350 беспилотников для ВСУ уже выезжают из Эстонии, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Эти дроны оснащены термокамерой, могут работать день и ночь. В каждой роте Вооруженных сил Украины, которая получит этот дрон, он будет корректировать огонь артиллерии. Артиллерийские снаряды будут уничтожать эту нечисть, которая пришла на нашу землю", - отметил пятый президент.

Порошенко, который сейчас находится в Эстонии, поблагодарил страну за содействие в подготовке этого контракта.

"Сегодня в Эстонии невероятная поддержка Украины, которую мы ощутили. Ты идешь по улице – с тобой здороваются "Слава Украине!" – добавил лидер "ЕС".

"Мы передавим просто эту нечисть, которая пришла на нашу землю. Получив координаты этих дронов, наша артиллерия будет гнать россиян с нашей украинской земли", - подчеркнул Порошенко.

Вместе с беспилотником бойцам передают обереги. Куклы-ангелы созданы руками украинок, которых приняла дружеская Эстония.

"От имени всех женщин, которые сейчас вынуждены находиться именно здесь, хочу передать нашим военным вот таких ангелов - это мотанки, которые они делали своими руками. Чтобы оберегом охраняли наших военных. "С любовью и благодарностью" написано от руки. Согревало им душу. И мы все вместе верим в победу. Украина победит, Украина превыше всего", - отметила активистка Ассоциации украинских организаций в Эстонии Екатерина Кириченко.

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