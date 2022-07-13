Число раненых в результате ракетного удара по Запорожью возросло до 14 человек. ФОТО

В результате ракетного удара 13 июля по Запорожью ранены 14 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"13 июля военные страны-агрессора произвели обстрел инфраструктуры Запорожья. Ракеты попали в одно из промышленных предприятий. По предварительным данным, 14 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Также читайте: Рашисты ударили ракетами по Запорожью, попали в одно из предприятий, - ОВА

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).