Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция. ФОТО

Полиция задокументировала 21 удар по мирному населению РФ. Есть убитые и раненые. Пострадали жилые дома, гражданская инфраструктура, засеянные поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Донецкой области.

"Россияне обстреляли 12 населенных пунктов. Под огнем — города Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Горняк, Краматорск, Славянск, Красногоровка, села Золотые Пруды, Верхнекаменное, Островское, Новомарково, Ягодное. Оккупанты ударили ракетами 7РС, С-300, реактивными системами залпового огня "Торнадо-С", "Ураган", "Град", "Смерч", артиллерией", — говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 15 июля россияне убили 7 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Разрушениям подверглись 54 гражданских объекта: 36 жилых домов, из них 11 многоквартирных, школа, стадион, коксохимический завод, рынок, магазин, центральная площадь, линии электропередач, водонапорная станция, два поля.























