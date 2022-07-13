В результате обстрела Бахмута 1 человек погиб, а 5 получили ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж

От обстрелов российскими оккупантами больше всего страдает Бахмутский район Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"В Бахмуте 1 человек погиб, еще 5 ранены. Утром россияне нанесли 2 ракетных удара по Нью-Йорку, попали рядом с детсадом. В Звановской ТГ обстрелы не прекращаются, за сутки повреждены 5 домов в Верхнекаменском и 2 - в Звановке. В Северске 1 здание уничтожено полностью, еще 1 – повреждено. Без пострадавших", – отметил глава ОВА.

Также под обстрелами – Краматорский район. Сам Краматорск потерпел ракетный удар сегодня утром: россияне попали в промзону. Без жертв.

"Три ракетных удара россияне нанесли по Константиновке - 1 человек ранен. Повреждены промышленное здание и частный дом, в нескольких окрестных жилых домах выбиты стекла. В Черкасской ТГ обстреляна Новониколаевка, повреждена крыша дома. Информацию о пострадавших уточняем", - подытожил Кириленко.

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