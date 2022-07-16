Помощницу коллаборантов из Херсона посадили на 5 лет за призывы восстановить СССР. ФОТО
Женщина из Ивано-Франковска координировала деятельность агентурной сети, созданной коллаборантом Стремоусовым в пользу спецслужб РФ.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Она "разгоняла" через интернет лозунги в поддержку захватчиков и активно распространяла сообщения, в которых призывала к восстановлению СССР. Для максимального охвата женщина администрировала анонимные аккаунты в нескольких соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Она использовала различные псевдонимы, а со своим" куратором "общалась через закрытые каналы связи", — говорится в сообщении.
Во время обыска у женщины был обнаружен российский паспорт.
Суд вынес ей приговор – 5 лет за решеткой.
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+28 Валерий Викторович #508978
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+21 Яр Холодний
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+19 Яр Холодний
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схожі призови лунали з трибуни ВР, з каналів ТБ та радіо від ПР та опзжопників.
когось посадили????
посадили сміття, дурочку, вона ніхто.
осговні ідеологи сидять в ОП, міністерських кабінетах, ВР та мерських кріслах.
Хіба не можна забрали українське громадянство и ***** в радную говєнь хай ****** за карабліком?
Коли треба нагнуть патріотів, закон не важливий.
Коли треба нагнуть запроданці - ні-ні-ні, виключно по закону.
Йдіть в сраку, суки. Накерувалися вже по закону.
Їй там допоможуть ...
Замахаемся их кормить и лечить, вон в Одессе из ловят уже по пол-дюжины в день...
От так! Я прекрасно розумію що подібне - "незаконна заподляна" Але що робить? Часом треба діять за словами Стругацьких: "Коли Бог береться чистить нужник - хай не думає що в нього будуть чистими пальці!" Просто робить подібне треба без розголосу - тихцем Тільки так часом і можна бороться з падлюками
Нажаль,вся влада,за ції 30років, боїться взяти до виконання методи нашої СБ ОУН........Зраднику СМЕРТЬ!!
или "большое видится издалека", когда оно уже в Ростове?
ЗЕки ніколи не були патріотами!!!
а тому життя у неї буде комфортним
Які п'ять років???!