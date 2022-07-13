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Российские оккупанты нанесли по Николаевщине 28 ударов из РСЗО, погибли 5 гражданских лиц. ФОТО

Войска РФ нанесли удар по Николаевщине из реактивных систем залпового огня, в результате погибли 5 человек.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро враг нанес 28 ударов из РСЗО по разным населенным пунктам. В результате чего была повреждена больница и жилые дома.

Также был артобстрел по Витовскому району, предварительно погибли 5 гражданских", - рассказал Тимошенко.

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Российские оккупанты нанесли по Николаевщине 28 ударов из РСЗО, погибли 5 гражданских лиц 01

Николаевская область (2124) обстрел (27151) Тимошенко Кирилл (432)


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Вчипились же супостати до Миколаєва. Згиньте в пеклі москалі
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13.07.2022 13:35 Ответить
А хто ж розмінував Чонгар? З того і спитати.
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13.07.2022 13:39 Ответить
У самому Миколаєві сьогодні незвично тихо було. Кожного ранку з четвертої години вже чекаєш.
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13.07.2022 13:40 Ответить
Миколаїв і Херсон це ключ для води на Крим.
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13.07.2022 13:45 Ответить
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13.07.2022 13:50 Ответить
 
 