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Число раненых в результате ракетного удара по Запорожью возросло до 14 человек. ФОТО

В результате ракетного удара 13 июля по Запорожью ранены 14 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Число раненых в результате ракетного удара по Запорожью возросло до 14 человек 01

"13 июля военные страны-агрессора произвели обстрел инфраструктуры Запорожья. Ракеты попали в одно из промышленных предприятий. По предварительным данным, 14 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Число раненых в результате ракетного удара по Запорожью возросло до 14 человек 02

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При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Запорожье (2651) обстрел (27151) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+2
Орки - це їхні військові, а рашисти - носії їхньої рашистської ідеології.
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14.07.2022 02:51
+1
Шри-Ланка,все будет ..йом...
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13.07.2022 20:56
+1
Рашисти і далі продовжують свій ракетний терор цивільних об'єктів у великих містах України через своє воєнне безсилля. Їм вкрай потрібно почати переговори про зупинення вогню, щоби устаканитись на захопленій насьогодні території, накопичити і перегрупувати свої сили для подальшого наступу на Миколаїв-Одесу, Кривий Ріг-Запоріжя-Дніпро та Харків.
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13.07.2022 21:24
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Шри-Ланка,все будет ..йом...
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13.07.2022 20:56 Ответить
Орки лучше звучит чем рашисты.
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13.07.2022 21:10 Ответить
Орки - це їхні військові, а рашисти - носії їхньої рашистської ідеології.
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14.07.2022 02:51 Ответить
Рашисти і далі продовжують свій ракетний терор цивільних об'єктів у великих містах України через своє воєнне безсилля. Їм вкрай потрібно почати переговори про зупинення вогню, щоби устаканитись на захопленій насьогодні території, накопичити і перегрупувати свої сили для подальшого наступу на Миколаїв-Одесу, Кривий Ріг-Запоріжя-Дніпро та Харків.
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13.07.2022 21:24 Ответить
5 коп, дружище, ты там норм?
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13.07.2022 21:25 Ответить
"по одному из предприятий..." - офуительная тайна для своих после того как еще днем "Корреспондент" конкретно назвал трансформаторный завод...
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13.07.2022 21:32 Ответить
навіть по фото можна здогадатися ,купа розтрощених бухт силових кабелів..
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13.07.2022 22:25 Ответить
Так подобається брехати,що бояться,хоч слово правди сказати ,Найвеличніше,ж повинно переможно скреготіти,сальною харею
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13.07.2022 22:30 Ответить
Цих транформаторних заводів декілька
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13.07.2022 22:53 Ответить
два на всю країну..свинособаки знищують економіку але їм це не допоможе,у Слов'янську обстріляли завод з виготовлення керамограниту..
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13.07.2022 23:07 Ответить
Свинособаки заканчивают то, что шло у нас годами естественным путём- превращение из аграрно- промышленного государства в чисто аграрное.
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13.07.2022 23:41 Ответить
А де наше ПВО?? Ракети С 300, як це?? Чому ні однієї ракети не збито?? Боже, бідні люди, вони же в цій час мирно відпочивали!!!Боже, спаси всіх людей від орків!!
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06.10.2022 08:56 Ответить
Слава Україні!!! Смерть всім рашистам!!!
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06.10.2022 08:59 Ответить
 
 