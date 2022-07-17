Перелом ребер, вырезанная селезенка и пробитые легкие: украинский защитник Михаил Ходос получил ранения в бою с оккупантами и нуждается в помощи. ФОТО

Украинский защитники Михаил Ходос получил тяжелые ранения во время боев с российскими оккупантами и нуждается в помощи. Проходит лечение во Львове.

Об этом в Facebook сообщает Павел Чухров, передает Цензор.НЕТ.

"НАШ земляк - Ходос Михаил - был тяжело ранен, выполняя военные задачи, защищая нашу землю. 01.07.2022, находясь в зоне проведения активных боевых действий, попал под вражеский артобстрел. Михаил получил взрывную травму, перелом ребер, потерял плечевую кость (6 см), вырезана селезенка и пробиты легкие. Сейчас он находится в г. Львов, где проходит лечение. Прошу вашей помощи побратиму, кто чем сможет. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

Приват UAH: 5363-5420-2028-1888

Приват EUR: 5168-7451-0956-2667

Mono: 5375-4141-0825-6578

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