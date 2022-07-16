Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция. ФОТО
Полиция задокументировала 21 удар по мирному населению РФ. Есть убитые и раненые. Пострадали жилые дома, гражданская инфраструктура, засеянные поля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Донецкой области.
"Россияне обстреляли 12 населенных пунктов. Под огнем — города Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Горняк, Краматорск, Славянск, Красногоровка, села Золотые Пруды, Верхнекаменное, Островское, Новомарково, Ягодное. Оккупанты ударили ракетами 7РС, С-300, реактивными системами залпового огня "Торнадо-С", "Ураган", "Град", "Смерч", артиллерией", — говорится в сообщении.
Разрушениям подверглись 54 гражданских объекта: 36 жилых домов, из них 11 многоквартирных, школа, стадион, коксохимический завод, рынок, магазин, центральная площадь, линии электропередач, водонапорная станция, два поля.
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