В селе Бузова в Киевской области началась программа восстановления жилья, пострадавшего от войны. ФОТО
МБФ "Фонд Добра та Любові" приступил к масштабной программе реконструкции и капитального восстановления жилья украинцев, пострадавших от войны. Первым этапом стало восстановление домов жителей села Бузова Бучанского района Киевской области, почти месяц находившегося в оккупации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Село было практически разрушено после российской оккупации. В первую очередь в рамках проекта МБФ "Фонд Добра та Любові" восстановлению будут подлежать дома социально незащищенных категорий населения.
Партнером по осуществлению первого этапа работ в селе Бузова выступила польская неправительственная гуманитарная организация "Polska Akcja Humanitarna". Проект реализуется с участием главы Дмитриевской ОТГ и старосты поселка.
В селе Бузова "Фонд Добра та Любові" планирует построить 30 домов модульного типа.
Кроме проектов в сфере восстановления жилья МБО "Фонд Добра та Любові" также системно занимается поддержкой медицинской инфраструктуры Украины, эвакуирует население из прифронтовых зон и оказывает гуманитарную помощь.
В июне Фонд предоставил более 300 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, Николаева и Днепра. Две кареты скорой помощи, инкубатор для новорожденных и лекарства получила Килийская городская больница в Одесской области.
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"Страждання - сукупність вкрай неприємних, обтяжливих або болісних відчуттів живої істоти, при яких вона відчуває фізичний і/або емоційний дискомфорт, біль, стрес, нестерпні муки."
Боже, будьте вы прокляты, кацапня сраная! Не на семь поколений, а до конца вечности! Что б вы захлебнулись кровью своих выплодков, тварюки! Что б вы, твари кацапские, своих детей живьем жрали и нажраться не могли!
я в кине бачил--"час свиньи"..
Ракета ж може знову у те село прилітити і у той дім ....
Думаю краще поки тимчасове модульне житло, а після
Перемоги вже будемо відбудовувати всю Україну