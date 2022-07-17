Перелом ребер, вырезанная селезенка и пробитые легкие: украинский защитник Михаил Ходос получил ранения в бою с оккупантами и нуждается в помощи. ФОТО
Украинский защитники Михаил Ходос получил тяжелые ранения во время боев с российскими оккупантами и нуждается в помощи. Проходит лечение во Львове.
Об этом в Facebook сообщает Павел Чухров, передает Цензор.НЕТ.
"НАШ земляк - Ходос Михаил - был тяжело ранен, выполняя военные задачи, защищая нашу землю. 01.07.2022, находясь в зоне проведения активных боевых действий, попал под вражеский артобстрел. Михаил получил взрывную травму, перелом ребер, потерял плечевую кость (6 см), вырезана селезенка и пробиты легкие. Сейчас он находится в г. Львов, где проходит лечение. Прошу вашей помощи побратиму, кто чем сможет. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении.
Реквизиты для помощи:
Приват UAH: 5363-5420-2028-1888
Приват EUR: 5168-7451-0956-2667
Mono: 5375-4141-0825-6578
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Как так, врач у него просит взятку????????? Или быть может, врач идет в отказ на лечение???????
Это или деза, или кого то стоит посадить
правда денег потратил на пАроход
крім того, військові багато витрачають своїх власних грошей на спорядження і всякі закупки, тих самих дронів, автомобілів, приладів нічного бачення і т.д.
Бо в даному випадку отримувач з іншим прізвищем, то не зрозуміло, чи туди гроші пішли, куди треба...
про моваліс - не компетентна.
а він знову воювати побіжить.
Ну що ти пишеш? Він на відпочинку в Туреччині був необачним чи на нулі прилетіло?