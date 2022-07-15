Российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску, предварительно без жертв, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж
Войска РФ сегодня ударили по Краматорску, предварительно обошлось без жертв.
Об этом в Facebook сообщил мэр Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной авиаракетный удар по Краматорску. Предварительно без жертв. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели", – отметил он.
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lammer ya
показать весь комментарий15.07.2022 15:35 Ответить Мне нравится 11
Don Bessam #359417
показать весь комментарий15.07.2022 15:36 Ответить Мне нравится 1
Игорь Матвеев #395524
показать весь комментарий15.07.2022 15:43 Ответить Мне нравится 0
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