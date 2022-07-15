Российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску, предварительно без жертв, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

Войска РФ сегодня ударили по Краматорску, предварительно обошлось без жертв.

Об этом в Facebook сообщил мэр Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной авиаракетный удар по Краматорску. Предварительно без жертв. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели", – отметил он.

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