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Последствия обстрела Никополя в Днепропетровской области. Спасатели ищут людей под завалами. ФОТО

Утром российские войска обстреляли Никополь. Ударили по жилым кварталам из "Градов". Предварительно, 1 женщина получила ранения, еще 2 человека находятся под завалами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"В общей сложности в городе от ударов повреждены 12 пятиэтажных жилых домов, здание школы и ПТУ. В зданиях разрушены крыша, стены, выбиты окна. Обломки боеприпасов залетели в квартиры людей. Из-за обстрела ранена женщина. Она в больнице. Под руинами домов есть люди "Спасатели разбирают завалы, ищут людей. Работает 40 специалистов и 8 единиц техники. По городу лежат не сдетонировавшие боеприпасы. Трогать их категорически запрещено", — говорится в сообщении.

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Последствия обстрела Никополя в Днепропетровской области. Спасатели ищут людей под завалами 01
Последствия обстрела Никополя в Днепропетровской области. Спасатели ищут людей под завалами 02
Последствия обстрела Никополя в Днепропетровской области. Спасатели ищут людей под завалами 03
Последствия обстрела Никополя в Днепропетровской области. Спасатели ищут людей под завалами 04

Еще один вражеский обстрел произошел в Криворожском районе. Под утро агрессор попал по Широковской, Зеленодольской и Апостоловской громадам. В Шестерне есть повреждение жилья, произошел пожар на одном из дворов. Предварительно люди не пострадали.

обстрел (27151) ГСЧС (4967) Никополь (1021) Днепропетровская область (3948)


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Топ комментарии
+9
Но ответки бьіло бьі явно больше. Больше нашей ответки - меньше у противника стволов. Меньше стволов - меньше разрушений.
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16.07.2022 10:40
+9
Джон Смит від 29.05.2022 "-Ракетна програма.------------
1.
Перший законопроект Зеленського представлений особисто - популістичний про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію - керівники оборонних підприємств, серед яки - Олег Коростильов, розробник Вільхи, Нептуна, ПТРК Скіф.
Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі. (скрін)
2.
В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення.
Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни.
Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.
3.
В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.
4.
В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне.
Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.
5.
Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км.
---------
Все це трибунал і пожиттєві тюремні строки для всієї ОПГ при владі."
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16.07.2022 10:52
+7
Да, только при этом не пришлось бы просить оружие у всего мира и войска ***** захлёбывались кровью с первых дней войны не особо продвинувшись.
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16.07.2022 10:41
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Ну, хоча б асфальт цілий. Що далі за планом, шашлики?
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16.07.2022 10:13 Ответить
Надо быть очень наивным, чтобы думать, что Пу отказался бы от нападения, если бы деньги пошли на оружие вместо асфальта.
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16.07.2022 10:30 Ответить
Но ответки бьіло бьі явно больше. Больше нашей ответки - меньше у противника стволов. Меньше стволов - меньше разрушений.
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16.07.2022 10:40 Ответить
Да, только при этом не пришлось бы просить оружие у всего мира и войска ***** захлёбывались кровью с первых дней войны не особо продвинувшись.
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16.07.2022 10:41 Ответить
Просить бы пришлось в любом случае. На войну такой интенсивности не хватило бы вооружений и боеприпасов у любой страны НАТО, кроме США.
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16.07.2022 14:15 Ответить
Джон Смит від 29.05.2022 "-Ракетна програма.------------
1.
Перший законопроект Зеленського представлений особисто - популістичний про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію - керівники оборонних підприємств, серед яки - Олег Коростильов, розробник Вільхи, Нептуна, ПТРК Скіф.
Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі. (скрін)
2.
В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення.
Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни.
Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.
3.
В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.
4.
В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне.
Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.
5.
Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км.
---------
Все це трибунал і пожиттєві тюремні строки для всієї ОПГ при владі."
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16.07.2022 10:52 Ответить
Заї...в ти асфальтом.Зміни на мову,віру
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16.07.2022 15:26 Ответить
А от й обстріли Нікополя із території атомної станції, щоб без "отвєтки".
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16.07.2022 10:41 Ответить
I це попри мiжнародного закону,забороняючего вiйну в зонi 30-км вiд АЕС.
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16.07.2022 18:21 Ответить
Боже, поможи
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16.07.2022 11:20 Ответить
 
 