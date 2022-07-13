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Разоблачена преступная схема выезда лиц призывного возраста в Молдову за $10 тыс. взятки, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум жителям Черновицкой области по факту незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам уголовного производства мужчины организовали незаконное пересечение государственной границы Украины для граждан, которым запрещен выезд за пределы государства на период действия правового режима военного положения.

Как отмечается, свои услуги злоумышленники оценивали в размере от 10 000 долларов США с человека.

Разоблачена преступная схема выезда лиц призывного возраста в Молдову за $10 тыс. взятки, - прокуратура 01

Разоблачена преступная схема выезда лиц призывного возраста в Молдову за $10 тыс. взятки, - прокуратура 02
Разоблачена преступная схема выезда лиц призывного возраста в Молдову за $10 тыс. взятки, - прокуратура 03

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"В частности, установлено, что мужчины собирались переправить через государственную границу Украины с Молдовой гражданина призывного возраста. Во время встречи на территории АЗС в г. Черновцы злоумышленников задержали после передачи им денежных средств. В настоящее время задержанным доложено о подозрении и решается вопрос об избрании мер в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

взятка (6158) граница (5269) Молдова (1871) прокуратура (5012) Черновцы (676) махинации (582) мужчины (132)


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Топ комментарии
+10
портнових та кварталівців?
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13.07.2022 12:49
+8
як там у Портнова справи в Відні
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13.07.2022 13:03
+4
знов погранци відзначилися....падли
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13.07.2022 12:49
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знов погранци відзначилися....падли
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13.07.2022 12:49 Ответить
портнових та кварталівців?
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13.07.2022 12:49 Ответить
Где они бабло берут?
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13.07.2022 12:50 Ответить
бляха 10 тонн, чувак!!!... дорисуй еще 10, мне починят кишки и я сам за тебя пойду орков мочить!!!
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13.07.2022 12:57 Ответить
"Ми будемо кращими за попередників." сказала ЗЕПліснява коли йшла до влади.
Але виявилося, що, для зелених, краще це значить гірше.
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13.07.2022 13:02 Ответить
як там у Портнова справи в Відні
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13.07.2022 13:03 Ответить
тю тут за так до ЗСУ не беруть, бо грішки, а вони ще по 10000$ плотять шоб уникнути.
p.s. мало бути сьогодні судове засідання у режимі відеоконференції (обрання запобіжного заходу), та оскільки адвокат призваний і у зоні бойових дій, перенесли на 14.09 Мені треба якось затягти до 19.05.23, виходить умовний термін і є шанс отримати нове умовне, а не сісти.
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13.07.2022 13:04 Ответить
Чому незаконно? В КУ чітко і ясно записано, що обов'язок кожного громадянина захищати країну.
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13.07.2022 14:09 Ответить
В Конституції написано, що і землю продавати неможна і багато чого іншого і правильного на що країна (у вигляді вибл..ків при владі) клала і кладе далі.
А як портнов виїхав не так давно?
Тому або права і обов язки кожному або ідіть нах (небуває так що обраним виключно усі права забезпечюються, а решті - виключно обов язки).
Нах
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13.07.2022 15:32 Ответить
А як обов'язок захисту країни пов'язаний з перетином кордону? І чому всупереч Конституції жінки не мають обмежень і тікають з України?
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13.07.2022 15:43 Ответить
Може, в дурних законах https://petition.president.gov.ua/petition/145362 щось змінити ?
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13.07.2022 13:32 Ответить
Боротьба з конкурентами. Якби несли кошти у правильну касу, то проблем би не було
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13.07.2022 14:07 Ответить
А портнова випустили - розслідувати не хочете, сцуки?
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13.07.2022 14:12 Ответить
Офіс жорстко бореться з конкуренцією.
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13.07.2022 18:13 Ответить
 
 