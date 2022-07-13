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Пес Патрон получил награды от двух ветеранских организаций США. ФОТОрепортаж

Пса Патрона, работающего в ГСЧС и помогающего искать снаряды и взрывчатку, наградили грамотой и боевой монетой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальную страницу Патрона в Фейсбуке.

Грамотой и боевой монетой Патрона наградили организации Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders.

Награды вручили основатель Bomb Techs Without Borders Мэтью Говард и представитель Ассоциации военных офицеров США Донна Кальп.

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Организация Veterans of Foreign Wars VFW (Ветераны зарубежных войн Соединенных Штатов) – одна из старейших организаций в США.

Ее создали в 1936 году, а сейчас она объединяет около 2 миллионов человек.

"Структура имеет свои отделения во всех штатах и в федеральном округе Колумбия, а также в 19 странах мира, в частности, в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Латинской Америки", - говорится в сообщении.

Bomb Techs Without Borders (Бомботехника без границ) была основана в конце 2018 года группой ветеранов армии США.

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Одним из направлений работы организации является повышение осведомленности о минах и других взрывоопасных предметах - от Северной Америки до Европы.

Пока организация сотрудничает с украинскими чрезвычайниками.

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Пес Патрон получил награды от двух ветеранских организаций США 02
Пес Патрон получил награды от двух ветеранских организаций США 03
Пес Патрон получил награды от двух ветеранских организаций США 04
Пес Патрон получил награды от двух ветеранских организаций США 05
Пес Патрон получил награды от двух ветеранских организаций США 06
Пес Патрон получил награды от двух ветеранских организаций США 07

ветераны (1107) животные (932) награда (1798) США (26652) ГСЧС (4966) разминирование (713)


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Топ комментарии
+29
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13.07.2022 12:56
+18
Файний Патрон.
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13.07.2022 12:44
+12
Как сказал бывший прокурор Луцик: "Пёс Патрон -самый раскрученный в СМИ участник боевых действий т.к. он никуда не собирается баллотироваться".
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13.07.2022 13:04
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Файний Патрон.
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13.07.2022 12:44 Ответить
Йому б ще Кулю.
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13.07.2022 12:47 Ответить
Можна и Гильзу.
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13.07.2022 12:53 Ответить
Можно и ту, и другую! Патрон справится!
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13.07.2022 13:29 Ответить
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13.07.2022 12:56 Ответить
Яке ти мрачне нудне говнидло. Тобы ніхто не дає чи в тебе не стоїть?
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13.07.2022 12:54 Ответить
Замечали собаку этими наградами и повышенным вниманием. Каждый «выход в свет» для него это очередной стресс
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13.07.2022 12:59 Ответить
* замучили
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13.07.2022 13:00 Ответить
С каких делов для собаки выход в свет это стресс? Да, они с разными характерами бывают,как и люди собсна, но большинство любят движухи, особенно подвижные породы.
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13.07.2022 13:27 Ответить
Как сказал бывший прокурор Луцик: "Пёс Патрон -самый раскрученный в СМИ участник боевых действий т.к. он никуда не собирается баллотироваться".
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13.07.2022 13:04 Ответить
Почему бы не выставить его кандидатом.
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13.07.2022 13:31 Ответить
Кстати, он умнее многих депутатов и прочих клоунов.
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13.07.2022 15:22 Ответить
Так Патрончик вже став символом цієї війни. Сподіваюсь, що він стане і символом Перемоги.
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13.07.2022 13:39 Ответить
Шось у Патрончика на первой фотке выражение морды лица такое..." ой, как же вы все мне надоели...."
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13.07.2022 13:07 Ответить
А вот марку з Патроном , должны выпустить 😊
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13.07.2022 13:11 Ответить
Пес Патрон має більший рейтинг довіри чим ЗЕбуїн Оманський ))))
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13.07.2022 13:24 Ответить
... то як би Патрона замість Зе на посаду президента...а Зе на розмінування... то на посаді преЗЕдента нічого б не змінилося ...навіть поліпшення було б... А от у плані розмінування був би суцільний швах. То питання!? Хто чого вартий.. і чому Патрон не президент? А 73 відсотки відреагували б на обрання Патрона...** хоть поржемо... та гірше не буде!!** І тут би були праві...що гірше не буде....
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13.07.2022 13:31 Ответить
Весь мир знает - какой песик первым пописает на могилку! 🐶
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13.07.2022 13:32 Ответить
.. а Ви..Шановний про що? Чи не про того ПеЗЕка... що на ошійнику по ОП водять..та дають прогавкати щось по телебаченню? Чи про нашого Патрона...*? Так Патрон вже давно сцить на ******** пику.... і реально... І поняття *сцить* у Патрона має інше розуміння... ніж у ОП..)))
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13.07.2022 14:04 Ответить
Нагород у Патрона скоро буде більше, ніж у Брєжнєва)
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13.07.2022 13:32 Ответить
От Патрона толку куда больше. Ему и наград не жалко.
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13.07.2022 15:24 Ответить
Чи не захворів наш Патрон? Для холерика Джек Рассела така поведінка не природня.
А може я просто панікую через те, що помер наш улюблений песик, через те, що були зачинені усі ветеринарні клініки і ми не могли зробити вчасно обстеження та врятувати наше чотирилапе щастячко.

Будь проклята ця війна та усі, хто її розпочав та веде.
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13.07.2022 13:36 Ответить
Через одного недолугого любителя весняних свят і гарних доріг песику Патрону не до шашликів!
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13.07.2022 13:53 Ответить
По ходу 2 самых раскрученных героя: пёс Патрон и Боневтик. Но у первого лицо умнее.
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13.07.2022 14:01 Ответить
.. та обоє на повідках..))) Хоча один песик.. а другого і собакою не назвати!! Скривдити тваринку не хочеться....
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13.07.2022 14:08 Ответить
Людей піарте, воїнів і патріотів! Ато в змі одні подоляки з падпалковніцамі та патрон з віслюком.
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13.07.2022 15:35 Ответить
Поваги України вистачить на всіх Героїв.
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13.07.2022 15:43 Ответить
Патрон рулить )
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13.07.2022 15:42 Ответить
Реально вдохновила эта новость. Наверно решусь возвращаться из Германии домой и сразу в военкомат! Только вот одно в голове, а можно мне не собачью медаль, если чё?
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13.07.2022 23:30 Ответить
 
 