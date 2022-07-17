Рашисты пытаются продвинуться по направлениям Верхнекаменки и Белогоровки. ВСУ наносят врагу потери, - Гайдай. ФОТО

Российские оккупационные силы пытаются выйти на админграницу Луганской области. Наносят авиаудары, обстреливают позиции военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Есть населенные пункты, откуда россиян уже выбивали по несколько раз - они не останавливаются и несут потери. За вчера врагом нанесены два авиаудара, по населенным пунктам попали четыре ракеты. Кроме того, зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четыре раза территория была обстрелена минометами", – говорится в сообщении.

Два села в Луганской области остаются подконтрольными Правительству Украины.

"Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганщины. Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут. Одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отбрасывали врага на предыдущие позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и терпит очередные потери", - отмечает Сергей Гайдай.

"В частности, 16 июля россияне пытались продвинуться по направлению к Верхнекаменке, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава. Еще одна попытка атаковать оборонные редуты ВСУ была организована врагом вблизи Белогоровки, но тоже была отбита, артиллерийскими обстрелами оккупанты продолжают уничтожать дома граждан. Им безразлично, будет ли жизнь в этих населенных пунктах. Их пропагандистское телевидение почти не снимает сюжетов из уничтоженных сел, например, Попаснянской и Горной громад. Потому что кичиться там нечем. Россияне превратили их в пепел", - добавили в ОВА.







