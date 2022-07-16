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В Одессе задержали 4 человека, которые фотографировали склад после ракетного удара, - Братчук. ФОТО

колаборант

В Одессе задержали 4 человека, которые фотографировали склад после ракетного удара, также в их телефонах обнаружены снимки объектов инфраструктуры и блокпостов

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам полиции, один из задержанных вел себя неадекватно и не реагировал на законные требования патрульных.

В его телефоне были обнаружены доказательства активного общения с абонентами России.

В Одессе задержали 4 человека, которые фотографировали склад после ракетного удара, - Братчук 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе ликвидировали пожар, произошедший в результате попадания российской крылатой ракеты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

обстрел (27151) Одесса (7885) ракеты (3569) коллаборационизм (870) Братчук Сергей (106)


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https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUzxEgMQdPFRVH8li43H8wuDPuKqtpoltl0e2yI9qgZzA3h51GB6m2xRmJgBmYIvRO6IWKcs2q9eMk6sIHdUx0Fh9fbaMd6NX3kEPpGC4RBmS6OQuFDD9Z3omjMkiKyfi_PKRIVRDgmqibluGrkZbSV&__tn__=%2CO%2CP-R#?bba 2 hrs ·У той самий час, коли рашисти убивають цивільних українців у наших містах, у Стамбулі проходили переговори чотиристоронньої переговорної групи (Україна-Туреччина-ООН-рашистські виродки) про розблокування експорту зерна з наших портів. Україна виявилася дуже договороздатною. Убивства наших громадян усі переговорні сторони цікавлять значно менше, ніж зростання цін на продовольство в ряді країн світу (реальної загрози голоду цього року ще нема, вона виникне, якщо московських недолюдків не вдасться зупинити до кінця року).

Ні, я розумію, що навіть під час найжорстокіших воєн іноді можуть вестися переговори. Я розумію цинічний інтерес Туреччини, а цинізм там дуже явний. Мені ясно, які мотиви ************ посадовців ООН. Я не бачу реальних мотивів у двох сторін, з яких одна - агресор, а друга - жертва агресії.

Рашисти - їм же вигідно, щоб Україна не могла продати свою продукцію. І вигідне зростання цін, коли вони можуть з подвійною вигодою продавати і своє, й крадене в нас. Тому я ніколи не повірю в альтруїзм цих нелюдів. Вони або не виконають обіцяного та звинуватять потім у провалі Україну, або використають обставини, щоб завдати нам максимальної шкоди, або ж виторгують для себе зменшення санкційного тиску й образ миротворця та посередника. Я очікую від них лише зла.

Україна. Сьогодні, коли наша продукція потрібна світу, треба ставити умови. Конвоювання суден та охорона наших портів флотами НАТО - було б прийнятно. Замість того укрсучвлада погодилася на переговори, де гарантом виступає лише Туреччина. Про "гарантії" від ООН нехай вам "евакуйовані" захисники Маріуполя розкажуть. Знову українська делегація йде на переговори без вимог глобального рівня, хоча б цілковитого припинення атак по наших містах. Вони навіть для Одеси, звідки планують вивозити зерно, нічого не випрошували - цієї ночі новий ракетний обстріл міста. Вони ведуть переговори лише про вивезення зерна та безпеку цього маршруту, для них нема війни, нема загиблих!

І на останок - Генсек ООН за підсумками давав брифінг. Говорив речі цілком політкоректні, він знає, як треба поводитися перед пресою - не з Кварталу ж починав свою кар'єру. А потім, по завершенні, з кимось приватно ділився враженнями від переговорів, не перевіривши, що трансляція триває. Чогось страшного не сказав, сповістив лише, що його здивувало те, як конструктивно й доброзичливо делегації України й московії домовлялися та шукали компромісів. Коли стало зрозуміло, що це все ще записують, чомусь обурився, вимагав видалити записи. З чого б це? Бо мабуть ця "доброзичливість та конструктивність" була аж надто високого рівня, як для країни, в якій щодня убивають її мирних мешканців.

Мені це щось нагадало. Інші переговори в Стамбулі. Зрадник Арахамія разом із Подоляком та О.Чалим стараються догодити своїм "партнерам" висувають такі поступки, яких навіть самим mozk@лям вимагати соромно. Відрікаються від НАТО, просять рашу стати гарантом нашої безпеки. За кілька днів до цього наші ЗСУ, тероборона та інші силові структури вже майже повністю звільнили Ірпінь, тіснили ворога з Бучі. Ми вже побачили тіла убитих на вулицях цих міст, жахи Макарова, Бородянки, усіх окупованих територій. Жахнулися всі. Крім дружніх "партньоров": української делегації та рашистських виродків. От лише для мене питання, хто за тим столом переговорів були більшими виродками?

У мене є одна пропозиція. Її, звичайно, ця укрсучвлада ніколи не підтримає. Але я б наполягав, що всі делегації, які їдуть на будь-які переговори з ворогом чи про ворога, мають перед відбуттям приїхати в місце чергових злочинів ерефії та побути хоча б добу на руїнах, з родичами убитих, у лікарнях, серед рятувальників. То може тоді хоч трошки менше зради й більше національного інтересу буде в наших представників. Хоча... напевно я переоцінюю їхню моральність та здатність до емпатії. Зроблять пару жорстких селфі та влаштують черговий піар на крові, щоб, коли відключать камери, руки в кишені, кебаб у морду і паржать. Уже ж було й не раз...
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16.07.2022 13:30
+36
Рашистов даже больше интересует не рост цен на зерно а выбить прекращение огня на юге Украины, где рашисты сейчас вынуждены держать оборону. Рашистам нужно месяц-два чтобы за ето время построить оборонительные сооружения на херсонском-запорожском направлении, провести референдум, а так же захватить полностью дамбас и перекинуть оттуда войска в Херсон. А потом поставить Украину перед фактом
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16.07.2022 13:45
+23
Звісно , що рашинським кураторам захотілося знати , що знаходилося на тих складах !

Ця мразота заслуговує на пожиттєве , за зраду!!
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16.07.2022 13:32
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUzxEgMQdPFRVH8li43H8wuDPuKqtpoltl0e2yI9qgZzA3h51GB6m2xRmJgBmYIvRO6IWKcs2q9eMk6sIHdUx0Fh9fbaMd6NX3kEPpGC4RBmS6OQuFDD9Z3omjMkiKyfi_PKRIVRDgmqibluGrkZbSV&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUzxEgMQdPFRVH8li43H8wuDPuKqtpoltl0e2yI9qgZzA3h51GB6m2xRmJgBmYIvRO6IWKcs2q9eMk6sIHdUx0Fh9fbaMd6NX3kEPpGC4RBmS6OQuFDD9Z3omjMkiKyfi_PKRIVRDgmqibluGrkZbSV&__tn__=%2CO%2CP-R#?bba 2 hrs ·У той самий час, коли рашисти убивають цивільних українців у наших містах, у Стамбулі проходили переговори чотиристоронньої переговорної групи (Україна-Туреччина-ООН-рашистські виродки) про розблокування експорту зерна з наших портів. Україна виявилася дуже договороздатною. Убивства наших громадян усі переговорні сторони цікавлять значно менше, ніж зростання цін на продовольство в ряді країн світу (реальної загрози голоду цього року ще нема, вона виникне, якщо московських недолюдків не вдасться зупинити до кінця року).

Ні, я розумію, що навіть під час найжорстокіших воєн іноді можуть вестися переговори. Я розумію цинічний інтерес Туреччини, а цинізм там дуже явний. Мені ясно, які мотиви ************ посадовців ООН. Я не бачу реальних мотивів у двох сторін, з яких одна - агресор, а друга - жертва агресії.

Рашисти - їм же вигідно, щоб Україна не могла продати свою продукцію. І вигідне зростання цін, коли вони можуть з подвійною вигодою продавати і своє, й крадене в нас. Тому я ніколи не повірю в альтруїзм цих нелюдів. Вони або не виконають обіцяного та звинуватять потім у провалі Україну, або використають обставини, щоб завдати нам максимальної шкоди, або ж виторгують для себе зменшення санкційного тиску й образ миротворця та посередника. Я очікую від них лише зла.

Україна. Сьогодні, коли наша продукція потрібна світу, треба ставити умови. Конвоювання суден та охорона наших портів флотами НАТО - було б прийнятно. Замість того укрсучвлада погодилася на переговори, де гарантом виступає лише Туреччина. Про "гарантії" від ООН нехай вам "евакуйовані" захисники Маріуполя розкажуть. Знову українська делегація йде на переговори без вимог глобального рівня, хоча б цілковитого припинення атак по наших містах. Вони навіть для Одеси, звідки планують вивозити зерно, нічого не випрошували - цієї ночі новий ракетний обстріл міста. Вони ведуть переговори лише про вивезення зерна та безпеку цього маршруту, для них нема війни, нема загиблих!

І на останок - Генсек ООН за підсумками давав брифінг. Говорив речі цілком політкоректні, він знає, як треба поводитися перед пресою - не з Кварталу ж починав свою кар'єру. А потім, по завершенні, з кимось приватно ділився враженнями від переговорів, не перевіривши, що трансляція триває. Чогось страшного не сказав, сповістив лише, що його здивувало те, як конструктивно й доброзичливо делегації України й московії домовлялися та шукали компромісів. Коли стало зрозуміло, що це все ще записують, чомусь обурився, вимагав видалити записи. З чого б це? Бо мабуть ця "доброзичливість та конструктивність" була аж надто високого рівня, як для країни, в якій щодня убивають її мирних мешканців.

Мені це щось нагадало. Інші переговори в Стамбулі. Зрадник Арахамія разом із Подоляком та О.Чалим стараються догодити своїм "партнерам" висувають такі поступки, яких навіть самим mozk@лям вимагати соромно. Відрікаються від НАТО, просять рашу стати гарантом нашої безпеки. За кілька днів до цього наші ЗСУ, тероборона та інші силові структури вже майже повністю звільнили Ірпінь, тіснили ворога з Бучі. Ми вже побачили тіла убитих на вулицях цих міст, жахи Макарова, Бородянки, усіх окупованих територій. Жахнулися всі. Крім дружніх "партньоров": української делегації та рашистських виродків. От лише для мене питання, хто за тим столом переговорів були більшими виродками?

У мене є одна пропозиція. Її, звичайно, ця укрсучвлада ніколи не підтримає. Але я б наполягав, що всі делегації, які їдуть на будь-які переговори з ворогом чи про ворога, мають перед відбуттям приїхати в місце чергових злочинів ерефії та побути хоча б добу на руїнах, з родичами убитих, у лікарнях, серед рятувальників. То може тоді хоч трошки менше зради й більше національного інтересу буде в наших представників. Хоча... напевно я переоцінюю їхню моральність та здатність до емпатії. Зроблять пару жорстких селфі та влаштують черговий піар на крові, щоб, коли відключать камери, руки в кишені, кебаб у морду і паржать. Уже ж було й не раз...
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16.07.2022 13:30 Ответить
Рашистов даже больше интересует не рост цен на зерно а выбить прекращение огня на юге Украины, где рашисты сейчас вынуждены держать оборону. Рашистам нужно месяц-два чтобы за ето время построить оборонительные сооружения на херсонском-запорожском направлении, провести референдум, а так же захватить полностью дамбас и перекинуть оттуда войска в Херсон. А потом поставить Украину перед фактом
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16.07.2022 13:45 Ответить
++++++
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16.07.2022 14:58 Ответить
До речі, а шо там з Шухричем який теж фотав блок-пост?
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16.07.2022 13:31 Ответить
Нічого.....відпустили,а ВОНО одразу перевзулся
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16.07.2022 13:53 Ответить
Ні гранівецького, ні ківалова, які підтримали харківські домовленності і віддали москалям Севастополь, а потім і Крим за сраку не взяли. От і маємо кротів у тилу + ще і бандит труханов.
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16.07.2022 18:30 Ответить
Звісно , що рашинським кураторам захотілося знати , що знаходилося на тих складах !

Ця мразота заслуговує на пожиттєве , за зраду!!
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16.07.2022 13:32 Ответить
🤬
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16.07.2022 13:35 Ответить
Ну і фулє? Якби їх повісили на найближчому стовпі. А так три роки умовно. Гуманізьма
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16.07.2022 13:36 Ответить
Скоріш за все - просто дебіли
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16.07.2022 13:37 Ответить
На гілляку прямо там, де затримали. Інакше толку не буде.
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16.07.2022 13:37 Ответить
За словами поліції, один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги патрульних. Джерело:

Забить дубинками и в багажник. Нет уже времени нянчится с сепарней. В отделении ток пустить, все расскажет. Иначе и дальше все эти ракеты будут на головы нам падать с этими наводчиками.
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16.07.2022 13:40 Ответить
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16.07.2022 13:48 Ответить
п'ятьох заарештувати на довічно але так щоб розголос максимальний
а майно конфіскувати. все!
і попустить "допоміжників" кацапських
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16.07.2022 13:51 Ответить
Аха і родини всієї.
Колись так було в Кореї, знищували покоління зрадників і другі думал !
Так я стала жорстокою!
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16.07.2022 20:03 Ответить
Затримують чомусь ПІСЛЯ

А мали би ДО!!!!!
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16.07.2022 13:55 Ответить
этих тоже как есть в футболках и кроксах выпустить в направлении Тёткино.
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16.07.2022 13:55 Ответить
Почему шпион не может выглядеть как дебил? Он должен быть типа сосредоточенный красавчиком а-ля Штирлиц? У россиян даже элита украинских кротов типа Ермака не сказал бы, что умные лица. Та же рожа, только в костюме.
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16.07.2022 14:02 Ответить
Достатньо подивитися на харю зезедента,чом інший шпигун повинен бути розумнішим
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16.07.2022 16:58 Ответить
))) іде по вулиці такий шпіон, і ніщо його не виказує: ані футболка з п*тіним, ані колорадська стрічка, ані велетенський фотоґапарат "Зеніт"
...
а потім подумав "стоп, тут же ж потрібна конспірація" і надягнув темні окуляри
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16.07.2022 17:01 Ответить
суд призначить відпустити затриманих навіть без штрафу. А покаранням буде - вивчити гімн
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16.07.2022 14:14 Ответить
орки за фотографування пристрілюють на місці, а тут на адміністративне не тяне. Як будемо з ними боротись?
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16.07.2022 14:17 Ответить
Пульса де-нура тварям.
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16.07.2022 14:22 Ответить
Стратити
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16.07.2022 14:27 Ответить
Детектор лжи - лучший судья Линча. Пропустить и в случае чего, потерять навсегда.
Суровые времена - суровые решения. Не до гражданских прав.
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16.07.2022 14:41 Ответить
Расстреливать на месте пидоров
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16.07.2022 14:43 Ответить
Это скорее спектакль, ряженные актеры, не зря им хлебало прячут...
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16.07.2022 14:49 Ответить
А вот и информаторов для ватной "типичной Одессы" прихватили.
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16.07.2022 14:52 Ответить
неужели не понятно в военное время законы должны быть жесткими должна быть введена для пятой колоны для предателей СМЕРНАЯ КАЗНЬ уверен в МИРЕ нас поймут и не осудят
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24.07.2022 13:07 Ответить
 
 