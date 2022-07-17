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"Такой ценой обретается свобода", - волонтер Юрий Бондарь показал окровавленный бронежилет и призвал помогать медикам. ФОТО

Волонтер-парамедик Юрий Бондарь (Шаман) опубликовал фотографию с окровавленным бронежилетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Бондара.

Такой ценой обретается свобода, - волонтер Юрий Бондарь показал окровавленный бронежилет и призвал помогать медикам 01

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"Такой ценой обретается свобода.

Поддерживайте, медикам постоянно необходима помощь. Насущных вопросов, требующих срочного решения, много.

Быть добру?

- Pay Pal

[email protected]

- Ощадбанк

5167 4989 8079 9138

Бондар Юрій

IBAN UA183257960000026204504953385

- Приват Банк

4149 4998 0484 0971", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Сообщено о подозрении псевдоволонтеру, присвоившему благотворительные взносы в поддержку ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

помощь (7801) волонтеры (2634) медицинская помощь (85)


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Виходить що бронік фуфло?
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17.07.2022 11:47 Ответить
Виходить, що в шию чи голову попало
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17.07.2022 11:58 Ответить
У людини ще дуже багато місць на тілі є, окрім грудної клітини.
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17.07.2022 12:19 Ответить
 
 