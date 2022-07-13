Выдавали себя за правоохранителей: СБУ задержала торговцев оружием. ФОТОрепортаж
Члены группировки занимались нелегальным сбытом оружия, выдавая себя за правоохранителей.
Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Незаконную торговлю устроили несколько жителей столицы. "Товар" они держали у себя дома, покупателей искали через знакомых в криминальных кругах.
"Кроме того, во время обысков у задержанных обнаружены фиктивные бланки разрешений на право ношения оружия, а также средства связи и компьютерную технику с поличным", - говорится в сообщении.
Производство ведут по статье о незаконном обращении с оружием7 (ч. 1 ст. 263). Организаторам сообщили о подозрении, суд должен решить, отправлять ли их под стражу. Следователи выясняют, где злоумышленники брали оружие на продажу.
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