В бою с российскими оккупантами в Харьковской области погиб 58-летний Алексей Коцюба. ФОТО

58-летний Алексей Коцюба погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Довгенькое на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gorod.cn.

В первые дни войны Алексей встал на защиту Украины и держал оборону под Николаевом. После того 43 дня держал оборонительные рубежи под Довгеньким Харьковской области.

"Что там был ад, узнала после того, как мужа на несколько дней отпустили домой. Говорил, что после ротации отправят вглубь территории, где спокойнее. И ты говорит, поезжай к детям, что тебе здесь делать самой. Послушала. А он, оказывается, просто обманул, потому что вернулись в тот же ад. Но об этом я узнала уже только после его гибели. А тогда говорил, что у них спокойно, что не стоит мне волноваться", - рассказала его жена Татьяна.

1 июня во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Довгенькое в Харьковской области Алексей Андреевич Коцюба погиб от пулевого ранения.

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