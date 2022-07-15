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Один человек погиб, семь ранены вследствие обстрелов Сумщины с территории РФ, - ОВА. ФОТО

В течение 15 июля рашисты обстреливали Сумскую область из минометов, артиллерии и РСЗО. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Один человек погиб, семь ранены вследствие обстрелов Сумщины с территории РФ, - ОВА 01

По Шалыгинской громаде после десяти утра было 10 минометных прилетов. Глуховская громада: около десяти утра россияне открыли огонь из минометов. 9 взрывов. После тринадцати часов начался обстрел из реактивной артиллерии, более 20 прилетов.

Вследствие обстрелов 1 человек погиб, 4 ранены.

Один человек погиб, семь ранены вследствие обстрелов Сумщины с территории РФ, - ОВА 02

Смотрите также: Автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине в Сумской области. ФОТОрепортаж

Середино-Будскую громаду в полдень обстреляли из минометов, 4 взрыва.

Белопольская громада: около четырнадцати часов 8 прилетов из ствольной артиллерии. А около 16:00 еще 8 взрывов от применения врагом минометов.

Вследствие обстрелов три человека ранены.

Один человек погиб, семь ранены вследствие обстрелов Сумщины с территории РФ, - ОВА 03

Смотрите также: В течение суток рашисты обстреливали Сумщину из минометов, артиллерии и РСЗО, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3129) жертвы (2072) Живицкий Дмитрий (242)


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А люська у Фейгіна сказала що у українців шовіністичні настрої. Невже він думає що після війни вони утримаються при владі?
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15.07.2022 22:53 Ответить
А яке буде після війни з цією владою? Щось дуже сумніваєсь що з цією владою ми зможемо перемогти
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15.07.2022 23:01 Ответить
поаккуратнее с таким коктейлем. Если вдруг хочется посмотреть арестовича, приправленного хорошим русским - лучше покурите сативы. Это не так вредно.
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15.07.2022 23:09 Ответить
По відношенню до параші - дійсно шовіністичні, там все і всі повинні бути знищені
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16.07.2022 04:24 Ответить
З часом умови користування химарсами дозволять вражати особливо проблемні зони РФ… якщо відслідкувати логіку надання дозволів. Та й взагалі вся Рашка - один суцільний нарив на тілі людства… Збіговисько націй під керівництвом «Володаря Овець
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15.07.2022 23:05 Ответить
Навряд чи
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16.07.2022 04:23 Ответить
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненим.
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15.07.2022 23:15 Ответить
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16.07.2022 00:02 Ответить
 
 