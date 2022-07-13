Пес Патрон получил награды от двух ветеранских организаций США. ФОТОрепортаж

Пса Патрона, работающего в ГСЧС и помогающего искать снаряды и взрывчатку, наградили грамотой и боевой монетой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальную страницу Патрона в Фейсбуке.

Грамотой и боевой монетой Патрона наградили организации Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders.

Награды вручили основатель Bomb Techs Without Borders Мэтью Говард и представитель Ассоциации военных офицеров США Донна Кальп.

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Организация Veterans of Foreign Wars VFW (Ветераны зарубежных войн Соединенных Штатов) – одна из старейших организаций в США.

Ее создали в 1936 году, а сейчас она объединяет около 2 миллионов человек.

"Структура имеет свои отделения во всех штатах и в федеральном округе Колумбия, а также в 19 странах мира, в частности, в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Латинской Америки", - говорится в сообщении.

Bomb Techs Without Borders (Бомботехника без границ) была основана в конце 2018 года группой ветеранов армии США.

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Одним из направлений работы организации является повышение осведомленности о минах и других взрывоопасных предметах - от Северной Америки до Европы.

Пока организация сотрудничает с украинскими чрезвычайниками.













