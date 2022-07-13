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В Запорожской области от вражеских снарядов горят поля с урожаем. Рашисты продолжают разрушать инфраструктуру Гуляйполя, - ОВА. ФОТО

Вчера, 12 июля, в органы полиции поступило 22 сообщения о вооруженной агрессии представителей российской армии в отношении мирного населения Гуляйпольской громады, которая продолжалась на протяжении всех прошедших суток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

В Запорожской области от вражеских снарядов горят поля с урожаем. Рашисты продолжают разрушать инфраструктуру Гуляйполя, - ОВА 01

"Вражеским огнем значительный ущерб нанесен частным домам жителей Гуляйполя. В них разрушены крыши и шиферное покрытие, иссечены стены и фасады. Ударной волной разбили окна и повредило двери домов. Кроме того, враг попал по местному центру детского и юношеского творчества. В результате – в помещении разрушены витражные окна, холл, учебные кабинеты и концертный зал", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате обстрела поселков Ровнополья и Полтавка Гуляйпольского района разрушены два сельскохозяйственных объекта промышленности. На предприятии по разведению рогатого скота сгорели складские помещения и админздание, также осколками убиты несколько животных. В результате обстрела предприятия по выращиванию овощей и растительных культур повреждены хозяйственные здания и складские помещения.

В Запорожской области от вражеских снарядов горят поля с урожаем. Рашисты продолжают разрушать инфраструктуру Гуляйполя, - ОВА 02

"оккупанты в очередной раз уничтожают поля с украинским урожаем. В ходе вчерашнего ракетного обстрела несколько кассетных снарядов разорвались на полях Гуляйпольской тергромады. В результате выгорело более 600 гектаров зерновых культур разных сортов, из них – пшеница, рапс, ячмень. На прошлой неделе в Малой Токмачке рашисты также попали по полям с пшеницей фосфорными и ракетными боеприпасами. В результате вражеского огня уничтожено более 800 гектаров урожая", - добавляют ОВА.

За минувшие сутки в органы полиции поступило несколько сообщений о травмированных гражданах, получивших осколочные ранения в результате ракетных обстрелов по поселковым пунктам Пологовского и Васильевского районов. С травмами разной степени тяжести их доставили в Запорожскую областную больницу для оказания медицинской помощи.

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В Запорожской области от вражеских снарядов горят поля с урожаем. Рашисты продолжают разрушать инфраструктуру Гуляйполя, - ОВА 03
В Запорожской области от вражеских снарядов горят поля с урожаем. Рашисты продолжают разрушать инфраструктуру Гуляйполя, - ОВА 04
В Запорожской области от вражеских снарядов горят поля с урожаем. Рашисты продолжают разрушать инфраструктуру Гуляйполя, - ОВА 05
В Запорожской области от вражеских снарядов горят поля с урожаем. Рашисты продолжают разрушать инфраструктуру Гуляйполя, - ОВА 06
В Запорожской области от вражеских снарядов горят поля с урожаем. Рашисты продолжают разрушать инфраструктуру Гуляйполя, - ОВА 07

Гуляйполе (83) обстрел (27151) пшеница (61) Запорожская область (3083)


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не сообщайте всем, что в этом году Украина соберет урожай в такой то местности, области и т.д. это информация имеет стратегическое значение, как и откуда и какое оружие поступает. когда уже дойдет до вас.
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13.07.2022 14:47 Ответить
Ви думаєте у Мінсельгоспі нема своїх єлдаков чи татарових?
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13.07.2022 15:05 Ответить
Неделю назад мавзолєйная крыса Симоньян сказала такое...
Нас спасет только голод в Украине... быдло позорное...Бог вам Судья...
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13.07.2022 14:56 Ответить
В Украине Россия поджигает поля с урожаем, разбивает ракетами зернохранилища, но мир озадачен как вывезти из Украины прошлогоднее зерно. Миру насра...ть, позволит ли россия Украине вообще собрать новый урожай. Главное, чтобы наша власть не увлеклась и не продали все до последнего зернышка. Ведь россия легко может повтрить 32-й год.
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13.07.2022 16:33 Ответить
 
 