Мама и ее 7-летний сын погибли от удара россиян по Виннице. ФОТО
Виктория Рекута и семилетний Максимка Жарий приехали в клинику в Виннице из села Малая Мочулка.
Фото мамы и сына опубликовала в Фейсбуке Алина Боднар, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мама и сынишка... Они просто приехали в винницкую клинику, а российские звери их там убили... Виктория Рекута и 7-летний Максим Жарий из села Малая Мочулка в Винницкой области..." - написала она.
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