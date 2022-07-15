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Житель Одесщины во время купания в море взорвался на мине. ФОТО

Житель Белгород-Днестровского района Одесской области погиб во время купания в море вследствие взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Житель Одесщины во время купания в море взорвался на мине 01

"Погибший – житель поселка Семеновка. Мужчина проигнорировал ограничительные изгороди на пляже и пошел купаться. На берегу рядом с местом происшествия полицейские обнаружили его личные вещи и документы", - говорится в сообщении.

Житель Одесщины во время купания в море взорвался на мине 02

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

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Как сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, погибшему мужчине взрывом оторвало голову.

"Очередная трагедия на одном из пляжей Одесской области. В свой день рождения молодой человек взорвался на мине. Нарушая все запреты, все требования, пренебрегая запретами, пошел купаться. Страшную вещь сейчас скажу: взорвался с травматической ампутацией головы", - сказал Братчук.

Автор: 

взрыв (6742) Одесская область (3571) пляж (250) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+28
ох уж этот Дарвин...
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15.07.2022 18:40
+17
а что голова была?!
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15.07.2022 18:44
+12
не будьте такі злослівні,люди,як би там не було,а людини шкода.
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15.07.2022 18:47
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ох уж этот Дарвин...
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15.07.2022 18:40 Ответить
оторвало голову и левую руку........................
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15.07.2022 18:42 Ответить
а что голова была?!
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15.07.2022 18:44 Ответить
Видимо это было лишнее
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15.07.2022 19:45 Ответить
Премию Дарвина индивмду
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15.07.2022 18:42 Ответить
У Дарвіна тат незабаром можуть закінчитись премії...
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15.07.2022 18:43 Ответить
Зачем мерять тапки?
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15.07.2022 18:43 Ответить
Потім на ОЛХ загонять комусь.
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15.07.2022 18:46 Ответить
Не загонять...Поліцайка собі забере..У неї схожі тапки на ногах.
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15.07.2022 18:52 Ответить
тапки весомый вещдок ,школа фысыбы епть
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15.07.2022 19:26 Ответить
взрывоопасный отдых
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15.07.2022 18:44 Ответить
Ото ж... Не доходить дебілам... для них війна не існує...
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15.07.2022 18:46 Ответить
Мабуть колупався в піску.
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15.07.2022 18:45 Ответить
не будьте такі злослівні,люди,як би там не було,а людини шкода.
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15.07.2022 18:47 Ответить
Шкода дебіла який підірвався на міні із-за своєї тупості?
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15.07.2022 18:50 Ответить
Таки да,а де тепер голова...
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15.07.2022 18:51 Ответить
Міну не для нього ставили. Нехай родина відшкодує вартість міни!
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15.07.2022 19:28 Ответить
неможна так жартувати
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15.07.2022 20:21 Ответить
"аллегро с огнём"(С) римейк.
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15.07.2022 18:47 Ответить
Любимий фільм мого дитинства " вона ааакустична!!!"
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15.07.2022 21:06 Ответить
Пора міняти тапки на білі...
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15.07.2022 18:49 Ответить
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15.07.2022 18:51 Ответить
Ну может он тоже отрицал кацапскую агрессию в Украине
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15.07.2022 19:46 Ответить
Одним дураком меньше...
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15.07.2022 18:52 Ответить
Йди й ти окунись, етнограф!
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15.07.2022 19:01 Ответить
Если ты не в теме, лучше помолчи
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15.07.2022 19:10 Ответить
У кацапів жадібність й звички погані від їх.
Бо половина хто називає себе Українцем по ДНК на 25 чи 50% кацап.
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15.07.2022 19:14 Ответить
Ваша "українська" жадібність у хранції?
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15.07.2022 19:48 Ответить
Вы правы...сколько я им орала,что нельзя открывать б/о даже с бассейнами ...мало того ,что как цель в тире сидите ,но и мины -уже второй раз подорвался,первый в Вилково...Но одни хотят заработать(и им просто завидуют),а другие -как хотим ,так отдыхаем...
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15.07.2022 19:53 Ответить
Як на мене, це вже 4-й підрив на пляжі.
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16.07.2022 00:14 Ответить
Мдааааа....лучше бы на фронте погиб как герой.
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15.07.2022 19:01 Ответить
А может он был из этих.. из ждунов, и считал что его кацапская мина не возьмёт
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15.07.2022 19:49 Ответить
на пляжах не хватает сирен..
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15.07.2022 19:01 Ответить
"Дурна голова руками з ногами спокою не дає!"
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15.07.2022 19:18 Ответить
"рукам"
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15.07.2022 19:19 Ответить
не запливайте на буйки!
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15.07.2022 19:20 Ответить
Воно того вартувало дурачок?Що в людей в головах !
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15.07.2022 19:21 Ответить
Ума нема - считай каліка...вірніше труп
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15.07.2022 19:30 Ответить
Житель Білгород-Дністровського Василь Ломаченко-сраний ватнік. Згори в пеклі,падло. Лети в нокаут вічно.
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15.07.2022 19:47 Ответить
Ну ведь всегда говорили: :"Граждане, не заплывайте за буйки!!!" Но вот совковые граждане обязательно пытались доплыть до буйков и покачаться в волнах на этих буйках... Но когда тебе говорят "Не заплывайте за мины"... Это однозначно премия Дарвина для совков...
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15.07.2022 20:14 Ответить
В этих сообщениях только один положительный момент.
Благодаря таким дебилам можно догадываться шо побережье заминировано довольно таки плотно.
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15.07.2022 20:31 Ответить
З язика зняли.
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16.07.2022 00:15 Ответить
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15.07.2022 20:31 Ответить
б...ть, ну если уже так припекло, искупайся в ванной
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15.07.2022 20:47 Ответить
лапті цілі... це те фото про яке сказано в заголовку?
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15.07.2022 20:52 Ответить
Земля пухом(жить возле моря и не скупнуться....).И что это,за взрывчатку они "распылили"на побережье?
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15.07.2022 21:54 Ответить
краще б вже взяв джавелін та спробував хоча б одного кацапа на той світ потягнути, якщо вже такий відчайдуха і пох на ризики для життя
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15.07.2022 22:11 Ответить
Докупався ...
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15.07.2022 23:22 Ответить
Ну надо-же, пошёл купаться, а тут война...
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15.07.2022 23:26 Ответить
Який це "нещасний випадок"? Хіба не кацапи винні у війні? Вони мають нести за все відповідальність
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16.07.2022 06:56 Ответить
Судя по тому, что тело на берегу - он подорвался не в процессе плавания, а при заходе в воду...
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16.07.2022 10:10 Ответить
 
 