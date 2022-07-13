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Житель непризнанного Приднестровья получил до 8 лет за решеткой за теракты в Одессе по заказу российских кураторов, - Офис генпрокурора. ФОТО

При публичном обвинении прокуроров Одесской областной прокуратуры суд признал виновным гражданина Республики Молдова в организации террористического акта, по предварительному сговору группой лиц. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Житель непризнанного Приднестровья получил до 8 лет за решеткой за теракты в Одессе по заказу российских кураторов, - Офис генпрокурора 01

"Прокуроры в суде доказали, что в конце прошлого года житель непризнанной Приднестровской республики, по указанию российских кураторов, планировал и реализовывал на территории Одесщины террористические акты. К совершению преступлений он привлек своего знакомого гражданина Украины. Чтобы проверить его готовность, осужденный дал ему задание загрязнить красной краской памятный знак "героям Небесной Сотни" в сквере возле Одесской облгосадминистрации. За это исполнитель получил 400 долл. США", - говорится в сообщении.

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Житель непризнанного Приднестровья получил до 8 лет за решеткой за теракты в Одессе по заказу российских кураторов, - Офис генпрокурора 02

Далее, по информации прокуратуры, осужденный поручил мужчине поджечь военные автомобили, находившиеся на территории одной из воинских частей в Одессе, обещая 800 долл. США вознаграждения.

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Житель непризнанного Приднестровья получил до 8 лет за решеткой за теракты в Одессе по заказу российских кураторов, - Офис генпрокурора 03

"При этом он отметил, что этот террористический акт вызовет общественный резонанс на территории Украины и нарушит общественную безопасность. А нанесенный материальный ущерб военному имуществу нанесет ущерб для обороноспособности Вооруженных Сил Украины. Мужчина был разоблачен и задержан непосредственно во время передачи средств исполнителю", - добавили. в офисе генпрокурора.


Житель непризнанного Приднестровья получил до 8 лет за решеткой за теракты в Одессе по заказу российских кураторов, - Офис генпрокурора 04

арест (10455) Одесса (7885) теракт (2302) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+13
Самое время задержать всех, кто в 2014 году засветился с поддержкой русского мира в Одессе и впаять им сроки по 15 лет.
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13.07.2022 16:31
+4
Якшо засуджений, тобто визнаний винним - чого хлєбальник замилений? На вимогу яких норм?
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13.07.2022 16:27
+3
На два місяці домашній арешт це теж "до 8 років". !
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13.07.2022 16:19
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На два місяці домашній арешт це теж "до 8 років". !
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13.07.2022 16:19 Ответить
буде тепер торохтіть в тюрягі.
p.s. краще б па'ятник Катерині облив фарбою
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13.07.2022 16:20 Ответить
Якшо засуджений, тобто визнаний винним - чого хлєбальник замилений? На вимогу яких норм?
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13.07.2022 16:27 Ответить
Агентуру москалям не сдают . Я так думаю
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13.07.2022 16:29 Ответить
Самое время задержать всех, кто в 2014 году засветился с поддержкой русского мира в Одессе и впаять им сроки по 15 лет.
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13.07.2022 16:31 Ответить
Шо це ви таке кажете! Наша чудова влада хіба патріотів країни може гнобить, а ватанів - зась. Це ж їх електорат!
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13.07.2022 17:38 Ответить
А чего ж вы морду его лица закрасили? Украина должна знать своего врага! Или надеетесь, что он исправится и больше не будет? Самим не смешно???
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13.07.2022 17:49 Ответить
А тем временем, портянку вывезли с Украины...
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13.07.2022 17:52 Ответить
"Да здравствует наш гуманний суд, самий гуманний суд в мире!!"
****, терориста до 8 років!! Та таке покарання тільки стимулює кацапів займатись тероризмом у нас. Так би мовити, сафарі можна влаштовувати, а якщо повезе то навіть не посадять.
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13.07.2022 18:02 Ответить
Киньте номер рахунку того зека, який буде його "пользовать"!
Я щиро підтримаю його потенцію.
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13.07.2022 22:06 Ответить
 
 