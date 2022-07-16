Сообщено о подозрении псевдоволонтеру, присвоившему благотворительные взносы в поддержку ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении гражданина в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, с середины апреля 2022 подозреваемый в Telegram-канале обращался к гражданам с призывом о сборе средств, которые впоследствии обещал передать Вооруженным Силам Украины. Для перечисления средств псевдоволонтер указывал данные своих банковских карт и почти все собранные добровольные пожертвования тратил на собственные нужды. Чтобы скрыть это, мужчина перечислял 5 гривен на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ, после чего в фоторедакторе менял сумму взноса и делал фотоотчет.

"В ходе проведения обыска по месту его жительства изъяты банковские карты, на которые осуществлялся перевод средств, ноутбук, флеш-накопитель, денежные средства", — отмечают в Офисе генпрокурора.

Информируется также, что правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК РФ. Устанавливаются все происшествия уголовного правонарушения.

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Досудебное расследование осуществляется Голосеевским УП ГУ Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.