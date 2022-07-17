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За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки враг нанес 22 удара по домам и гражданской инфраструктуре. Есть жертвы среди мирного населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.

"Россияне обстреляли города Покровск, Авдеевка, Торецк, Бахмут, Константиновка, пгт Южное и Железное, села Новоалександровка, Журавка, Ильинка, Стародубовка, Удачное, Уманское, Дружбы, Переездное. Оккупанты били ракетами НУРС, 9Н723 Искандер-М, реактивными системами залпового огня "Ураган", "Смерч", артиллерией", - говорится в сообщении.

Разрушениям подверглись 49 гражданских объектов: 33 жилых дома, из них 5 многоквартирных, школа, детский сад, медицинский колледж, дворец культуры, железная дорога, предприятия. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Оккупанты наносят ракетные удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области. Бьют по учебным заведениям, - Кириленко. ФОТОрепортаж

За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области, - Нацполиция 01
За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области, - Нацполиция 02
За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области, - Нацполиция 03
За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области, - Нацполиция 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Били из НУРС, Р-77, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерии, - Нацполиция. ФОТО


За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области, - Нацполиция 05
За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области, - Нацполиция 06
За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области, - Нацполиция 07
За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области, - Нацполиция 08
За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области, - Нацполиция 09
За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области, - Нацполиция 10

обстрел (27151) Нацполиция (16463) Донецкая область (9648)


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