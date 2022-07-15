Житель Одесщины во время купания в море взорвался на мине. ФОТО
Житель Белгород-Днестровского района Одесской области погиб во время купания в море вследствие взрыва неизвестного предмета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"Погибший – житель поселка Семеновка. Мужчина проигнорировал ограничительные изгороди на пляже и пошел купаться. На берегу рядом с местом происшествия полицейские обнаружили его личные вещи и документы", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".
Как сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, погибшему мужчине взрывом оторвало голову.
"Очередная трагедия на одном из пляжей Одесской области. В свой день рождения молодой человек взорвался на мине. Нарушая все запреты, все требования, пренебрегая запретами, пошел купаться. Страшную вещь сейчас скажу: взорвался с травматической ампутацией головы", - сказал Братчук.
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Бо половина хто називає себе Українцем по ДНК на 25 чи 50% кацап.
Благодаря таким дебилам можно догадываться шо побережье заминировано довольно таки плотно.