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Вчера над Кременчугом сбита вражеская ракета. Обломки найдены. Пострадавших или разрушений нет, - Лунин. ФОТО

Вчера над Кременчугом была сбита вражеская ракета.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Кременчуг. Вчера была сбита вражеская ракета. Обломки найдены. Пострадавших или разрушений нет. Берегите себя", - отметил он.

Вчера над Кременчугом сбита вражеская ракета. Обломки найдены. Пострадавших или разрушений нет, - Лунин 01

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Кременчуг (350) ракеты (3569) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1152)


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Х101 двигун запорізький моторобудівний завод. Дякую хлопцям за ракети що летять по вас! Щоб,ваші руки неболіли,й діти нехворіли. Замовлення кров'ю непахнуть
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16.07.2022 10:25 Ответить
цели не были достигнуты ,теперь пусть ПВО своё готовят и не только у моста ..
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16.07.2022 11:57 Ответить
із пускової труби вилетіла успішно.... трубою й завершиласвй цикл.
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16.07.2022 11:59 Ответить
 
 