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Полиция собирает доказательства на местах обстрелов 6 населенных пунктов Николаевской области. ФОТО

Враг не прекращает ежедневные атаки по жилым районам Николаева и населенным пунктам области. Из-за террора военных РФ погибают и получают ранения мирные жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Полиция собирает доказательства на местах обстрелов 6 населенных пунктов Николаевской области 01

"Ночью вражеские войска нанесли массированные удары по Николаеву. В настоящее время на местах происшествия работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, спасатели и другие подразделения. В течение 16 июля российские оккупанты нанесли удары по Николаеву, обстреляли населенные пункты Лоцкино, Шевченково, Лиманы Шевченковской, Ингульской и Галицыновской громад", - говорится в сообщении.

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Вследствие взрывов повреждения получили жилые дома, хозяйственные сооружения, помещения двух предприятий и объект инфраструктуры. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Правоохранители ежедневно документируют преступления, совершенные российскими оккупантами против мирного населения.

За прошедшие сутки полицейские обработали 602 обращения граждан. Практически все они касались последствий обстрелов.

Полиция собирает доказательства на местах обстрелов 6 населенных пунктов Николаевской области 02
Полиция собирает доказательства на местах обстрелов 6 населенных пунктов Николаевской области 03
Полиция собирает доказательства на местах обстрелов 6 населенных пунктов Николаевской области 04

Автор: 

Николаев (2152) Николаевская область (2124) обстрел (27151) Нацполиция (16463)


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Сьогодні восьма річниця відтоді, коли почали збирати докази по справі катастрофи МН-17...
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17.07.2022 11:41 Ответить
Це він на фото з ручкою і блокнотом на капоті французького кросовера "збирає докази ворожих обстрілів?" Тут він займається поборами і шмананням водіїв - своєю любимою і звичною справою.
На фронт паскуд відправити і там на броні БТР-ів під обстрілами хай "збирають докази".
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17.07.2022 14:28 Ответить
 
 