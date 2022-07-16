Помощницу коллаборантов из Херсона посадили на 5 лет за призывы восстановить СССР. ФОТО

Женщина из Ивано-Франковска координировала деятельность агентурной сети, созданной коллаборантом Стремоусовым в пользу спецслужб РФ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Она "разгоняла" через интернет лозунги в поддержку захватчиков и активно распространяла сообщения, в которых призывала к восстановлению СССР. Для максимального охвата женщина администрировала анонимные аккаунты в нескольких соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Она использовала различные псевдонимы, а со своим" куратором "общалась через закрытые каналы связи", — говорится в сообщении.

Во время обыска у женщины был обнаружен российский паспорт.

Суд вынес ей приговор – 5 лет за решеткой.

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