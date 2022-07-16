В Одессе задержали 4 человека, которые фотографировали склад после ракетного удара, - Братчук. ФОТО

В Одессе задержали 4 человека, которые фотографировали склад после ракетного удара, также в их телефонах обнаружены снимки объектов инфраструктуры и блокпостов

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам полиции, один из задержанных вел себя неадекватно и не реагировал на законные требования патрульных.

В его телефоне были обнаружены доказательства активного общения с абонентами России.

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