Название города Азов в РФ покрасили в синий и желтый цвет. ФОТО

Российская полиция разыскивает неизвестных, покрасивших буквы на постаменте под названием города Азов в Ростовской области в цвета украинского флага.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "161.ru".

Буквы перекрасили 29 июня, но известно об этом стало только сейчас.

Полиция допросила первого подозреваемого. Это мужчина, ранее оштрафованный на 40 тыс. рублей (20 тыс. грн) за комментарий в интернете, который "дискредитировал вооруженные силы" РФ.

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Мужчину решили не задерживать и отпустили домой.