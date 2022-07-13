Житель непризнанного Приднестровья получил до 8 лет за решеткой за теракты в Одессе по заказу российских кураторов, - Офис генпрокурора. ФОТО
При публичном обвинении прокуроров Одесской областной прокуратуры суд признал виновным гражданина Республики Молдова в организации террористического акта, по предварительному сговору группой лиц. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
"Прокуроры в суде доказали, что в конце прошлого года житель непризнанной Приднестровской республики, по указанию российских кураторов, планировал и реализовывал на территории Одесщины террористические акты. К совершению преступлений он привлек своего знакомого гражданина Украины. Чтобы проверить его готовность, осужденный дал ему задание загрязнить красной краской памятный знак "героям Небесной Сотни" в сквере возле Одесской облгосадминистрации. За это исполнитель получил 400 долл. США", - говорится в сообщении.
Далее, по информации прокуратуры, осужденный поручил мужчине поджечь военные автомобили, находившиеся на территории одной из воинских частей в Одессе, обещая 800 долл. США вознаграждения.
"При этом он отметил, что этот террористический акт вызовет общественный резонанс на территории Украины и нарушит общественную безопасность. А нанесенный материальный ущерб военному имуществу нанесет ущерб для обороноспособности Вооруженных Сил Украины. Мужчина был разоблачен и задержан непосредственно во время передачи средств исполнителю", - добавили. в офисе генпрокурора.
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p.s. краще б па'ятник Катерині облив фарбою
****, терориста до 8 років!! Та таке покарання тільки стимулює кацапів займатись тероризмом у нас. Так би мовити, сафарі можна влаштовувати, а якщо повезе то навіть не посадять.
Я щиро підтримаю його потенцію.