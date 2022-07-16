Вчера над Кременчугом сбита вражеская ракета. Обломки найдены. Пострадавших или разрушений нет, - Лунин. ФОТО

Вчера над Кременчугом была сбита вражеская ракета.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Кременчуг. Вчера была сбита вражеская ракета. Обломки найдены. Пострадавших или разрушений нет. Берегите себя", - отметил он.

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