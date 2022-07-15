Автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине в Сумской области. ФОТОрепортаж

В Сумской области автомобиль с двумя гражданскими людьми взорвался на мине.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, между селами Басовка и Юнаковка, автомобиль с двумя гражданскими людьми взорвался на мине. Один человек погиб на месте, другой - с тяжелыми травмами, переломами и ожогами находится в больнице", - сообщил чиновник.











В настоящее время выясняются причины, по которым мужчины решили свернуть с проездного пути, движение по которому было разрешено, и поехали по запрещенной дороге с отметкой "мины".

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"Большая часть территории Сумщины уже обследована и разминирована взрывотехниками ГСЧС и полицией", - отметил Живицкий.