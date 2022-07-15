Автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине в Сумской области. ФОТОрепортаж
В Сумской области автомобиль с двумя гражданскими людьми взорвался на мине.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром, между селами Басовка и Юнаковка, автомобиль с двумя гражданскими людьми взорвался на мине. Один человек погиб на месте, другой - с тяжелыми травмами, переломами и ожогами находится в больнице", - сообщил чиновник.
В настоящее время выясняются причины, по которым мужчины решили свернуть с проездного пути, движение по которому было разрешено, и поехали по запрещенной дороге с отметкой "мины".
"Большая часть территории Сумщины уже обследована и разминирована взрывотехниками ГСЧС и полицией", - отметил Живицкий.
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+6 Александр Чуднивец #474549
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+4 Don Bessam #359417
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а може люди заготовку сіна робили???
але тобі пох...й.
головне свій висер зробити.
гандон, млять.
але ж тобі пох...й.
ти ж правельний...
- Х**ня-а-а!!!
Є така категорія дебілів які думають що вони - "безсмертні" і "щасливі" Хто лізе на "закраїну" на льоду - на течії хто - перевищує швидкість на дорозі А результат - однаковий!