Задержан сотрудник СБУ Кулинич, который работал на спецслужбы РФ и передавал им секретные данные, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, вследствие которой разоблачили и задержали предателя Украины - экс-начальника управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, работавшего на спецслужбы РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.
До марта 2022 года этот сотрудник возглавлял одно из региональных управлений Службы. В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества действующего сотрудника Службы с представителями спецслужб РФ. Эта информация подтвердилась и проведенными ГБР экспертизами.
Сотрудник СБУ также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну", - говорится в сообщении.
Также задокументировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства.
Сотрудники ГБР задержали предателя. Собрано достаточно доказательств для сообщения сотруднику СБУ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).
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Клоун ведь еще даже не ответил за продажу земли без референдума, как обещал.
Потому "поезд" будет двигаться быстро и дальше.... Страна-проститутка на лучшее не имеет права притендвоать... Вот так они мыслят по ту сторону "закона"...
При лєгітімному представники фсб фізично знаходились на Володимирській. Фактично тоді сбу стала філією фсб.
У 2014 році нічого не змінилось - сбу косонуло від люстрації, від є-декларування. Порох не довів реформу контори до кінця. Ось при Зєлє, під час повномасштабної війни, ці кроти і повилазили. Наумов, Садохін, цей сьогодняшній штемп, скільки їх ще ...
Тільки повний розпуск сбу і створення з нуля нової української служби безпеки на кадровій основі сьогодняшніх офіцерів ЗСУ, що займаються розвідкою і контррозвідкою!
На момент задержания он был помощником главы Службы безопасности Ивана Баканова.
"Кулинич занимал должность помощника главы СБУ по особо важным поручениям и влиял на многие процессы в Службе"--КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????
До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч.
Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керiвну посаду - очолює напрям СБУ по Криму. В результаті виявляється зрадником.
Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрiшньої безпеки СБУ Наумов.
Така от плеяда троянських коней призначена указами Зеленського на Південь.
Навряд сам вчорашній шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.
Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?
Джон Сміт (с)
Зеленський призначає його головою СБУ в АР Крим.
Здавалося б що може піти не так, блд ?😠
її ім'я - Зоя Пономарьова,- повідомляє Олег Лемішко🙂
Все, що мені вдалося накопати на неї в інтернеті, це стаття О.Навального від 13.01.2015р,⤵️
А новиною для мене в цьому повідомленні є те, що незважаючи на те, що вже 8 років як Україна втратила Крим, а при цьому управління по Криму існувало. Дивний факт як для мене. Виникає питання: чим вони там займалися? Особливо якщо там керував російський агент. Виходить що вся ця штучна структура потрібна була щоб зливати інфу ворогу?
І ще питання: Як там Ваня Баканов - друг і соратник нашого боневтіка, йому і на цей раз все зійде з рук?
Народився Кулініч в 1969 році в місті Сміла на Черкащині. В 1990-х працював в СБУ. За даними екскерівника аппарату СБУ Ігоря Гуськова, Кулініч є випусником академії ФСБ РФ.
На початку 2000-х він працював заступником державного секретаря міністерства палива і енергетики. На цю посаду його призначив президент Леонід Кучма.
Згодом в 2008-2009 роках Кулініч очолював Державний комітет України з земельних ресурсів. На цю посаду його призначила тодішній прем'єр Юлія Тимошенко.
За часів прем'єрства Віктора Януковича в 2006-2007 роках Олег Кулініч був віцепрезидентом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".
В цей самий період "Енергоатом" очолював Андрій Деркач. Він також є випускником академії ФСБ Росії.