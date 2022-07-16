Последствия удара по Эсманьской громаде Сумщины: Разбитая школа и сельхозпредприятие. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Эсманьской громады на Сумщине разрушены школа и сельхозпредприятие.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Эсманьская громада. Разбита школа и сельхозпредприятие", — говорится в сообщении.









Читайте на "Цензор.НЕТ": С 6 часов утра враг обстреливает Сумщину. По Эсманьской громаде выпущено 4 ракеты из самолета, есть существенные разрушения, - Живицкий