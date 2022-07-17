Задержан сотрудник СБУ Кулинич, который работал на спецслужбы РФ и передавал им секретные данные, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, вследствие которой разоблачили и задержали предателя Украины - экс-начальника управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, работавшего на спецслужбы РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

До марта 2022 года этот сотрудник возглавлял одно из региональных управлений Службы. В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества действующего сотрудника Службы с представителями спецслужб РФ. Эта информация подтвердилась и проведенными ГБР экспертизами.

Сотрудник СБУ также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну", - говорится в сообщении.

Также задокументировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства.

Сотрудники ГБР задержали предателя. Собрано достаточно доказательств для сообщения сотруднику СБУ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).







