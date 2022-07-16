Последствия обстрела Никополя в Днепропетровской области. Спасатели ищут людей под завалами. ФОТО

Утром российские войска обстреляли Никополь. Ударили по жилым кварталам из "Градов". Предварительно, 1 женщина получила ранения, еще 2 человека находятся под завалами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"В общей сложности в городе от ударов повреждены 12 пятиэтажных жилых домов, здание школы и ПТУ. В зданиях разрушены крыша, стены, выбиты окна. Обломки боеприпасов залетели в квартиры людей. Из-за обстрела ранена женщина. Она в больнице. Под руинами домов есть люди "Спасатели разбирают завалы, ищут людей. Работает 40 специалистов и 8 единиц техники. По городу лежат не сдетонировавшие боеприпасы. Трогать их категорически запрещено", — говорится в сообщении.

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Еще один вражеский обстрел произошел в Криворожском районе. Под утро агрессор попал по Широковской, Зеленодольской и Апостоловской громадам. В Шестерне есть повреждение жилья, произошел пожар на одном из дворов. Предварительно люди не пострадали.