"Такой ценой обретается свобода", - волонтер Юрий Бондарь показал окровавленный бронежилет и призвал помогать медикам. ФОТО
Волонтер-парамедик Юрий Бондарь (Шаман) опубликовал фотографию с окровавленным бронежилетом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Бондара.
"Такой ценой обретается свобода.
Поддерживайте, медикам постоянно необходима помощь. Насущных вопросов, требующих срочного решения, много.
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4149 4998 0484 0971", - говорится в сообщении.
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