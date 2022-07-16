Сообщено о подозрении псевдоволонтеру, присвоившему благотворительные взносы в поддержку ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении гражданина в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, с середины апреля 2022 подозреваемый в Telegram-канале обращался к гражданам с призывом о сборе средств, которые впоследствии обещал передать Вооруженным Силам Украины. Для перечисления средств псевдоволонтер указывал данные своих банковских карт и почти все собранные добровольные пожертвования тратил на собственные нужды. Чтобы скрыть это, мужчина перечислял 5 гривен на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ, после чего в фоторедакторе менял сумму взноса и делал фотоотчет.
"В ходе проведения обыска по месту его жительства изъяты банковские карты, на которые осуществлялся перевод средств, ноутбук, флеш-накопитель, денежные средства", — отмечают в Офисе генпрокурора.
Информируется также, что правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК РФ. Устанавливаются все происшествия уголовного правонарушения.
Досудебное расследование осуществляется Голосеевским УП ГУ Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
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болтун находка для врага !!!! а цей п*здобол-піарник - вбивця наших захисників...
ИМХО...
жадность фраера сгубила....лучше бы убила !!!!! тварь циничная
Я особисто перераховую гроші на ЗСУ тільки через банк.
Все інше на...балово довірливих!
А может и не одному
А мы как терпилы ещё будем кокормить его лет десять
А он будет жаловаться нет телевизора в камере плохое питание и.т . т. П .
Возвратить смертную казнь / в США есть в штатах и ничего /
Та й не псевдоволонтер,як Притула,чи Чмут.Звичайний аферист.