Один человек погиб, семь ранены вследствие обстрелов Сумщины с территории РФ, - ОВА. ФОТО
В течение 15 июля рашисты обстреливали Сумскую область из минометов, артиллерии и РСЗО. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По Шалыгинской громаде после десяти утра было 10 минометных прилетов. Глуховская громада: около десяти утра россияне открыли огонь из минометов. 9 взрывов. После тринадцати часов начался обстрел из реактивной артиллерии, более 20 прилетов.
Вследствие обстрелов 1 человек погиб, 4 ранены.
Середино-Будскую громаду в полдень обстреляли из минометов, 4 взрыва.
Белопольская громада: около четырнадцати часов 8 прилетов из ствольной артиллерии. А около 16:00 еще 8 взрывов от применения врагом минометов.
Вследствие обстрелов три человека ранены.
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