Полиция собирает доказательства на местах обстрелов 6 населенных пунктов Николаевской области. ФОТО
Враг не прекращает ежедневные атаки по жилым районам Николаева и населенным пунктам области. Из-за террора военных РФ погибают и получают ранения мирные жители.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"Ночью вражеские войска нанесли массированные удары по Николаеву. В настоящее время на местах происшествия работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, спасатели и другие подразделения. В течение 16 июля российские оккупанты нанесли удары по Николаеву, обстреляли населенные пункты Лоцкино, Шевченково, Лиманы Шевченковской, Ингульской и Галицыновской громад", - говорится в сообщении.
Вследствие взрывов повреждения получили жилые дома, хозяйственные сооружения, помещения двух предприятий и объект инфраструктуры. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Правоохранители ежедневно документируют преступления, совершенные российскими оккупантами против мирного населения.
За прошедшие сутки полицейские обработали 602 обращения граждан. Практически все они касались последствий обстрелов.
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На фронт паскуд відправити і там на броні БТР-ів під обстрілами хай "збирають докази".