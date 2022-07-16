В Одессе ликвидировали пожар, произошедший в результате попадания российской крылатой ракеты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 16 июля рашисты нанесли ракетный удар по Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС Украины.

"16 июля в 04:54, в Службу спасения поступило сообщение о возгорании складского здания в Одессе в результате попадания крылатой ракеты. Пожар локализован в 07:37 и ликвидирован в 10:42 на площади 1000 м.кв. Проводится разборка и проливка конструкций. Предварительно погибших и пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия – не только техника и стратегия, это ценности, - Моравецкий

От ГСЧС привлечены 18 единиц пожарной техники и 75 спасателей.













