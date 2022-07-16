Последствия удара по Эсманьской громаде Сумщины: Разбитая школа и сельхозпредприятие. ФОТОрепортаж
В результате обстрела Эсманьской громады на Сумщине разрушены школа и сельхозпредприятие.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Эсманьская громада. Разбита школа и сельхозпредприятие", — говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
больших разрушений съемочная группа не нашла, хотя разруху найти легко - надо просто заехать в тёткинскую больницу.
чи досі геть нема ніяких засобів для спостереження і точкової ліквідації?
чи така задача тупо не ставилася?..
чи нехай людожери і надалі гатять куди хочуть через кордон, якого для Них чомусь нема, а для Нас чомусь Є?
чи не на часі?, - до Банкової ж міна-снаряд не долітає, а 73%вий лохторат потерпить, якщо вже сам обрав собі таку лиху долю..(