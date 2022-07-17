Оккупанты наносят ракетные удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области. Бьют по учебным заведениям, - Кириленко. ФОТОрепортаж
Войска РФ продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области, в частности - по учебным заведениям.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, три ракеты прилетели в Торецкую громаду: 1 попала в жилой квартал Торецкая, 2 - в Железное, где повреждена школа и детсад. Пока информации о пострадавших нет.
"В Константиновке россияне обстреляли территорию медицинского колледжа - объемы повреждений устанавливаем, информация о пострадавших не поступала. В Соледаре в результате обстрела возник пожар в местном центре детского и юношеского творчества - на месте работают спасатели", - информирует глава региона.
"Россияне ежедневно наносят новые и новые удары. Сейчас опасно оставаться на территории области! Эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь!", - обращается Кириленко к жителям Донбасса.
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