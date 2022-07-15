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Российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску, предварительно без жертв, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

Войска РФ сегодня ударили по Краматорску, предварительно обошлось без жертв.

Об этом в Facebook сообщил мэр Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной авиаракетный удар по Краматорску. Предварительно без жертв. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели", – отметил он.

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Российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску, предварительно без жертв, - мэр Гончаренко 01
Российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску, предварительно без жертв, - мэр Гончаренко 02
Российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску, предварительно без жертв, - мэр Гончаренко 03

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Краматорськ (2275) обстрел (27151)


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росія - країна-підарас.
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15.07.2022 15:35 Ответить
колысь и буба расчехлится...
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15.07.2022 15:36 Ответить
Дурінь думкою богатіє.
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15.07.2022 15:43 Ответить
 
 