Вчера над Кременчугом сбита вражеская ракета. Обломки найдены. Пострадавших или разрушений нет, - Лунин. ФОТО
Вчера над Кременчугом была сбита вражеская ракета.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"Кременчуг. Вчера была сбита вражеская ракета. Обломки найдены. Пострадавших или разрушений нет. Берегите себя", - отметил он.
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bezmegh
показать весь комментарий16.07.2022 10:25 Ответить Мне нравится 0
neverlok lok
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Панас Стець
показать весь комментарий16.07.2022 11:59 Ответить Мне нравится 0
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