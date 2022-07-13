Пес Патрон получил награды от двух ветеранских организаций США. ФОТОрепортаж
Пса Патрона, работающего в ГСЧС и помогающего искать снаряды и взрывчатку, наградили грамотой и боевой монетой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальную страницу Патрона в Фейсбуке.
Грамотой и боевой монетой Патрона наградили организации Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders.
Награды вручили основатель Bomb Techs Without Borders Мэтью Говард и представитель Ассоциации военных офицеров США Донна Кальп.
Организация Veterans of Foreign Wars VFW (Ветераны зарубежных войн Соединенных Штатов) – одна из старейших организаций в США.
Ее создали в 1936 году, а сейчас она объединяет около 2 миллионов человек.
"Структура имеет свои отделения во всех штатах и в федеральном округе Колумбия, а также в 19 странах мира, в частности, в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Латинской Америки", - говорится в сообщении.
Bomb Techs Without Borders (Бомботехника без границ) была основана в конце 2018 года группой ветеранов армии США.
Одним из направлений работы организации является повышение осведомленности о минах и других взрывоопасных предметах - от Северной Америки до Европы.
Пока организация сотрудничает с украинскими чрезвычайниками.
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А може я просто панікую через те, що помер наш улюблений песик, через те, що були зачинені усі ветеринарні клініки і ми не могли зробити вчасно обстеження та врятувати наше чотирилапе щастячко.
Будь проклята ця війна та усі, хто її розпочав та веде.