РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8382 посетителя онлайн
Новости Фото Война
7 295 13

Автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине в Сумской области. ФОТОрепортаж

В Сумской области автомобиль с двумя гражданскими людьми взорвался на мине.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине в Сумской области 01

"Сегодня утром, между селами Басовка и Юнаковка, автомобиль с двумя гражданскими людьми взорвался на мине. Один человек погиб на месте, другой - с тяжелыми травмами, переломами и ожогами находится в больнице", - сообщил чиновник.

Автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине в Сумской области 02
Автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине в Сумской области 03

Автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине в Сумской области 04
Автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине в Сумской области 05

В настоящее время выясняются причины, по которым мужчины решили свернуть с проездного пути, движение по которому было разрешено, и поехали по запрещенной дороге с отметкой "мины".

Автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине в Сумской области 06

Также смотрите: В Киевской области обнаружили тело еще одного расстрелянного оккупантами гражданского, - Нацполиция. ФОТО

Автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине в Сумской области 07
Автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине в Сумской области 08
Автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине в Сумской области 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Петербурге зарегистрировал дело о дискредитации ВС РФ в отношении лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука

"Большая часть территории Сумщины уже обследована и разминирована взрывотехниками ГСЧС и полицией", - отметил Живицкий.

взрыв (6742) минирование (1446) Сумская область (3129) Живицкий Дмитрий (242)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Стоїть табличка-міни...Дарвін пішов за черговимі преміями...
показать весь комментарий
15.07.2022 17:51
+5
- Дяденька! Дяденька-а!!! Там лифта нет!
- Х**ня-а-а!!!
Є така категорія дебілів які думають що вони - "безсмертні" і "щасливі" Хто лізе на "закраїну" на льоду - на течії хто - перевищує швидкість на дорозі А результат - однаковий!
показать весь комментарий
15.07.2022 18:07
+4
асфальтом учите передвигаться цивильных...
показать весь комментарий
15.07.2022 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стоїть табличка-міни...Дарвін пішов за черговимі преміями...
показать весь комментарий
15.07.2022 17:51 Ответить
асфальтом учите передвигаться цивильных...
показать весь комментарий
15.07.2022 17:55 Ответить
між селами нажаль не завжди асфальт
показать весь комментарий
15.07.2022 18:09 Ответить
Усталі ат вайни, мужикі. Рєшилі расслабіцца...
показать весь комментарий
15.07.2022 18:01 Ответить
співчуття з тебе аж пре...
а може люди заготовку сіна робили???
але тобі пох...й.
головне свій висер зробити.
гандон, млять.
показать весь комментарий
15.07.2022 18:59 Ответить
До деяких "цівільних" так і не дійшло, що в країні війна. Справжня, не кіношна. І якщо стоїть табличка "міни", то краще тій табличці повірити. Навіть коли тобі "нада тудой".
показать весь комментарий
15.07.2022 18:07 Ответить
табличку могли розмістить після підриву((
показать весь комментарий
15.07.2022 18:08 Ответить
може аграрії, фермери, лісні робочі, може сінокос
але ж тобі пох...й.
ти ж правельний...
показать весь комментарий
15.07.2022 19:02 Ответить
- Дяденька! Дяденька-а!!! Там лифта нет!
- Х**ня-а-а!!!
Є така категорія дебілів які думають що вони - "безсмертні" і "щасливі" Хто лізе на "закраїну" на льоду - на течії хто - перевищує швидкість на дорозі А результат - однаковий!
показать весь комментарий
15.07.2022 18:07 Ответить
Ума палата поехать мимо таблички мины...на что они надеялись?! На свою особенность?!
показать весь комментарий
15.07.2022 18:19 Ответить
они ж на "ниве" ехали, поэтому надеялись, что своих мины не подрывают.
показать весь комментарий
15.07.2022 18:31 Ответить
мисливці воєнного часу?
показать весь комментарий
15.07.2022 18:42 Ответить
Фіг зна куди вони їхали... Може через кордондо параші
показать весь комментарий
15.07.2022 18:56 Ответить
 
 