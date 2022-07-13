В селе Бузова в Киевской области началась программа восстановления жилья, пострадавшего от войны. ФОТО

МБФ "Фонд Добра та Любові" приступил к масштабной программе реконструкции и капитального восстановления жилья украинцев, пострадавших от войны. Первым этапом стало восстановление домов жителей села Бузова Бучанского района Киевской области, почти месяц находившегося в оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Село было практически разрушено после российской оккупации. В первую очередь в рамках проекта МБФ "Фонд Добра та Любові" восстановлению будут подлежать дома социально незащищенных категорий населения.









Партнером по осуществлению первого этапа работ в селе Бузова выступила польская неправительственная гуманитарная организация "Polska Akcja Humanitarna". Проект реализуется с участием главы Дмитриевской ОТГ и старосты поселка.

В селе Бузова "Фонд Добра та Любові" планирует построить 30 домов модульного типа.







Кроме проектов в сфере восстановления жилья МБО "Фонд Добра та Любові" также системно занимается поддержкой медицинской инфраструктуры Украины, эвакуирует население из прифронтовых зон и оказывает гуманитарную помощь.

В июне Фонд предоставил более 300 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, Николаева и Днепра. Две кареты скорой помощи, инкубатор для новорожденных и лекарства получила Килийская городская больница в Одесской области.