Оккупанты нанесли два удара по Краматорску. Попали в лесополосу и промзону, - мэр Гончаренко. ФОТО

Войска РФ нанесли два удара по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Два удара по Краматорску ранним утром, в лесополосу и промзону. Предварительно без жертв. Продолжаем выяснять последствия", - отметил он.

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