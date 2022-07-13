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Новости Фото Война
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В селе Бузова в Киевской области началась программа восстановления жилья, пострадавшего от войны. ФОТО

МБФ "Фонд Добра та Любові" приступил к масштабной программе реконструкции и капитального восстановления жилья украинцев, пострадавших от войны. Первым этапом стало восстановление домов жителей села Бузова Бучанского района Киевской области, почти месяц находившегося в оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В селе Бузова в Киевской области началась программа восстановления жилья, пострадавшего от войны 01

Село было практически разрушено после российской оккупации. В первую очередь в рамках проекта МБФ "Фонд Добра та Любові" восстановлению будут подлежать дома социально незащищенных категорий населения.

В селе Бузова в Киевской области началась программа восстановления жилья, пострадавшего от войны 02
В селе Бузова в Киевской области началась программа восстановления жилья, пострадавшего от войны 03
В селе Бузова в Киевской области началась программа восстановления жилья, пострадавшего от войны 04
В селе Бузова в Киевской области началась программа восстановления жилья, пострадавшего от войны 05

Партнером по осуществлению первого этапа работ в селе Бузова выступила польская неправительственная гуманитарная организация "Polska Akcja Humanitarna". Проект реализуется с участием главы Дмитриевской ОТГ и старосты поселка.

В селе Бузова "Фонд Добра та Любові" планирует построить 30 домов модульного типа.

В селе Бузова в Киевской области началась программа восстановления жилья, пострадавшего от войны 06
В селе Бузова в Киевской области началась программа восстановления жилья, пострадавшего от войны 07
В селе Бузова в Киевской области началась программа восстановления жилья, пострадавшего от войны 08

Кроме проектов в сфере восстановления жилья МБО "Фонд Добра та Любові" также системно занимается поддержкой медицинской инфраструктуры Украины, эвакуирует население из прифронтовых зон и оказывает гуманитарную помощь.

В июне Фонд предоставил более 300 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, Николаева и Днепра. Две кареты скорой помощи, инкубатор для новорожденных и лекарства получила Килийская городская больница в Одесской области.

благотворительность (612) жилье (908) Киевская область (4132) волонтеры (2634)


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Топ комментарии
+13
Люди жили себе, никого не трогали... И тут ******** твари решили, что украинцы не имеют права существовать...
Боже, будьте вы прокляты, кацапня сраная! Не на семь поколений, а до конца вечности! Что б вы захлебнулись кровью своих выплодков, тварюки! Что б вы, твари кацапские, своих детей живьем жрали и нажраться не могли!
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13.07.2022 19:30
+7
то добра справа
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13.07.2022 19:22
+6
Війна росії з Україною почалася у 1918 році і продовжується по сьогоднішній день. Не будьмо кацапами, нє помнящіє родства.
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13.07.2022 19:38
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то добра справа
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13.07.2022 19:22 Ответить
заголовок агонь...
"Страждання - сукупність вкрай неприємних, обтяжливих або болісних відчуттів живої істоти, при яких вона відчуває фізичний і/або емоційний дискомфорт, біль, стрес, нестерпні муки."
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13.07.2022 19:22 Ответить
пошкоджене,знищене..
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13.07.2022 19:32 Ответить
А домики то выглядят не хуже чем в Швейцарии... вот жеж тварюки, порушили от зависти, голота кацапская...
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13.07.2022 19:24 Ответить
Люди жили себе, никого не трогали... И тут ******** твари решили, что украинцы не имеют права существовать...
Боже, будьте вы прокляты, кацапня сраная! Не на семь поколений, а до конца вечности! Что б вы захлебнулись кровью своих выплодков, тварюки! Что б вы, твари кацапские, своих детей живьем жрали и нажраться не могли!
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13.07.2022 19:30 Ответить
шоб вы своими вылупками закусывали.
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13.07.2022 19:34 Ответить
а малороси від кацапів далеко втікли?
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13.07.2022 21:50 Ответить
Війна росії з Україною почалася у 1918 році і продовжується по сьогоднішній день. Не будьмо кацапами, нє помнящіє родства.
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13.07.2022 19:38 Ответить
А вы уверены что опять что то не прилетит?
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13.07.2022 19:43 Ответить
это ни кого не волнует, нужно успеть написать - выделили 300 миллионов гривен , закупили на 150 , остальное по карманам .
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13.07.2022 19:51 Ответить
и пришол третий ангел и имя ему сатана.,
я в кине бачил--"час свиньи"..
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13.07.2022 20:08 Ответить
Київщину почали відбудовувати, бо близько до столиці, а села на Чернігівщині, Сумщині чи десь в глибинці зовсім ніхто не відбудовує, хіба тільки ті, що мають якийсь капітал, сумно дивитись і серце болить за людей, а зима не так і далеко.
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13.07.2022 20:44 Ответить
Відновлення це добре, але що у нас війна закінчилась?
Ракета ж може знову у те село прилітити і у той дім ....
Думаю краще поки тимчасове модульне житло, а після
Перемоги вже будемо відбудовувати всю Україну
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13.07.2022 22:03 Ответить
 
 