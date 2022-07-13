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Оккупанты нанесли два удара по Краматорску. Попали в лесополосу и промзону, - мэр Гончаренко. ФОТО

Войска РФ нанесли два удара по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Два удара по Краматорску ранним утром, в лесополосу и промзону. Предварительно без жертв. Продолжаем выяснять последствия", - отметил он.

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Оккупанты нанесли два удара по Краматорску. Попали в лесополосу и промзону, - мэр Гончаренко 01

армия РФ (19224) Краматорськ (2275) обстрел (27151) Донецкая область (9648)


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по местах попаданий понятно, что кто-то из пропарашных ватанов сообщил, что в посадке и промзоне находится техника и боеприпасы. ищите информатора.
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13.07.2022 10:04 Ответить
 
 