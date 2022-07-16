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Сообщено о подозрении псевдоволонтеру, присвоившему благотворительные взносы в поддержку ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении гражданина в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, с середины апреля 2022 подозреваемый в Telegram-канале обращался к гражданам с призывом о сборе средств, которые впоследствии обещал передать Вооруженным Силам Украины. Для перечисления средств псевдоволонтер указывал данные своих банковских карт и почти все собранные добровольные пожертвования тратил на собственные нужды. Чтобы скрыть это, мужчина перечислял 5 гривен на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ, после чего в фоторедакторе менял сумму взноса и делал фотоотчет.

"В ходе проведения обыска по месту его жительства изъяты банковские карты, на которые осуществлялся перевод средств, ноутбук, флеш-накопитель, денежные средства", — отмечают в Офисе генпрокурора.

Информируется также, что правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК РФ. Устанавливаются все происшествия уголовного правонарушения.

Сообщено о подозрении псевдоволонтеру, присвоившему благотворительные взносы в поддержку ВСУ, - Офис генпрокурора 01

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Досудебное расследование осуществляется Голосеевским УП ГУ Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

благотворительность (612) Киев (25521) махинации (582) волонтеры (2634) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+19
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16.07.2022 12:25
+13
5 грн... эта мерзость перечислила 5 !!!!!!!!!!!!! грн шобы фотошопить отчеты !
жадность фраера сгубила....лучше бы убила !!!!! тварь циничная
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16.07.2022 12:28
+13
Зелена секта одна велика консерва.
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16.07.2022 12:29
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Козел
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16.07.2022 12:20 Ответить
откуда этот член арестович знал об этой операции ? или он близок к зеленому члену ?
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16.07.2022 15:39 Ответить
Закон про захист персональної інформації не діє у випадках загрози національній безпеці. Може хтось упізнає і повідомить додаткові подробиці про злочинця. Навіщо ретушують обличчя, чи це типовий СБУ-шний розвідняк?
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16.07.2022 12:21 Ответить
присрелить тварь, вместе с самкой!!
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16.07.2022 12:22 Ответить
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16.07.2022 12:25 Ответить
Зелена секта одна велика консерва.
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16.07.2022 12:29 Ответить
зеленые утырки
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16.07.2022 15:59 Ответить
вже стільки поважних людей багато раз просили вирвати цій потворі ізик і запхати в дупу !!!
болтун находка для врага !!!! а цей п*здобол-піарник - вбивця наших захисників...
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16.07.2022 12:31 Ответить
Зеленському і дермаку , саме такі і потрібні , як адрестович 😠
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16.07.2022 12:39 Ответить
Нельзя кидать деньги на карты личные, т.к. с вероятностью 70%+- они по назначению не попадут. Лучше передавать деньги, вещи и продукты лично нуждающимся, привозить в волонтерские центры или отдавать знакомым волонтерам. Только в этом случае средства точно пойдут по назначению.
ИМХО...
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16.07.2022 12:27 Ответить
5 грн... эта мерзость перечислила 5 !!!!!!!!!!!!! грн шобы фотошопить отчеты !
жадность фраера сгубила....лучше бы убила !!!!! тварь циничная
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16.07.2022 12:28 Ответить
Розстрілять падлюку, а не годувать його 8-10 років!
Я особисто перераховую гроші на ЗСУ тільки через банк.
Все інше на...балово довірливих!
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16.07.2022 12:40 Ответить
Це все добре, але це дрібниці, а там де мільйони грабують, вони не шукають, тому що є одна велика корумпована сім'я під назвою державні посадовці(від малого до великого), і всі дії, зусилля які робить народ, це все марно, тому що, щоб ми не робили, все буде залишатися як завжди, тільки можливо в іншому вигляді.
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16.07.2022 12:50 Ответить
Є в статті пункт про конфіскацію?Інакше ця суєта - не покарання.
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16.07.2022 14:01 Ответить
Недо получение помощи может стоило защитнику жизни
А может и не одному
А мы как терпилы ещё будем кокормить его лет десять
А он будет жаловаться нет телевизора в камере плохое питание и.т . т. П .
Возвратить смертную казнь / в США есть в штатах и ничего /
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16.07.2022 15:01 Ответить
Занадто жадібний.
Та й не псевдоволонтер,як Притула,чи Чмут.Звичайний аферист.
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16.07.2022 15:08 Ответить
Какой накачанный! Да ты просто готов к защите Родины!
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16.07.2022 15:24 Ответить
ПОРУБАТИ НЕЧИСТЬ НА НІМЕЦЬКИЙ ХРЕСТ!!!!ОДНОЗНАЧНО ГЛУШИТИ ДИКОБРАЗА!!!
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16.07.2022 19:22 Ответить
https://telegra.ph/Moshennik-Igor-SHamin-%D0%86gor-SHam%D1%96n-05-26
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17.07.2022 14:39 Ответить
 
 