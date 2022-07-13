В Запорожской области от вражеских снарядов горят поля с урожаем. Рашисты продолжают разрушать инфраструктуру Гуляйполя, - ОВА. ФОТО

Вчера, 12 июля, в органы полиции поступило 22 сообщения о вооруженной агрессии представителей российской армии в отношении мирного населения Гуляйпольской громады, которая продолжалась на протяжении всех прошедших суток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Вражеским огнем значительный ущерб нанесен частным домам жителей Гуляйполя. В них разрушены крыши и шиферное покрытие, иссечены стены и фасады. Ударной волной разбили окна и повредило двери домов. Кроме того, враг попал по местному центру детского и юношеского творчества. В результате – в помещении разрушены витражные окна, холл, учебные кабинеты и концертный зал", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате обстрела поселков Ровнополья и Полтавка Гуляйпольского района разрушены два сельскохозяйственных объекта промышленности. На предприятии по разведению рогатого скота сгорели складские помещения и админздание, также осколками убиты несколько животных. В результате обстрела предприятия по выращиванию овощей и растительных культур повреждены хозяйственные здания и складские помещения.

"оккупанты в очередной раз уничтожают поля с украинским урожаем. В ходе вчерашнего ракетного обстрела несколько кассетных снарядов разорвались на полях Гуляйпольской тергромады. В результате выгорело более 600 гектаров зерновых культур разных сортов, из них – пшеница, рапс, ячмень. На прошлой неделе в Малой Токмачке рашисты также попали по полям с пшеницей фосфорными и ракетными боеприпасами. В результате вражеского огня уничтожено более 800 гектаров урожая", - добавляют ОВА.

За минувшие сутки в органы полиции поступило несколько сообщений о травмированных гражданах, получивших осколочные ранения в результате ракетных обстрелов по поселковым пунктам Пологовского и Васильевского районов. С травмами разной степени тяжести их доставили в Запорожскую областную больницу для оказания медицинской помощи.

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