок был сделан 12 июня.
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Залужний мутить двіж
46°45'40.7"N 33°22'51.8"E
Вона тліє Швидкість тління залежить від того наскільки тугий клубок вати Колись на цьому базувалось використання аркебузи Плетений з волокна шнур просочували селітрою і підпалювали При пострілі тліючий кінець підносили до порохової полиці аркебузи і запалювали порох (аксельбант - його "декоративний потомок")
Різниці великої при використанні обох видів селітри я не помічав І порох виходив однаковий На відкритому повітрі горіло оранжевим полум"ям, а у закритому просторі суміш вугілля, сірки і селітри дає великий обсяг газоподібних продуктів "швидкого горіння" що й іменується "вибухом"
а тут, гляжу. что в рядом стоящих домах все крыши на месте..... и это главное - жертвы ни к чему.....
ну и цель достигнута - орки остались на голодном пайке, и все кто там был уже наверняка слушают кобздона.....
тут зато дуже яскраво було
так что, любая селитра бахнет, просто с разным выходом энергии.....
в Бейруте был нитрат аммония NH4NO3 (аммиачная селитра)....
кстати из калиевой селитры мы в детстве порох делали....., и селитровую бумагу... )
Степан правильно написал.
ps. Як окисник підійде люба селітра, тільки для вибухівки зазвичай натрієва, а наприкдад для чорного пороху калієва краще. Натрієва дешева і дозволяє робить вибухівку буквально з селітри та цукру наприклад. Але вона має бути максимально сухою. При вологості вже у 3% не здетонує за жодних умов.
Остановите поезд. Я сойду.
Прострочена Тушенка...
☝️🤔🤣🤣🤣
Слава Україні.
Червня , чи липня ? Редакторе !
Щури путлєра включаючи "200" хенералів охороняли селітру....
Наче ядерна вбивачка влучила.
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