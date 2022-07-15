Один человек погиб, семь ранены вследствие обстрелов Сумщины с территории РФ, - ОВА. ФОТО

В течение 15 июля рашисты обстреливали Сумскую область из минометов, артиллерии и РСЗО. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По Шалыгинской громаде после десяти утра было 10 минометных прилетов. Глуховская громада: около десяти утра россияне открыли огонь из минометов. 9 взрывов. После тринадцати часов начался обстрел из реактивной артиллерии, более 20 прилетов.

Вследствие обстрелов 1 человек погиб, 4 ранены.

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Середино-Будскую громаду в полдень обстреляли из минометов, 4 взрыва.

Белопольская громада: около четырнадцати часов 8 прилетов из ствольной артиллерии. А около 16:00 еще 8 взрывов от применения врагом минометов.

Вследствие обстрелов три человека ранены.

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