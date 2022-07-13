За прошедшие сутки в Бахмутском районе из-за вражеских обстрелов возникло семь пожаров, в том числе в детсаду и админздания, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Бахмутском районе (Донецкая обл.) за сутки из-за вражеских обстрелов возникло семь пожаров, в частности, произошло возгорание в административном здании в Бахмуте и в детском саду в Торецке.

Как передает Цезор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В минувшие сутки спасатели Донбасса 10 раз привлекались к ликвидации пожаров, семь из которых возникли в результате вражеских обстрелов в Бахмутском районе. В частности, в г. Соледаре ликвидировали пожар четырех частных гаражей на площади 100 кв. м, а в г. Бахмуте - четыре возгорания, в частности, частного жилого дома и одноэтажного административного здания на площади 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Также в Торецке пожарные ликвидировали пожар в детском саду. В результате обстрела произошло частичное разрушение двухэтажного здания учреждения и возникло горение разрушенных конструктивных элементов на площади 100 кв. м.

Кроме того, за прошедшие сутки на территории области возникли два пожара в сельхозугодьях, огонь уничтожил пшеницу на корню на площади 7,5 га.

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