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Название города Азов в РФ покрасили в синий и желтый цвет. ФОТО

Российская полиция разыскивает неизвестных, покрасивших буквы на постаменте под названием города Азов в Ростовской области в цвета украинского флага.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "161.ru".

Буквы перекрасили 29 июня, но известно об этом стало только сейчас.

Полиция допросила первого подозреваемого. Это мужчина, ранее оштрафованный на 40 тыс. рублей (20 тыс. грн) за комментарий в интернете, который "дискредитировал вооруженные силы" РФ.

Смотрите: Командир "Азова" Денис Прокопенко в российской тюрьме обратился к товарищам: "Слава Украине!". ВИДЕО

Мужчину решили не задерживать и отпустили домой.

Название города Азов в РФ покрасили в синий и желтый цвет 01

россия (95526) Азов (793)


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Топ комментарии
+37
Ой, як гарно !
Зразу ж зовсім інший вигляд !
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13.07.2022 09:27
+29
Дежавю. На маасковському хмарочосі.
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13.07.2022 09:35
+24
Файно!
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13.07.2022 09:25
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Файно!
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13.07.2022 09:25 Ответить
Здаемсю!!!! тут усї родненьки не стреляйте мы свої
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13.07.2022 09:39 Ответить
Ой, як гарно !
Зразу ж зовсім інший вигляд !
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13.07.2022 09:27 Ответить
Зараз почнеться фєєрвєрк з лапатних пєрдаків...
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13.07.2022 09:32 Ответить
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13.07.2022 17:54 Ответить
Наступний крок - змінити онучі напатиках на синьо-жовті прапори.
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13.07.2022 09:32 Ответить
Кацапів треба катувати жовто-блакитним кольором
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13.07.2022 09:33 Ответить
тверезістю, відсутністю блатняка, чистотою, але саме головне порядок і необхідність слідувати правилам і законам.
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13.07.2022 20:48 Ответить
Дежавю. На маасковському хмарочосі.
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13.07.2022 09:35 Ответить
Песец подкрался незаметно... Кацапы включили заднюю, на всякий случай начали примазываться ... ЗЫ... таукитайцы уже заждались цветных революций на цапорилii.
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13.07.2022 09:35 Ответить
Ну - не виключено що це - проста провокація! Щоб надать значущості своїй роботі, ФСБ-шники могли і самі це зробить! А тепер будуть займаться "поисками корней и нитей", імітуючи бурхливу діяльність (А то ще пошлють на "спеціальну військову операцію"...)
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13.07.2022 09:41 Ответить
Навряд фсб здатна на такі кольорові фантазії. Їм якби щось підірвати, розстріляти, понівечити.
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13.07.2022 10:25 Ответить
Ну шо рабсеяне, вы мечтали про русский мир, скоро будет Киевская Русь со столицей Киев, так просто исторически, а на московии будут болота.
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13.07.2022 09:42 Ответить
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13.07.2022 09:46 Ответить
Укро ДРГ на мусоровозах с бочками краски надо ловить 🤣
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13.07.2022 09:47 Ответить
Просто РУСЬ, без Погодінської приставки "Київська".
https://www.youtube.com/watch?v=AE_UMu9aeQY
Київська Русь чи Русь?
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13.07.2022 09:49 Ответить
Лайк. Але отут навіть краще підгорить у мокши:
https://youtu.be/3EwSsE7sUH4
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13.07.2022 10:20 Ответить
Красиво! Ещё нужно красно-сине-белую свастику с дохлыми курями уничтожить!
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13.07.2022 09:49 Ответить
точно украинцы есть повсюду, даже если их никто не замечает
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13.07.2022 09:51 Ответить
Правильно! Це початок. Чекаємо ці кольори на всій росії. Ще на Кривавій площі літери ЛЕНИН треба пофарбувати, саме пофарбувати, а не зняти, бо саме той підар, вибачте мене адміни, і почав активно знищувати Україну і українців.
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13.07.2022 09:52 Ответить
Звичайно, бо це земля Кальміуської паланки, Війська Запорозького Низового
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13.07.2022 10:17 Ответить
Азавська Народна Республіка ! дайошь референдум ! долой кремлівську хунту ! долой рашистський режим !
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13.07.2022 10:44 Ответить
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13.07.2022 13:43 Ответить
 
 