Последствия обстрела Никополя в Днепропетровской области. Спасатели ищут людей под завалами. ФОТО
Утром российские войска обстреляли Никополь. Ударили по жилым кварталам из "Градов". Предварительно, 1 женщина получила ранения, еще 2 человека находятся под завалами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.
"В общей сложности в городе от ударов повреждены 12 пятиэтажных жилых домов, здание школы и ПТУ. В зданиях разрушены крыша, стены, выбиты окна. Обломки боеприпасов залетели в квартиры людей. Из-за обстрела ранена женщина. Она в больнице. Под руинами домов есть люди "Спасатели разбирают завалы, ищут людей. Работает 40 специалистов и 8 единиц техники. По городу лежат не сдетонировавшие боеприпасы. Трогать их категорически запрещено", — говорится в сообщении.
Еще один вражеский обстрел произошел в Криворожском районе. Под утро агрессор попал по Широковской, Зеленодольской и Апостоловской громадам. В Шестерне есть повреждение жилья, произошел пожар на одном из дворов. Предварительно люди не пострадали.
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1.
Перший законопроект Зеленського представлений особисто - популістичний про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію - керівники оборонних підприємств, серед яки - Олег Коростильов, розробник Вільхи, Нептуна, ПТРК Скіф.
Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі. (скрін)
2.
В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення.
Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни.
Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.
3.
В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.
4.
В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне.
Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.
5.
Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км.
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Все це трибунал і пожиттєві тюремні строки для всієї ОПГ при владі."