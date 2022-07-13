Разоблачена преступная схема выезда лиц призывного возраста в Молдову за $10 тыс. взятки, - прокуратура. ФОТО
При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум жителям Черновицкой области по факту незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Согласно материалам уголовного производства мужчины организовали незаконное пересечение государственной границы Украины для граждан, которым запрещен выезд за пределы государства на период действия правового режима военного положения.
Как отмечается, свои услуги злоумышленники оценивали в размере от 10 000 долларов США с человека.
"В частности, установлено, что мужчины собирались переправить через государственную границу Украины с Молдовой гражданина призывного возраста. Во время встречи на территории АЗС в г. Черновцы злоумышленников задержали после передачи им денежных средств. В настоящее время задержанным доложено о подозрении и решается вопрос об избрании мер в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Следственные действия по уголовному производству продолжаются.
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Але виявилося, що, для зелених, краще це значить гірше.
p.s. мало бути сьогодні судове засідання у режимі відеоконференції (обрання запобіжного заходу), та оскільки адвокат призваний і у зоні бойових дій, перенесли на 14.09 Мені треба якось затягти до 19.05.23, виходить умовний термін і є шанс отримати нове умовне, а не сісти.
А як портнов виїхав не так давно?
Тому або права і обов язки кожному або ідіть нах (небуває так що обраним виключно усі права забезпечюються, а решті - виключно обов язки).
Нах