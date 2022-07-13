Число раненых в результате ракетного удара по Запорожью возросло до 14 человек. ФОТО
В результате ракетного удара 13 июля по Запорожью ранены 14 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"13 июля военные страны-агрессора произвели обстрел инфраструктуры Запорожья. Ракеты попали в одно из промышленных предприятий. По предварительным данным, 14 человек получили ранения", — говорится в сообщении.
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