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Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция. ФОТО

Полиция задокументировала 21 удар по мирному населению РФ. Есть убитые и раненые. Пострадали жилые дома, гражданская инфраструктура, засеянные поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Донецкой области.

"Россияне обстреляли 12 населенных пунктов. Под огнем — города Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Горняк, Краматорск, Славянск, Красногоровка, села Золотые Пруды, Верхнекаменное, Островское, Новомарково, Ягодное. Оккупанты ударили ракетами 7РС, С-300, реактивными системами залпового огня "Торнадо-С", "Ураган", "Град", "Смерч", артиллерией", — говорится в сообщении.

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Разрушениям подверглись 54 гражданских объекта: 36 жилых домов, из них 11 многоквартирных, школа, стадион, коксохимический завод, рынок, магазин, центральная площадь, линии электропередач, водонапорная станция, два поля.Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция 01
Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция 02
Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция 03
Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция 04
Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция 05
Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция 06
Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция 07
Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция 08
Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция 09
Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция 10
Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция 11
Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция 12
Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция 13

обстрел (27151) Нацполиция (16463) Донецкая область (9648)


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Р-77 - це ж ракета повітря-повітря. Чи в мене лижи не їдуть? То пишуть что С300 застосовують як калібри зараз ось це.
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16.07.2022 10:25 Ответить
Так С-300 по наземним цілям вони ще с 2017 року почали експериментувати
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16.07.2022 10:27 Ответить
Значить Калібрів не так і багато. Тому і пуляють шопопало.
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16.07.2022 10:37 Ответить
це Теткино на фото?
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16.07.2022 10:30 Ответить
 
 