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Последствия удара по Эсманьской громаде Сумщины: Разбитая школа и сельхозпредприятие. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Эсманьской громады на Сумщине разрушены школа и сельхозпредприятие.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Эсманьская громада. Разбита школа и сельхозпредприятие", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Эсманьской громаде Сумщины: Разбитая школа и сельхозпредприятие 01
Последствия удара по Эсманьской громаде Сумщины: Разбитая школа и сельхозпредприятие 02
Последствия удара по Эсманьской громаде Сумщины: Разбитая школа и сельхозпредприятие 03
Последствия удара по Эсманьской громаде Сумщины: Разбитая школа и сельхозпредприятие 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 6 часов утра враг обстреливает Сумщину. По Эсманьской громаде выпущено 4 ракеты из самолета, есть существенные разрушения, - Живицкий

армия РФ (19224) обстрел (27151) Сумская область (3129) Живицкий Дмитрий (242)


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а це Теткино шах і мат
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16.07.2022 13:05 Ответить
соседский пацан из рогатки гайкой...
больших разрушений съемочная группа не нашла, хотя разруху найти легко - надо просто заехать в тёткинскую больницу.
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16.07.2022 13:15 Ответить
Люся грозился про ответку, где она?
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16.07.2022 13:14 Ответить
не стоит всякую ***** слушать - это может привести к неадекватному представлению о реальности.
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16.07.2022 13:17 Ответить
невже за багато тижнів, навіть вже не поспішаючи, наша прикордонна розвідка не може спіймати і покарати терористів просто на місті злочину, не чіпаючи цивільних кацапів..?
чи досі геть нема ніяких засобів для спостереження і точкової ліквідації?
чи така задача тупо не ставилася?..
чи нехай людожери і надалі гатять куди хочуть через кордон, якого для Них чомусь нема, а для Нас чомусь Є?
чи не на часі?, - до Банкової ж міна-снаряд не долітає, а 73%вий лохторат потерпить, якщо вже сам обрав собі таку лиху долю..(
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16.07.2022 13:26 Ответить
Понимаю твое недовольство. Но думаю Генштаб лучше знает, почему так не делает. Хотя конечно эти ссук нужно уничтожать, но ... Не беря ответственность - не стоит быть советчиком.
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16.07.2022 15:18 Ответить
Сволочи... Одно слово. Даже сами про себя фильм однажды одноименный сняли..
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16.07.2022 15:15 Ответить
 
 