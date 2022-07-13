Украинские войска почти ежедневно обезвреживают вражеские ДРГ в Луганской области, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В Луганской области почти ежедневно обезвреживают вражеские ДРГ, в Луганске стало меньше складов с боеприпасами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram.

"Ужесточение диверсионных разведывательных мероприятий обуславливается нехваткой боеприпасов.

Нет, российская армия не прекращает обстрелы. Однако, скорее всего, хранит существующие запасы снарядов, потому что их снабжение прервано работой нашего нового дальнобойного оружия. Недавно сдетонировали военные склады в Кадиевке и Луганске. Сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно. Поэтому вперед снова идут ДРГ оккупантов, которые пытаются искать слабые места в нашей обороне", - говорится в сообщении.



Отмечается, что россияне давят не только со стороны Лисичанской и Попасной, но и из Изюмского направления.



"Конечно, до тех населенных пунктов Луганщины, которые мы еще держим, оттуда далеко. Но это чревато большими городами Донетчины, и, соответственно, может нарушить или вынудить перестроить наши защитные укрепления. Опасность оттуда нельзя исключать", - добавил Гайдай.

Кроме того, не прекращается авиационное и артиллерийское давление противника в районах административных границ областей. В частности, по Верхнекаменскому и Белогоровке.

Всего за сутки нанесены четыре ракетных и два авиационных удара.

Артиллерия оккупантов тоже не прекращает разрушение этих и близлежащих населенных пунктов.

"12 июля россияне 13 раз применяли этот вид оружия в сторону мирных помещений", - подытожил глава ОВА.

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