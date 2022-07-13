Российские оккупанты нанесли по Николаевщине 28 ударов из РСЗО, погибли 5 гражданских лиц. ФОТО

Войска РФ нанесли удар по Николаевщине из реактивных систем залпового огня, в результате погибли 5 человек.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро враг нанес 28 ударов из РСЗО по разным населенным пунктам. В результате чего была повреждена больница и жилые дома.

Также был артобстрел по Витовскому району, предварительно погибли 5 гражданских", - рассказал Тимошенко.

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