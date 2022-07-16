Россияне нанесли удар по поселку Малотарановка под Краматорском. Без жертв, - мэр Гончарнеко. ФОТО

Утром 16 июля российские оккупанты ударили по Краматорскому району Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко.

"Снова неспокойное утро в Краматорске. Враг нанес удар по поселку Малотарановка. Попадание было в поле и повредили дорожную инфраструктуру. К счастью обошлось без жертв и разрушений домов", - говорится в сообщении.

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