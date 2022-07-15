350 беспилотников для ВСУ уже выезжают из Эстонии, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Эти дроны оснащены термокамерой, могут работать день и ночь. В каждой роте Вооруженных сил Украины, которая получит этот дрон, он будет корректировать огонь артиллерии. Артиллерийские снаряды будут уничтожать эту нечисть, которая пришла на нашу землю", - отметил пятый президент.
Порошенко, который сейчас находится в Эстонии, поблагодарил страну за содействие в подготовке этого контракта.
"Сегодня в Эстонии невероятная поддержка Украины, которую мы ощутили. Ты идешь по улице – с тобой здороваются "Слава Украине!" – добавил лидер "ЕС".
"Мы передавим просто эту нечисть, которая пришла на нашу землю. Получив координаты этих дронов, наша артиллерия будет гнать россиян с нашей украинской земли", - подчеркнул Порошенко.
Вместе с беспилотником бойцам передают обереги. Куклы-ангелы созданы руками украинок, которых приняла дружеская Эстония.
"От имени всех женщин, которые сейчас вынуждены находиться именно здесь, хочу передать нашим военным вот таких ангелов - это мотанки, которые они делали своими руками. Чтобы оберегом охраняли наших военных. "С любовью и благодарностью" написано от руки. Согревало им душу. И мы все вместе верим в победу. Украина победит, Украина превыше всего", - отметила активистка Ассоциации украинских организаций в Эстонии Екатерина Кириченко.
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ніж всі боневтіки разом взяті
Якщо це і піар, то нехай цього піару буде ще більше! Нехай Бог береже Порошенків і в усьому їх допомогає!
Зі Збройними Силами України і Порошенками до перемоги!
а адвокатській конторі "Рєзніков, Маляр та компаньони" - ганьба !
беспілотник в ******** війні це перше має бути на озброєнні кожного підрозділу.
Естонцям велика подяка!
малюсінька нація піднялась на ІТ та хай-тек технологіях
носій кумулятивних та протипіхотних гранат із дистанційним підривом
практика показала, що ці пєпєлаци успішно заміняють розпіарені дрони-камікадзе
Арміі , щира подяка і респект !! 👍🏼👍🏼👍🏼🙂❤️
Это обьективная реальность. Ну за искючением Бенилюкса, боодатого Карабаса Барабаса. После 24 февраля все простые люди стали бедными, богатые простыми. Олигархи бизнесменами. Война , к сожалению богатсва не приносит. А несет смерть, разруху и нищету.
А ти зроби щось гучно , на всю краіну , щоби люди оцінили твою роботу , а не сидиш тихо і поливаєш лайном Пороха 😠‼️
Слава Порошенко - Президенту Украины!!!!!
Клоун, а что ты делаешь для Украины, кроме своих тупорылых видосиков?
Респект Пороху 7 президенту.
Щоб було чим нам знищувати склади рф, військомати рф, казарми рф, заводи рф, навчальні заклади рф, логістичні центри рф.