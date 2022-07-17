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Перелом ребер, вырезанная селезенка и пробитые легкие: украинский защитник Михаил Ходос получил ранения в бою с оккупантами и нуждается в помощи. ФОТО

Украинский защитники Михаил Ходос получил тяжелые ранения во время боев с российскими оккупантами и нуждается в помощи. Проходит лечение во Львове.

Об этом в Facebook сообщает Павел Чухров, передает Цензор.НЕТ.

"НАШ земляк - Ходос Михаил - был тяжело ранен, выполняя военные задачи, защищая нашу землю. 01.07.2022, находясь в зоне проведения активных боевых действий, попал под вражеский артобстрел. Михаил получил взрывную травму, перелом ребер, потерял плечевую кость (6 см), вырезана селезенка и пробиты легкие. Сейчас он находится в г. Львов, где проходит лечение. Прошу вашей помощи побратиму, кто чем сможет. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

Приват UAH: 5363-5420-2028-1888

Приват EUR: 5168-7451-0956-2667

Mono: 5375-4141-0825-6578

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Перелом ребер, вырезанная селезенка и пробитые легкие: украинский защитник Михаил Ходос получил ранения в бою с оккупантами и нуждается в помощи 01
Перелом ребер, вырезанная селезенка и пробитые легкие: украинский защитник Михаил Ходос получил ранения в бою с оккупантами и нуждается в помощи 02
Перелом ребер, вырезанная селезенка и пробитые легкие: украинский защитник Михаил Ходос получил ранения в бою с оккупантами и нуждается в помощи 03
Перелом ребер, вырезанная селезенка и пробитые легкие: украинский защитник Михаил Ходос получил ранения в бою с оккупантами и нуждается в помощи 04

Автор: 

помощь (7801) военнослужащие (6137)


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Топ комментарии
+29
Почему? Почему он просит помощи? Мне не понятно!!!!!!!!!!!!!

Как так, врач у него просит взятку????????? Или быть может, врач идет в отказ на лечение???????

Это или деза, или кого то стоит посадить
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17.07.2022 12:06
+21
Всеодно не розумію чому цим не займається військові госпіталі- міліарди на лікування дають. Військових повинні лікувати і відновлювати за рахунок держави! Це абсурд що тепер і на ліки повинні собі скидитися( це дуже деморалізує військових які готовляться іти в бій і проходять зараз підготовку. Тобто уряд тільки дає застарілу зброю деякий друхлявий захист та навіть форми літньої нема нема *****. Гроші на рахунках висять а ніх. Не закуповується бо тендера всякі бюрократія грьобана. Скільки вже можна терпіти цю ***** скільки ще потрібно щоб нас загинуло а вони вже знов будівництво( **** це *******( дохнем як мухи а їм пох. ******** пора вже пару ргдшок до оп надіслати(((((( не війна а ***** повна туда не стріляй того не трогай тільки обороняйся поранили ти вже списаний ні реабілітації ні лікування. Гниди при владі нічим не кращі за рашиського іуду будуть в одному пекельному чавуні варитися пі воплі кібзона. Шкода що наші життя для них статистика і мєдальки. Будьте прокляті зрадницькі сцикливі шакали які прчетні до війни або ті хто своєю бездіяльністю підтримує її. Вибачте накіпіло. Слава Українським патріотам і справжнім захисникам і чесним не байдужим людям. Переможемо.
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17.07.2022 12:43
+20
Редакція, пишить будь-ласка наступного разу, хто має бути отримувачем платіжу!
Бо в даному випадку отримувач з іншим прізвищем, то не зрозуміло, чи туди гроші пішли, куди треба...
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17.07.2022 12:12
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Почему? Почему он просит помощи? Мне не понятно!!!!!!!!!!!!!

Как так, врач у него просит взятку????????? Или быть может, врач идет в отказ на лечение???????

Это или деза, или кого то стоит посадить
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17.07.2022 12:06 Ответить
не кумар,або поможи,або сиди тихо
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17.07.2022 12:23 Ответить
я вас кумарити буду, поки самі незакумаретсь
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17.07.2022 13:21 Ответить
Військовослужбовцям пораненим надається вся необхідна допомога! Якщо такої допомоги недостатньо, є можливість пройти курс лікування за кордоном. Все робить держава. І не піднімайте галасу. Тим більше, що про допомогу (грошима) просить побратим ...
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17.07.2022 13:06 Ответить
нет, мне пластину ставили, а потом снимали

правда денег потратил на пАроход
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17.07.2022 13:26 Ответить
А зарплатня 100 000 + де?
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17.07.2022 13:19 Ответить
ви серйозно?
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17.07.2022 14:06 Ответить
не все так просто. 3000 грн нараховується за один день на нулі. але отримують їх із великою затримкою. а лікування, очевидно, потрібне вже зараз.
крім того, військові багато витрачають своїх власних грошей на спорядження і всякі закупки, тих самих дронів, автомобілів, приладів нічного бачення і т.д.
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17.07.2022 15:02 Ответить
все відают со времен пороха..
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17.07.2022 18:56 Ответить
Редакція, пишить будь-ласка наступного разу, хто має бути отримувачем платіжу!
Бо в даному випадку отримувач з іншим прізвищем, то не зрозуміло, чи туди гроші пішли, куди треба...
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17.07.2022 12:12 Ответить
Згоден
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17.07.2022 12:13 Ответить
Я вчора хотіла допомогти відремонтувати техніку, 25 тис.грн. потрібно було. З поваги до Іриса який вивів людей і техніку з Гірського. Віолетта дала реквізити,але не для зарубіжних донорів. Вислала через Вестерн, просила контакт для передачі коду,до сих пір чекаю. А ми могли усі 25 тис.закрить. Тут також реквізити не повні для нас
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17.07.2022 12:35 Ответить
є купа аплікацій (не хочу рекламувати) через які можна кинути гроші на будь яку карту зза кордону в Україну!!
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17.07.2022 12:44 Ответить
Тримайся , воіне , бо ти мусиш жити і радіти життю - ми допоможемо 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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17.07.2022 12:14 Ответить
+
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17.07.2022 12:24 Ответить
Одужуй, герою. +
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17.07.2022 12:32 Ответить
медецина безкоштовна в Україні , а Закон про проходження служби в ЗСУ гарантує одноразову грошову виплату в разі каліцтва . Отже питання : чому воїну не надаються бескоштовні ліки та все необхідне ? Моваліс це чудово ,але є в рази дешевший мелоксікам .
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17.07.2022 12:41 Ответить
та вони поки її виплатять, то вже й загнешся.
про моваліс - не компетентна.
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17.07.2022 15:04 Ответить
Практично однакова вартість. І якість краща у мовалісу
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17.07.2022 19:11 Ответить
Всеодно не розумію чому цим не займається військові госпіталі- міліарди на лікування дають. Військових повинні лікувати і відновлювати за рахунок держави! Це абсурд що тепер і на ліки повинні собі скидитися( це дуже деморалізує військових які готовляться іти в бій і проходять зараз підготовку. Тобто уряд тільки дає застарілу зброю деякий друхлявий захист та навіть форми літньої нема нема *****. Гроші на рахунках висять а ніх. Не закуповується бо тендера всякі бюрократія грьобана. Скільки вже можна терпіти цю ***** скільки ще потрібно щоб нас загинуло а вони вже знов будівництво( **** це *******( дохнем як мухи а їм пох. ******** пора вже пару ргдшок до оп надіслати(((((( не війна а ***** повна туда не стріляй того не трогай тільки обороняйся поранили ти вже списаний ні реабілітації ні лікування. Гниди при владі нічим не кращі за рашиського іуду будуть в одному пекельному чавуні варитися пі воплі кібзона. Шкода що наші життя для них статистика і мєдальки. Будьте прокляті зрадницькі сцикливі шакали які прчетні до війни або ті хто своєю бездіяльністю підтримує її. Вибачте накіпіло. Слава Українським патріотам і справжнім захисникам і чесним не байдужим людям. Переможемо.
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17.07.2022 12:43 Ответить
Ему теперь нужен и пакет практической информации по образу жизни - как жить без селезёнки и сохранить работоспособность. Теперь надо будет разобраться в ведической медицине. Тем более, что ещё молодой, есть время перестроиться.
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17.07.2022 12:45 Ответить
живуть люди без селезінки. просто треба бути більш обачним, берегти здоров'я.
а він знову воювати побіжить.
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17.07.2022 15:06 Ответить
Поїдь під Бахмут і там "побережи здоров'я"!
Ну що ти пишеш? Він на відпочинку в Туреччині був необачним чи на нулі прилетіло?
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17.07.2022 17:10 Ответить
а нафиг силизьонка нужна,,??
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17.07.2022 18:57 Ответить
Тобто, йдучи на війну, у тебе повинен бути повний гаманець на лікування...
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17.07.2022 13:02 Ответить
Це ти про що? Про поранених в ході бойових дій? Чи про сімейну медицину?
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17.07.2022 13:08 Ответить
Значить, як гинути, або отримувати каліцтво, захищаючи державу, ЗНАХОДЯЧИСЬ ОФІЦІЙНО на військовій службі, то скільки завгодно! А як отримати лікування після цього від тієї ж держави, то БОЛТ!
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17.07.2022 13:00 Ответить
Можете надавати с **** реквизити як переводити і допомагати з Европи) Дякую
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17.07.2022 13:12 Ответить
Дуже хочеться допомогти цьому молодому, хороброму та красивому хлопцю, але ж карта іншої людини та бажано розуміти. хто збирає кошти, на яке саме лікування або медикаменти, можливо змогла би саме ці медикаменти передати, прошу зазначайте кому переводяться кошти та на що саме. Нажаль вже мала історію із переведенням грошей не по прізначенню
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17.07.2022 14:08 Ответить
але дійсно, я дивлюсь, що якийсь Павло Чухров збирає кошти для Ходоса. І я не знаю цього Павла і не впевнена, що Цензор може поручитися за нього.
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17.07.2022 15:10 Ответить
а профіль його досить-таки закритий
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17.07.2022 15:24 Ответить
Бюджет має лікувати воїнів! Вони сраки чужі боронять, а лікування собі сам зроби. ОП лише бабки пиляє.
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17.07.2022 16:19 Ответить
Хотел помочь, но собиратель денег - какой-то неизвестный человек с полупустым аккаунтом в ФБ. Я его не знаю, и от редакции нет информации.
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18.07.2022 11:13 Ответить
 
 