Оккупанты нанесли два удара по Краматорску. Попали в лесополосу и промзону, - мэр Гончаренко. ФОТО
Войска РФ нанесли два удара по Краматорску Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Два удара по Краматорску ранним утром, в лесополосу и промзону. Предварительно без жертв. Продолжаем выяснять последствия", - отметил он.
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Fjall_Raven
показать весь комментарий13.07.2022 10:04 Ответить Мне нравится 0
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