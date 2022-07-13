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Выдавали себя за правоохранителей: СБУ задержала торговцев оружием. ФОТОрепортаж

Члены группировки занимались нелегальным сбытом оружия, выдавая себя за правоохранителей.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Незаконную торговлю устроили несколько жителей столицы. "Товар" они держали у себя дома, покупателей искали через знакомых в криминальных кругах.

"Кроме того, во время обысков у задержанных обнаружены фиктивные бланки разрешений на право ношения оружия, а также средства связи и компьютерную технику с поличным", - говорится в сообщении.

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Производство ведут по статье о незаконном обращении с оружием7 (ч. 1 ст. 263). Организаторам сообщили о подозрении, суд должен решить, отправлять ли их под стражу. Следователи выясняют, где злоумышленники брали оружие на продажу.

Выдавали себя за правоохранителей: СБУ задержала торговцев оружием 01
Выдавали себя за правоохранителей: СБУ задержала торговцев оружием 02
Выдавали себя за правоохранителей: СБУ задержала торговцев оружием 03
Выдавали себя за правоохранителей: СБУ задержала торговцев оружием 04
Выдавали себя за правоохранителей: СБУ задержала торговцев оружием 05
Выдавали себя за правоохранителей: СБУ задержала торговцев оружием 06
Выдавали себя за правоохранителей: СБУ задержала торговцев оружием 07
Выдавали себя за правоохранителей: СБУ задержала торговцев оружием 08

оружие (10217) СБУ (19898)


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Топ комментарии
+5
Продаж зброї мусить бути легалізований! А СБУ нехай ловить кацапських диверсантів
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13.07.2022 10:12
+5
А до Портнова у СБУ та Баканова ніяких питань не було.

Людинка ЗЄ поїхала собі спокійно з України в той час, коли довбойоби з МВС та СБУ українцям повістки впарюють по нічних клубах та пляжах.
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13.07.2022 10:19
+3
Ще би йому труси на голову натягнути
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13.07.2022 10:10
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Ще би йому труси на голову натягнути
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13.07.2022 10:10 Ответить
Продаж зброї мусить бути легалізований! А СБУ нехай ловить кацапських диверсантів
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13.07.2022 10:12 Ответить
а злодіїв не треба ??
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13.07.2022 11:37 Ответить
У вас дуже хибне уявлення про легалізацію зброї. Навіть легалізувавши продаж ви не зможете купити калаш.
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13.07.2022 13:09 Ответить
нада було голову одрубать і вже потом футболкою рану прикрить ))
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13.07.2022 10:14 Ответить
100% сбу/мвс
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13.07.2022 10:15 Ответить
А до Портнова у СБУ та Баканова ніяких питань не було.

Людинка ЗЄ поїхала собі спокійно з України в той час, коли довбойоби з МВС та СБУ українцям повістки впарюють по нічних клубах та пляжах.
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13.07.2022 10:19 Ответить
....сотрудник не поделился с шефом......
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13.07.2022 10:29 Ответить
А де вони те все взяли,у воєнторзі???
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13.07.2022 10:30 Ответить
Тю !? На городі накопали ... виросло ...
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13.07.2022 11:39 Ответить
гуляє зброя краіною -- це не є добре
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13.07.2022 11:22 Ответить
а те що зброю на початку війни в Київі роздавали всім і брали хто хотів і скільки хотів вже забули?
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13.07.2022 12:14 Ответить
Ничего не попутал? Что то я такого в Киев не помню….********* рассказала? Или ты это про депутатов ВР? Там да, согласен, всем дают мешками и какую пожелаешь.
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13.07.2022 21:14 Ответить
 
 