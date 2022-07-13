Ночью из-под завалов разрушенного РФ дома в городе Часов Яр изъято тело еще 1 погибшего, - ГСЧС. ФОТО

Число погибших в результате попадания российской ракеты в 5-этажку в городе Часов Яр Донецкой области возросло до 46 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"По состоянию на 08:00 13 июля личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов тела 46 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 465 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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