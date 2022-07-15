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Новости Фото Война
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350 беспилотников для ВСУ уже выезжают из Эстонии, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Эти дроны оснащены термокамерой, могут работать день и ночь. В каждой роте Вооруженных сил Украины, которая получит этот дрон, он будет корректировать огонь артиллерии. Артиллерийские снаряды будут уничтожать эту нечисть, которая пришла на нашу землю", - отметил пятый президент. 

Порошенко, который сейчас находится в Эстонии, поблагодарил страну за содействие в подготовке этого контракта.

"Сегодня в Эстонии невероятная поддержка Украины, которую мы ощутили. Ты идешь по улице – с тобой здороваются "Слава Украине!" – добавил лидер "ЕС".

"Мы передавим просто эту нечисть, которая пришла на нашу землю. Получив координаты этих дронов, наша артиллерия будет гнать россиян с нашей украинской земли", - подчеркнул Порошенко.

Вместе с беспилотником бойцам передают обереги. Куклы-ангелы созданы руками украинок, которых приняла дружеская Эстония.

"От имени всех женщин, которые сейчас вынуждены находиться именно здесь, хочу передать нашим военным вот таких ангелов - это мотанки, которые они делали своими руками. Чтобы оберегом охраняли наших военных. "С любовью и благодарностью" написано от руки. Согревало им душу. И мы все вместе верим в победу. Украина победит, Украина превыше всего", - отметила активистка Ассоциации украинских организаций в Эстонии Екатерина Кириченко.

Также смотрите: Порошенко передал военным на южном направлении снаряжение на 1 млн. грн. ФОТО

350 беспилотников для ВСУ уже выезжают из Эстонии, - Порошенко 01
350 беспилотников для ВСУ уже выезжают из Эстонии, - Порошенко 02
350 беспилотников для ВСУ уже выезжают из Эстонии, - Порошенко 03
350 беспилотников для ВСУ уже выезжают из Эстонии, - Порошенко 04
350 беспилотников для ВСУ уже выезжают из Эстонии, - Порошенко 05
350 беспилотников для ВСУ уже выезжают из Эстонии, - Порошенко 06
350 беспилотников для ВСУ уже выезжают из Эстонии, - Порошенко 07

Автор: 

беспилотник (3595) помощь (7801) Порошенко Петр (19601) Эстония (1423)


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Топ комментарии
+50
Пороху - респект!
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15.07.2022 13:40
+45
Чекаэмо на перешкоди від зеленої команди, ДБР та Єлдака
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15.07.2022 13:39
+35
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15.07.2022 13:48
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Правила форума Совет форумчан
Чекаэмо на перешкоди від зеленої команди, ДБР та Єлдака
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15.07.2022 13:39 Ответить
так то є зрада Пороха зараз притягнуть за несанційний перетин кордону ляльок-мотанок, бо договір був тільки про дрони
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15.07.2022 13:45 Ответить
Скільки безпілотників придбав зеля для ВСУ? Бєня і путін йому ж гроші давали. Чи попрошайнічать легше?
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15.07.2022 13:46 Ответить
От щось мені здається, що ближче до нашої Перемоги почне з'являтися інфа про нев'їбенно великі обсяги допомоги армії, яку зараз таємно надає Бєня, але не хоче розказувати, бо він такий скромний !
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15.07.2022 14:00 Ответить
Покрасил ларек, нет аж два ларька.
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15.07.2022 14:13 Ответить
а ніхто не побачив що про пороха вже більше позитивних відгуків чим це було рік тому???бо люди прозрівають та бачать що порох, один, витрачає на ЗСУ своїх грошей більше
ніж всі боневтіки разом взяті
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15.07.2022 14:27 Ответить
Пороху - респект!
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15.07.2022 13:40 Ответить
зелень: "РЯЯЯ ПИАР НА КРОВИ!!!! ПОРОШЕНКО УБИЦА БРАТА!!!!"
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15.07.2022 13:40 Ответить
Спасибо! От всего украинского народа!
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15.07.2022 13:40 Ответить
Армія дронів . Початок.
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15.07.2022 13:40 Ответить
зелені тільки почали гроші з громадян збирати а Порох вже місяць назад процес запустив і сьогодні результат отримав
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15.07.2022 20:19 Ответить
Поки зе не леді фоткає себе для журналів з турботою про Україну з Лондона, друга пані закупляє дрони для захисту України. Два світа, два способи життя
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15.07.2022 13:41 Ответить
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15.07.2022 13:45 Ответить
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15.07.2022 13:48 Ответить
Именно так: себя выставляет везде, пиарится на крови твой боневтик!
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15.07.2022 17:24 Ответить
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15.07.2022 17:29 Ответить
ваш пуйло, на всех каналах каждый день.
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16.07.2022 06:25 Ответить
Не базікай , а давай також попаірся - слабо ?
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15.07.2022 13:52 Ответить
Отгул? С тобой все ясно.
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15.07.2022 15:02 Ответить
Так он и делал это молча. Пока всякие благожелатели и пи@доболы не подняли хай про незаконное пересечение границы вооружением и т.д. Даже с подачи Портного уголовное дело завели за поставку снайперских комплексов для ССО. Теперь все официально и под камеру.
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15.07.2022 14:19 Ответить
Вранье. Причем тупое. За 100 снайперских комплексов для ССО или 480 снайперских винтовок с боекомплектом для ДШВ общество узнало только после открытия уголовного дела. Или про восстановление ПВО страны. Помогай сам и не порти воздух своими высерами.
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15.07.2022 14:59 Ответить
Отак треба піаритись, тупоголовий та скупий Боневтук.
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15.07.2022 13:46 Ответить
350 шт серьезная цифра. Учитывая, что война уже на 99% позиционная, такое подкрепление как нельзя кстати. Окоп, дрон с теплаком, хорошая защищенная связь и мобильная арта(миномет, 105-ки и тд). Планомерное, относительно безопасное перемалывание кацапни на фарш.
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15.07.2022 13:48 Ответить
Ось справжній Президент і справжня Перша Леді, а не якісь сурогати, які називають себе так само! У справжніх - і вчинки справжні, а не якісь нікчемні відоси-гундоси чи фальшиві сльози скумбрії.
Якщо це і піар, то нехай цього піару буде ще більше! Нехай Бог береже Порошенків і в усьому їх допомогає!
Зі Збройними Силами України і Порошенками до перемоги!
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15.07.2022 13:48 Ответить
Олігарху Пороху - респект !
а адвокатській конторі "Рєзніков, Маляр та компаньони" - ганьба !
беспілотник в ******** війні це перше має бути на озброєнні кожного підрозділу.

Естонцям велика подяка!
малюсінька нація піднялась на ІТ та хай-тек технологіях
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15.07.2022 13:50 Ответить
ще треба разом із естонцями розробити квадрик -
носій кумулятивних та протипіхотних гранат із дистанційним підривом

практика показала, що ці пєпєлаци успішно заміняють розпіарені дрони-камікадзе
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15.07.2022 13:54 Ответить
Порошенко - не олігарх , а бізнесмен і за його невпинну допомогу нашій
Арміі , щира подяка і респект !! 👍🏼👍🏼👍🏼🙂❤️

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15.07.2022 13:56 Ответить
+100%.
Это обьективная реальность. Ну за искючением Бенилюкса, боодатого Карабаса Барабаса. После 24 февраля все простые люди стали бедными, богатые простыми. Олигархи бизнесменами. Война , к сожалению богатсва не приносит. А несет смерть, разруху и нищету.
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15.07.2022 15:06 Ответить
схожі на "шалену бджілку"
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15.07.2022 13:57 Ответить
Є слова а є справи !!!
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15.07.2022 14:39 Ответить
повага
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15.07.2022 14:00 Ответить
Нашему населению нужно вместо зомбоящика вставить в голову хотя бы немного мозгов. Чтобы хоть немного научились думать. И тогда все точно будет по другому.
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15.07.2022 14:23 Ответить
Радянська людина це вже на все життя....
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15.07.2022 15:07 Ответить
Тихо під себе щось робиш і красота , правда ?

А ти зроби щось гучно , на всю краіну , щоби люди оцінили твою роботу , а не сидиш тихо і поливаєш лайном Пороха 😠‼️
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15.07.2022 14:32 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.07.2022 14:37 Ответить
Крутий Порошенко! Молодець!
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15.07.2022 14:43 Ответить


Слава Порошенко - Президенту Украины!!!!!

Клоун, а что ты делаешь для Украины, кроме своих тупорылых видосиков?
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15.07.2022 14:54 Ответить
А Лєнка з Вовкою ніколи таке робити, бо в бункєрє знімальна група не влазе 🤣

Респект Пороху 7 президенту.
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15.07.2022 15:06 Ответить
Що, зеленський теж допомагає ... 😂
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15.07.2022 15:09 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3865777.html Паук-кровопийца, "спаситель Украины", хозяин ЗЕленого ублюдка...

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15.07.2022 19:12 Ответить
Зараз жирний мєлкий шашличник потужно відповість - записавши найвеличніший відосик та мписавши ще пару мільярдів боргів колоМойші.
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15.07.2022 15:13 Ответить
Величезна подяка шановному пану Президенту!
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15.07.2022 16:16 Ответить
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15.07.2022 18:18 Ответить
Клятий барига далі не вспокоїться, все помагає армії, піариться, а президента жодного разу не згадав. Зеленський теж міг так піаритись за гроші Пороха, але хто б тоді знімався в патріотичних відосиках.
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15.07.2022 16:26 Ответить
респект
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15.07.2022 16:34 Ответить
Треба дещо більше, а саме дешеві багатотонні дрони камікадзе для знищення об'єктів на території рф.

Щоб було чим нам знищувати склади рф, військомати рф, казарми рф, заводи рф, навчальні заклади рф, логістичні центри рф.
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15.07.2022 17:50 Ответить
Порох абсолютно правий , московських тарганів тре дусити всіма доступними способами, незважаючи на спротив фсбшної зграї недолюдків, які окупували владу України, тих всіі татарових, Єрмаків, коломойських...
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15.07.2022 19:21 Ответить
Пороху - респект!
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15.07.2022 20:17 Ответить
 
 