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Последствия вчерашнего удара по Краматорску: повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры. ФОТОрепортаж

В результате вчерашнего удара по Краматорску Донецкой области повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры — таковы окончательные последствия вчерашнего удара по Краматорску. На этот раз россияне применили против гражданских ракету "Торнадо-С" с осколочно-фугасным зарядом. Удары по городам в относительном тылу — осознанный выбор россиян стремятся посеять панику. Краматорск — особенно лакомая мишень, ведь это временный административный центр области", — отметил он.

По словам Кириленко, все, кто до сих пор остается в городе и в области в целом, подвергают себя смертельной опасности.

"Будьте ответственны — эвакуируйтесь! Сохраните свою жизнь и жизнь своих близких!" — обращается он к жителям региона.

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Последствия вчерашнего удара по Краматорску: повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры 01
Последствия вчерашнего удара по Краматорску: повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры 02
Последствия вчерашнего удара по Краматорску: повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры 03
Последствия вчерашнего удара по Краматорску: повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры 04
Последствия вчерашнего удара по Краматорску: повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры 05
Последствия вчерашнего удара по Краматорску: повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры 06
Последствия вчерашнего удара по Краматорску: повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры 07
Последствия вчерашнего удара по Краматорску: повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры 08
Последствия вчерашнего удара по Краматорску: повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры 09
Последствия вчерашнего удара по Краматорску: повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры 10

армия РФ (19224) Краматорськ (2275) обстрел (27151) Кириленко Павел (638)


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