Обязательно восстановим все разрушенное и сохраним нашу человечность. А российское общество останется искалеченным на поколения, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Все разрушенные в результате боевых действий учебные заведения будут восстановлены.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обязательно восстановим все, что разрушили оккупанты. Каждое из более двух тысяч образовательных учреждений - все детские сады, все школы, институты, университеты. А главное - мы сохраним нашу человечность и нашу цивилизованность. А вот российское общество с таким количеством убийц и палачей останется искалеченным на поколения, причем по своей же вине", - отметил он.



















