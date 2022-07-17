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Бронемашины MLS SHIELD уже на границе с Украиной и скоро прибудут на фронт, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Итальянские бронемашины MLS SHIELD уже находятся недалеко от украинской границы и вскоре будут на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Пятый президент и лидер ЕС Петр Порошенко 4 июля на заводе в Италии анонсировал этот контракт. Переговоры о получении экспортной лицензии продолжались три месяца, Фонд Порошенко внес 50 млн грн аванса, 45 млн грн собирают волонтеры на платформе ОО "Дело Громад".

По словам Порошенко, авто имеют усиленную бронезащиту.

"Предусмотрены возможности установки вооружения, которое имеется в распоряжении Вооруженных Сил Украины. Самое главное – в невероятно короткие сроки мы делали все для того, чтобы эти бронированные автомобили поступили командованию Десантно-штурмовых войск, поступили на вооружение и принимали непосредственное участие в контрнаступлении.

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Здесь есть крутая тепловизионная система, лазерные дальномеры, автоматическая коробка, бронированная дверь, кондиционер, и даже USB сокеты для того, чтобы работать с системами коммуникации. Все в самом лучшем виде. И все делается для наших воинов, которые сегодня ждут с нетерпением наше вооружение", – отметил лидер "ЕС".

Порошенко добавил, что бронетехника уже на границе с Польшей.

Пятый президент поблагодарил каждого украинца, приобщившегося к тому, чтобы эта бронетехника как можно быстрее попала в Украину, а также основам страны.

Порошенко также поблагодарил Правительство Италии и премьер-министра Марио Драги: "Он - человек ценностей, отверг политические игры, популизм и принял очень важные решения - и относительно предоставления нам статуса кандидата в ЕС, и очень болезненного решения о предоставлении нам оружия".

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Бронемашины MLS SHIELD уже на границе с Украиной и скоро прибудут на фронт, - Порошенко 01
Бронемашины MLS SHIELD уже на границе с Украиной и скоро прибудут на фронт, - Порошенко 02
Бронемашины MLS SHIELD уже на границе с Украиной и скоро прибудут на фронт, - Порошенко 03
Бронемашины MLS SHIELD уже на границе с Украиной и скоро прибудут на фронт, - Порошенко 04
Бронемашины MLS SHIELD уже на границе с Украиной и скоро прибудут на фронт, - Порошенко 05
Бронемашины MLS SHIELD уже на границе с Украиной и скоро прибудут на фронт, - Порошенко 06

помощь (7801) Порошенко Петр (19601)


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Топ комментарии
+64
Невгамовний Порошенко із красунею пані Мариною 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️

Дякуємо , Петре Олексійлвичу за вашу , дуже нелегку роботу , але
впевнений, що нашим хлопцям на фронті , ця допомога сподобається 👍🏼💪✊‼️
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17.07.2022 11:26
+60
Вот если бы все так пиарились...
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17.07.2022 11:23
+55
может, это ты мимо Пороха не можешь пройти...
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17.07.2022 11:23
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Ворує порох чи не ворує,а зброю в Украіну ввозить,а зелене чмо накрало с дермаком і коломойшою і клепае для Українців відосики.
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17.07.2022 15:28 Ответить
Петро - Добрий козак ! Дякуэмо , давай ще !
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17.07.2022 15:38 Ответить
Гарні броньовані тачіли.
Краще предвиборчого роліку годі уявити.
Подяка сьомому президенту України, це краще ніж відосіки і життя військовим збережуть
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17.07.2022 16:14 Ответить
Свідомі українці підтримують Збройні Сили України по фінансовим можливостям,ми повинні знати таку інформацію.Не вважаю це піаром.В моїй громаді ми знаємо,хто перераховує кошти для хлопців на передовій.
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17.07.2022 17:13 Ответить
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