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Мама и ее 7-летний сын погибли от удара россиян по Виннице. ФОТО

Виктория Рекута и семилетний Максимка Жарий приехали в клинику в Виннице из села Малая Мочулка.

Фото мамы и сына опубликовала в Фейсбуке Алина Боднар, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мама и сынишка... Они просто приехали в винницкую клинику, а российские звери их там убили... Виктория Рекута и 7-летний Максим Жарий из села Малая Мочулка в Винницкой области..." - написала она.

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Мама и ее 7-летний сын погибли от удара россиян по Виннице 01
Мама и ее 7-летний сын погибли от удара россиян по Виннице 02
Мама и ее 7-летний сын погибли от удара россиян по Виннице 03
Мама и ее 7-летний сын погибли от удара россиян по Виннице 04
Мама и ее 7-летний сын погибли от удара россиян по Виннице 05

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